Фиорентина - Эмполи 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
23 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 9-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Эмполи, которое состоится 23 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Эмполи
Эмполи
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|6
|пз
|Артур
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|10
|нп
|Николас Гонсалес
|77
|нп
|Йосип Брекало
|18
|нп
|Мбала Н'Зола
|99
|вр
|Этрит Бериша
|24
|зщ
|Тайронн Эбюэхи
|4
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|33
|зщ
|Себастьяно Луперто
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
|20
|пз
|Маттео Канчелльери
|18
|пз
|Рэзван Марин
|5
|пз
|Альберто Грасси
|29
|пз
|Юссеф Мале
|35
|пз
|Томмазо Бальданци
|9
|нп
|Франческо Капуто
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Аурелио Андреацолли
История личных встреч
|19.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|1 : 1
|21.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|0 : 0
|03.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|27.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|2 : 1
|05.05.2019
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|16.12.2018
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 1
|15.04.2017
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|20.11.2016
|Италия - Серия А
|13-й тур
|0 : 4
|10.04.2016
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 0
|22.11.2015
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 3
|05.10.2023
|Лига конференций
|Группа F. 2-й тур
|2 : 2
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|06.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|7 : 0