Белшина - Шахтёр С 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
22 Октября 2023 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Шахтёр С, которое состоится 22 Октября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Белшина
Бобруйск
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
|26.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|7 : 3
|12.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|4 : 1
|18.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 2
|31.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 5
|22.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|4 : 0
|15.03.2019
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|0 : 1
|10.03.2019
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|5 : 0
|23.10.2016
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|10.06.2016
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|3 : 0
|20.09.2015
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 1
|07.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|3 : 1
|30.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|0 : 3
|22.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|4 : 1
|06.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|3 : 3
|27.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 5
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 4
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0