Лас-Пальмас - Райо Вальекано 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания), вместимость: 31250
22 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 10-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Райо Вальекано, которое состоится 22 Октября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Гран Канария (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Райо Вальекано
Мадрид
|13
|вр
|Альваро Вальес
|4
|зщ
|Алекс Суарес
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|15
|зщ
|Мика Мармоль
|3
|зщ
|Серхи Кардона
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|12
|пз
|Энзо Луаодис
|17
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
|19
|нп
|Марк Кардона
|24
|нп
|Пехиньо
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|5
|зщ
|Аридане Эрнандес
|20
|зщ
|Иван Балиу
|12
|зщ
|Луис Эспино
|23
|пз
|Оскар Мартин
|8
|пз
|Оскар Трехо
|21
|пз
|Пате Сисс
|7
|нп
|Иси Паласон
|22
|нп
|Рауль де Томас
|18
|нп
|Альваро Гарсия
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Франсиско Родригес
История личных встреч
|06.03.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 28-й тур
|1 : 1
|20.12.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 19-й тур
|2 : 0
|17.07.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|2 : 2
|21.12.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|1 : 1
|06.02.2016
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 0
|20.09.2015
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 1
|27.11.2012
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|0 : 0
|01.11.2012
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 0
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 2
|02.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 2
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 0
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|15.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 0