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Вильярреал - Алавес 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
22 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 10-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Вильярреал
Алавес

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Алавес, которое состоится 22 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Алавес
Витория
13ШвецияврФилип Йоргенсен
8АргентиназщХуан Фойт
3ИспаниязщРауль Альбиоль
23АлжирзщАйсса Манди
24ИспаниязщАльфонсо Педраса
6ФранцияпзЭтьен Капу
10ИспанияпзДани Парехо
15ИспаниянпХосе Луис Моралес
7ИспаниянпХерар Морено
9ЧилинпБен Бреретон
11НорвегиянпАлександр Сёрлот
1ИспанияврАнтонио Сивера
2ИспаниязщАндони Горосабель
5МароккозщАбделькадир Абкар
4СербиязщАлександар Седлар
3ИспаниязщРубен Дуарте
7ИспаниязщАлекс Сола
6ИспанияпзАндер Гевара
8ИспанияпзАнтонио Бланко
18ИспанияпзХон Альдалур
11ИспаниянпЛуис Риоха
15Испаниянп Кике
Главные тренеры
ИспанияЭнрике Сетьен
ИспанияХосе Пачета
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
История личных встреч
30.04.2022Испания - Примера34-й турАлавес2 : 1Вильярреал
21.12.2021Испания - Примера4-й турВильярреал5 : 2Алавес
21.04.2021Испания - Примера31-й турАлавес2 : 1Вильярреал
30.09.2020Испания - Примера4-й турВильярреал3 : 1Алавес
25.01.2020Испания - Примера21-й турАлавес1 : 2Вильярреал
25.10.2019Испания - Примера10-й турВильярреал4 : 1Алавес
02.03.2019Испания - Примера26-й турВильярреал1 : 2Алавес
28.10.2018Испания - Примера10-й турАлавес2 : 1Вильярреал
10.02.2018Испания - Примера23-й турВильярреал1 : 2Алавес
17.09.2017Испания - Примера4-й турАлавес0 : 3Вильярреал
08.10.2023Испания - Примера9-й турВильярреал1 : 2
05.10.2023Лига ЕвропыГруппа F. 2-й турВильярреал1 : 0
30.09.2023Испания - Примера8-й тур0 : 0Вильярреал
27.09.2023Испания - Примера7-й турВильярреал1 : 2
24.09.2023Испания - Примера6-й тур1 : 1Вильярреал
08.10.2023Испания - Примера9-й турАлавес1 : 1
01.10.2023Испания - Примера8-й турАлавес0 : 2
28.09.2023Испания - Примера7-й тур1 : 1Алавес
22.09.2023Испания - Примера6-й турАлавес0 : 2
15.09.2023Испания - Примера5-й тур2 : 0Алавес

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