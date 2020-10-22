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Нюрнберг - Герта 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
22 Октября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур
Нюрнберг
Герта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Герта, которое состоится 22 Октября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Герта
Берлин
Главные тренеры
Германия Дитер Хеккинг
История личных встреч
20.01.2019 Германия - Бундеслига 18-й тур Нюрнберг1 : 3Герта
25.08.2018 Германия - Бундеслига 1-й тур Герта1 : 0Нюрнберг
16.12.2015 Кубок Германии 1/8 финала Нюрнберг0 : 2Герта
02.02.2014 Германия - Бундеслига 19-й тур Герта1 : 3Нюрнберг
18.08.2013 Германия - Бундеслига 2-й тур Нюрнберг2 : 2Герта
21.01.2012 Германия - Бундеслига 18-й тур Нюрнберг2 : 0Герта
06.08.2011 Германия - Бундеслига 1-й тур Герта0 : 1Нюрнберг
13.03.2010 Германия - Бундеслига 26-й тур Герта1 : 2Нюрнберг
17.10.2009 Германия - Бундеслига 9-й тур Нюрнберг3 : 0Герта
10.05.2008 Германия - Бундеслига 33-й тур Герта1 : 0Нюрнберг
07.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур 5 : 1Нюрнберг
01.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Нюрнберг1 : 0
23.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур 2 : 2Нюрнберг
15.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Нюрнберг1 : 1
02.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур 3 : 1Нюрнберг
08.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур 1 : 2Герта
30.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Герта1 : 2
24.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур 2 : 3Герта
17.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Герта3 : 0
02.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур 6 : 4Герта

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