Динамо-Брест - Энергетик-БГУ 22 Октября прямая трансляция
Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
22 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Энергетик-БГУ, которое состоится 22 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Энергетик-БГУ
Минск
История личных встреч
|27.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 0
|17.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 2
|17.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|30.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 1
|19.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 1
|16.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|2 : 1
|24.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|6 : 2
|21.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 4
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|3 : 3
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|4 : 0
|07.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 4
|03.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|29.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 2
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 2