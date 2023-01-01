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Кайсар - Атырау 22 Октября прямая трансляция

22 Октября 2023 года в 14:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 25-й тур
Кайсар
Атырау

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайсар - Атырау, которое состоится 22 Октября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайсар
Кызылорда
Атырау
Атырау
История личных встреч
10.03.2023 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Атырау2 : 1Кайсар
28.06.2021 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Атырау1 : 1Кайсар
18.04.2021 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Кайсар1 : 1Атырау
25.10.2019 Казахстан - Премьер-лига 31-й тур Кайсар0 : 1Атырау
10.08.2019 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Атырау1 : 3Кайсар
10.03.2019 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Кайсар0 : 1Атырау
06.10.2018 Казахстан - Премьер-лига 29-й тур Кайсар2 : 2Атырау
04.08.2018 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Атырау2 : 1Кайсар
19.05.2018 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Кайсар0 : 0Атырау
22.10.2017 Казахстан - Премьер-лига 31-й тур Кайсар4 : 1Атырау
01.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур 2 : 0Кайсар
23.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Кайсар3 : 1
17.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур 2 : 2Кайсар
26.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Кайсар1 : 1
20.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур 1 : 1Кайсар
01.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Атырау2 : 0
24.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур 0 : 0Атырау
16.09.2023 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Атырау0 : 0
27.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Атырау0 : 0
19.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур 4 : 1Атырау

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