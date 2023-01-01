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Сморгонь - Гомель 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
22 Октября 2023 года в 13:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 25-й тур
Сморгонь
Гомель

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Гомель, которое состоится 22 Октября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Гомель
Гомель
История личных встреч
26.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Гомель2 : 0Сморгонь
20.11.2021 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Гомель0 : 0Сморгонь
26.06.2021 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Сморгонь1 : 2Гомель
24.10.2020 Беларусь - Первая лига 23-й тур Сморгонь1 : 3Гомель
27.06.2020 Беларусь - Первая лига 10-й тур Гомель1 : 1Сморгонь
27.07.2019 Кубок Беларуси 1/16 финала Сморгонь1 : 4Гомель
06.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 2 : 0Сморгонь
01.10.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Сморгонь1 : 3
24.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 2 : 2Сморгонь
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Сморгонь1 : 2
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 3 : 3Сморгонь
08.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Гомель1 : 4
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур 2 : 1Гомель
26.09.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 2Гомель
22.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Гомель2 : 0
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 1 : 2Гомель

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