Вильярреал - Алавес 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
22 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 10-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Алавес, которое состоится 22 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Алавес
Витория
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|23
|зщ
|Айсса Манди
|24
|зщ
|Альфонсо Педраса
|6
|пз
|Этьен Капу
|10
|пз
|Дани Парехо
|15
|нп
|Хосе Луис Моралес
|7
|нп
|Херар Морено
|9
|нп
|Бен Бреретон
|11
|нп
|Александр Сёрлот
|1
|вр
|Антонио Сивера
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|4
|зщ
|Александар Седлар
|3
|зщ
|Рубен Дуарте
|7
|зщ
|Алекс Сола
|6
|пз
|Андер Гевара
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|11
|нп
|Луис Риоха
|15
|нп
|Кике
Главные тренеры
|Энрике Сетьен
|Хосе Пачета
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|30.04.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 1
|21.12.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 2
|21.04.2021
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|30.09.2020
|Испания - Примера
|4-й тур
|3 : 1
|25.01.2020
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 2
|25.10.2019
|Испания - Примера
|10-й тур
|4 : 1
|02.03.2019
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 2
|28.10.2018
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 1
|10.02.2018
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 2
|17.09.2017
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 3
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 2
|05.10.2023
|Лига Европы
|Группа F. 2-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 2
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 2
|28.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 1
|22.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|15.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 0