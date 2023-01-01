Удинезе - Лечче 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
23 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Лечче, которое состоится 23 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Лечче
Лечче
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|29
|зщ
|Яка Бийол
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|12
|зщ
|Хассан Камара
|37
|пз
|Роберто Перейра
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|11
|пз
|Уолас
|4
|пз
|Санди Ловрич
|26
|нп
|Флорьян Товен
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|77
|пз
|Мохамед Каба
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|10
|нп
|Реми Уден
|7
|нп
|Понтус Альмквист
|9
|нп
|Никола Крстович
|22
|нп
|Ламек Банда
Главные тренеры
|Андреа Соттиль
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|28.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|1 : 0
|04.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|1 : 1
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 2
|06.01.2020
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|01.02.2012
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 1
|11.09.2011
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|03.04.2011
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 0
|14.11.2010
|Италия - Серия А
|12-й тур
|4 : 0
|01.03.2009
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|19.10.2008
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 2
|06.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 2
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|06.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 4
|26.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|22.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 1