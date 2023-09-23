Ленинградец - Нефтехимик 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Петровский (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 21750
22 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур
Главный судья: Михаил Черемных (Пермь, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ленинградец - Нефтехимик, которое состоится 22 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Петровский (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ленинградец
Ленинградская область
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
|Сергей Вячеславович Кирьяков
|Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 3
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|2 : 1
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 2
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 3