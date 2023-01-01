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Тоттенхэм - Фулхэм 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
23 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Фулхэм, которое состоится 23 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Фулхэм
Лондон
13 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
38 Италия зщ Дестини Удоджи
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
5 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
21 Швеция пз Деян Кулушевски
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
9 Бразилия нп Ришарлисон
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
17 Германия вр Бернд Лено
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
13 США зщ Тим Рим
33 США зщ Энтони Робинсон
6 Англия пз Харрисон Рид
26 Португалия пз Жоау Пальинья
14 Ямайка нп Бобби де Кордова-Рид
22 Нигерия нп Алекс Айуоби
20 Бразилия нп Виллиан
30 Бразилия нп Карлос Винисиус
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Португалия Марку Силва
История личных встреч
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Фулхэм1 : 1 5 : 3Тоттенхэм Хотспур
23.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Фулхэм0 : 1Тоттенхэм Хотспур
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Фулхэм
04.03.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Фулхэм0 : 1Тоттенхэм Хотспур
13.01.2021 Англия - Премьер-лига 16-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 1Фулхэм
20.01.2019 Англия - Премьер-лига 23-й тур Фулхэм1 : 2Тоттенхэм Хотспур
18.08.2018 Англия - Премьер-лига 2-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Фулхэм
19.02.2017 Кубок Англии 1/8 финала Фулхэм0 : 3Тоттенхэм Хотспур
19.04.2014 Англия - Премьер-лига 35-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Фулхэм
05.12.2013 Англия - Премьер-лига 14-й тур Фулхэм1 : 2Тоттенхэм Хотспур
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 0 : 1Тоттенхэм Хотспур
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 2 : 2Тоттенхэм Хотспур
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур 2 : 5Тоттенхэм Хотспур
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Фулхэм3 : 1
02.10.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Фулхэм0 : 2
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Фулхэм2 : 1
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 0 : 0Фулхэм
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Фулхэм1 : 0

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