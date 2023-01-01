Тоттенхэм - Фулхэм 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
23 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Фулхэм, которое состоится 23 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Фулхэм
Лондон
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|38
|зщ
|Дестини Удоджи
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|5
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|21
|пз
|Деян Кулушевски
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|9
|нп
|Ришарлисон
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|17
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|13
|зщ
|Тим Рим
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|6
|пз
|Харрисон Рид
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|14
|нп
|Бобби де Кордова-Рид
|22
|нп
|Алекс Айуоби
|20
|нп
|Виллиан
|30
|нп
|Карлос Винисиус
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Марку Силва
История личных встреч
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 5 : 3
|23.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|04.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|13.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|20.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|18.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|19.02.2017
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 3
|19.04.2014
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 1
|05.12.2013
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 5
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1
|02.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0