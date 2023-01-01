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Карлсруэ - Шальке-04 22 Октября прямая трансляция

Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 29699
22 Октября 2023 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур
Карлсруэ
Шальке-04

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Шальке-04, которое состоится 22 Октября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
Германия Маттиас Кройцер
История личных встреч
26.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Карлсруэ1 : 1Шальке-04
17.09.2021 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Шальке-041 : 2Карлсруэ
11.04.2009 Германия - Бундеслига 27-й тур Шальке-042 : 0Карлсруэ
28.10.2008 Германия - Бундеслига 10-й тур Карлсруэ0 : 3Шальке-04
29.03.2008 Германия - Бундеслига 26-й тур Карлсруэ0 : 0Шальке-04
06.10.2007 Германия - Бундеслига 9-й тур Шальке-040 : 2Карлсруэ
07.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур 1 : 1Карлсруэ
30.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Карлсруэ0 : 2
23.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур 4 : 3Карлсруэ
16.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Карлсруэ1 : 1
01.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур 3 : 1Карлсруэ
08.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Шальке-041 : 2
29.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур 3 : 1Шальке-04
23.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур 3 : 1Шальке-04
16.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Шальке-044 : 3
02.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур 1 : 1Шальке-04

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