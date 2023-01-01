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Удинезе - Лечче 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
23 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 9-й тур
Удинезе
Лечче

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Лечче, которое состоится 23 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Лечче
Лечче
1 Италия вр Марко Сильвестри
18 Аргентина зщ Патрисио Перес
29 Словения зщ Яка Бийол
31 Дания зщ Томас Кристенсен
12 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
37 Аргентина пз Роберто Перейра
24 Сербия пз Лазар Самарджич
11 Бразилия пз Уолас
4 Словения пз Санди Ловрич
26 Франция нп Флорьян Товен
17 Италия нп Лоренцо Лукка
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Франция зщ Валентен Жендрей
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
25 Италия зщ Антонино Галло
77 Франция пз Мохамед Каба
20 Албания пз Юльбер Рамадани
10 Франция нп Реми Уден
7 Швеция нп Понтус Альмквист
9 Черногория нп Никола Крстович
22 Замбия нп Ламек Банда
Главные тренеры
Италия Андреа Соттиль
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
28.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 32-й тур Лечче1 : 0Удинезе
04.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 13-й тур Удинезе1 : 1Лечче
29.07.2020 Италия - Серия А 37-й тур Удинезе1 : 2Лечче
06.01.2020 Италия - Серия А 18-й тур Лечче0 : 1Удинезе
01.02.2012 Италия - Серия А 21-й тур Удинезе2 : 1Лечче
11.09.2011 Италия - Серия А 2-й тур Лечче0 : 2Удинезе
03.04.2011 Италия - Серия А 31-й тур Лечче2 : 0Удинезе
14.11.2010 Италия - Серия А 12-й тур Удинезе4 : 0Лечче
01.03.2009 Италия - Серия А 26-й тур Удинезе2 : 0Лечче
19.10.2008 Италия - Серия А 7-й тур Лечче2 : 2Удинезе
06.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 0 : 0Удинезе
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Удинезе2 : 2
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 4 : 1Удинезе
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Удинезе0 : 2
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 0 : 0Удинезе
06.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Лечче1 : 1
30.09.2023 Италия - Серия А 7-й тур Лечче0 : 4
26.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 1 : 0Лечче
22.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Лечче1 : 0
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 1 : 1Лечче

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