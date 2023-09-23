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Ленинградец - Нефтехимик 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Петровский (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 21750
22 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур
Главный судья: Михаил Черемных (Пермь, Россия);
Ленинградец
Нефтехимик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ленинградец - Нефтехимик, которое состоится 22 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Петровский (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ленинградец
Ленинградская область
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
РоссияСергей Вячеславович Кирьяков
РоссияКирилл Александрович Новиков
История личных встреч
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й тур1 : 0Ленинградец
08.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й турЛенинградец0 : 1
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й тур2 : 3Ленинградец
27.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финала1 : 0Ленинградец
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й тур2 : 1Ленинградец
18.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаНефтехимик0 : 2
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й тур2 : 2Нефтехимик
08.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й турНефтехимик2 : 0
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й турНефтехимик0 : 0
27.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финала0 : 3Нефтехимик

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