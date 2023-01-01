Сморгонь - Гомель 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
22 Октября 2023 года в 13:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Гомель, которое состоится 22 Октября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Гомель
Гомель
История личных встреч
|26.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 0
|20.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|26.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 2
|24.10.2020
|Беларусь - Первая лига
|23-й тур
|1 : 3
|27.06.2020
|Беларусь - Первая лига
|10-й тур
|1 : 1
|27.07.2019
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 4
|06.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 3
|24.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 2
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 3
|08.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 4
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|26.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|22.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 2