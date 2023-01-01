Кайсар - Атырау 22 Октября прямая трансляция
22 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсар - Атырау, которое состоится 22 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайсар
Кызылорда
Атырау
Атырау
История личных встреч
|10.03.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|28.06.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|18.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|25.10.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 1
|10.08.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 3
|10.03.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|06.10.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|04.08.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|19.05.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|22.10.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 1
|01.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|17.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|26.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|27.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 1