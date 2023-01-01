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Белшина - Шахтёр С 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
22 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 25-й тур
Белшина
Шахтёр С

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Шахтёр С, которое состоится 22 Октября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Белшина
Бобруйск
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
26.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Шахтёр С7 : 3Белшина
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Шахтёр С4 : 1Белшина
18.07.2022 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Белшина1 : 2Шахтёр С
31.10.2020 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Белшина1 : 5Шахтёр С
22.05.2020 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Шахтёр С4 : 0Белшина
15.03.2019 Кубок Беларуси 1/4 финала Белшина0 : 1Шахтёр С
10.03.2019 Кубок Беларуси 1/4 финала Шахтёр С5 : 0Белшина
23.10.2016 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Белшина0 : 1Шахтёр С
10.06.2016 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Шахтёр С3 : 0Белшина
20.09.2015 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Белшина3 : 1Шахтёр С
07.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 3 : 1Белшина
30.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Белшина0 : 3
22.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 2 : 1Белшина
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Белшина1 : 1
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 4 : 1Белшина
06.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Шахтёр С2 : 0
01.10.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур 3 : 3Шахтёр С
27.09.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Шахтёр С2 : 5
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Шахтёр С0 : 4
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 0 : 0Шахтёр С

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