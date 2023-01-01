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Лас-Пальмас - Райо Вальекано 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 31250
22 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 10-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
Лас-Пальмас
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Райо Вальекано, которое состоится 22 Октября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Райо Вальекано
Мадрид
13ИспанияврАльваро Вальес
4ИспаниязщАлекс Суарес
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
15ИспаниязщМика Мармоль
3ИспаниязщСерхи Кардона
5ИспанияпзХавьер Муньос
20ИспанияпзКирьян Родригес
12ФранцияпзЭнзо Луаодис
17МарокконпМунир Эль-Хаддади
19ИспаниянпМарк Кардона
24Испаниянп Пехиньо
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
24ФранциязщФлорьян Лежён
5ИспаниязщАридане Эрнандес
20АлбаниязщИван Балиу
12УругвайзщЛуис Эспино
23ИспанияпзОскар Мартин
8АргентинапзОскар Трехо
21СенегалпзПате Сисс
7ИспаниянпИси Паласон
22ИспаниянпРауль де Томас
18ИспаниянпАльваро Гарсия
Главные тренеры
ИспанияГарсия Пимьента
ИспанияФрансиско Родригес
История личных встреч
06.03.2021Испания - СегундаСегунда. 28-й турЛас-Пальмас1 : 1Райо Вальекано
20.12.2020Испания - СегундаСегунда. 19-й турРайо Вальекано2 : 0Лас-Пальмас
17.07.2020Испания - СегундаСегунда. 41-й турРайо Вальекано2 : 2Лас-Пальмас
21.12.2019Испания - СегундаСегунда. 21-й турЛас-Пальмас1 : 1Райо Вальекано
06.02.2016Испания - Примера23-й турРайо Вальекано2 : 0Лас-Пальмас
20.09.2015Испания - Примера4-й турЛас-Пальмас0 : 1Райо Вальекано
27.11.2012Кубок Испании1/16 финала. 2-й матчРайо Вальекано0 : 0Лас-Пальмас
01.11.2012Кубок Испании1/16 финала. 1-й матчЛас-Пальмас1 : 0Райо Вальекано
08.10.2023Испания - Примера9-й тур1 : 2Лас-Пальмас
02.10.2023Испания - Примера8-й турЛас-Пальмас2 : 1
27.09.2023Испания - Примера7-й тур2 : 0Лас-Пальмас
24.09.2023Испания - Примера6-й турЛас-Пальмас1 : 0
17.09.2023Испания - Примера5-й тур1 : 0Лас-Пальмас
07.10.2023Испания - Примера9-й тур2 : 2Райо Вальекано
30.09.2023Испания - Примера8-й турРайо Вальекано2 : 2
27.09.2023Испания - Примера7-й тур0 : 0Райо Вальекано
24.09.2023Испания - Примера6-й турРайо Вальекано1 : 1
15.09.2023Испания - Примера5-й турРайо Вальекано2 : 0

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