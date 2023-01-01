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Ганза Р - Хольштайн 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Остзештадион (Росток, Германия), вместимость: 30000
22 Октября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур
Ганза Р
Хольштайн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганза Р - Хольштайн, которое состоится 22 Октября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Остзештадион (Росток, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганза Р
Росток
Хольштайн
Киль
История личных встреч
09.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Ганза Р2 : 3Хольштайн
01.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Хольштайн1 : 1Ганза Р
11.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Ганза Р3 : 2Хольштайн
02.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Хольштайн0 : 2Ганза Р
07.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур 1 : 0Ганза Р
30.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Ганза Р1 : 0
24.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур 3 : 1Ганза Р
16.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Ганза Р1 : 3
03.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур 2 : 0Ганза Р
08.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Хольштайн1 : 1
30.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур 0 : 2Хольштайн
24.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Хольштайн2 : 3
17.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур 5 : 1Хольштайн
02.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Хольштайн2 : 1

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