Ганза Р - Хольштайн 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Остзештадион (Росток, Германия), вместимость: 30000
22 Октября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганза Р - Хольштайн, которое состоится 22 Октября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Остзештадион (Росток, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ганза Р
Росток
Хольштайн
Киль
История личных встреч
|09.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|2 : 3
|01.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|11.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|3 : 2
|02.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|0 : 2
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|03.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 3
|17.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|5 : 1
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1