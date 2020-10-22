Нюрнберг - Герта 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
22 Октября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Герта, которое состоится 22 Октября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Герта
Берлин
Главные тренеры
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|20.01.2019
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 3
|25.08.2018
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|16.12.2015
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 2
|02.02.2014
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 3
|18.08.2013
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 2
|21.01.2012
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 0
|06.08.2011
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 1
|13.03.2010
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|17.10.2009
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|10.05.2008
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|5 : 1
|01.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|15.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|08.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|24.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 3
|17.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|6 : 4