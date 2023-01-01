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Динамо-Брест - Энергетик-БГУ 22 Октября прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
22 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 25-й тур
Динамо-Брест
Энергетик-БГУ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Энергетик-БГУ, которое состоится 22 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Энергетик-БГУ
Минск
История личных встреч
27.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Энергетик-БГУ1 : 0Динамо-Брест
27.08.2022 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Энергетик-БГУ0 : 0Динамо-Брест
17.04.2022 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Динамо-Брест1 : 2Энергетик-БГУ
17.10.2021 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Энергетик-БГУ0 : 0Динамо-Брест
30.05.2021 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Динамо-Брест0 : 1Энергетик-БГУ
19.09.2020 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Динамо-Брест2 : 1Энергетик-БГУ
16.05.2020 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Энергетик-БГУ2 : 1Динамо-Брест
24.08.2019 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Динамо-Брест6 : 2Энергетик-БГУ
21.04.2019 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Энергетик-БГУ1 : 1Динамо-Брест
08.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 1 : 4Динамо-Брест
01.10.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо-Брест3 : 3
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 3 : 1Динамо-Брест
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо-Брест2 : 2
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 4 : 0Динамо-Брест
07.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Энергетик-БГУ1 : 4
03.10.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Энергетик-БГУ1 : 0
29.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур 1 : 1Энергетик-БГУ
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Энергетик-БГУ1 : 2
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 3 : 2Энергетик-БГУ

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