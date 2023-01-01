Карлсруэ - Шальке-04 22 Октября прямая трансляция
Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 29699
22 Октября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Шальке-04, которое состоится 22 Октября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
|Маттиас Кройцер
История личных встреч
|26.02.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|17.09.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|11.04.2009
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 0
|28.10.2008
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|29.03.2008
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 0
|06.10.2007
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 2
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|0 : 2
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|4 : 3
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|01.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|08.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 2
|29.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|4 : 3
|02.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1