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Фиорентина - Эмполи 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
23 Октября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 9-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
Фиорентина
Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Эмполи, которое состоится 23 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Эмполи
Эмполи
1 Италия вр Пьетро Терраччано
4 Сербия зщ Никола Миленкович
28 Аргентина зщ Лукас Куарта
33 Италия зщ Микаель Кайоде
65 Италия зщ Фабьяно Паризи
6 Бразилия пз Артур
32 Гана пз Жозеф Альфред Дункан
5 Италия пз Джакомо Бонавентура
10 Аргентина нп Николас Гонсалес
77 Хорватия нп Йосип Брекало
18 Ангола нп Мбала Н'Зола
99 Албания вр Этрит Бериша
24 Нигерия зщ Тайронн Эбюэхи
4 Польша зщ Себастьян Валюкевич
33 Италия зщ Себастьяно Луперто
13 Новая Зеландия зщ Либерато Кэкачей
20 Италия пз Маттео Канчелльери
18 Румыния пз Рэзван Марин
5 Италия пз Альберто Грасси
29 Марокко пз Юссеф Мале
35 Италия пз Томмазо Бальданци
9 Италия нп Франческо Капуто
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Аурелио Андреацолли
История личных встреч
19.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 23-й тур Фиорентина1 : 1Эмполи
21.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 2-й тур Эмполи0 : 0Фиорентина
03.04.2022 Италия - Серия А 31-й тур Фиорентина1 : 0Эмполи
27.11.2021 Италия - Серия А 14-й тур Эмполи2 : 1Фиорентина
05.05.2019 Италия - Серия А 35-й тур Эмполи1 : 0Фиорентина
16.12.2018 Италия - Серия А 16-й тур Фиорентина3 : 1Эмполи
15.04.2017 Италия - Серия А 32-й тур Фиорентина1 : 2Эмполи
20.11.2016 Италия - Серия А 13-й тур Эмполи0 : 4Фиорентина
10.04.2016 Италия - Серия А 32-й тур Эмполи2 : 0Фиорентина
22.11.2015 Италия - Серия А 13-й тур Фиорентина2 : 2Эмполи
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 1 : 3Фиорентина
05.10.2023 Лига конференций Группа F. 2-й тур Фиорентина2 : 2
02.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Фиорентина3 : 0
28.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 1 : 1Фиорентина
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур 0 : 2Фиорентина
06.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Эмполи0 : 0
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур 3 : 0Эмполи
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Эмполи1 : 0
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Эмполи0 : 1
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 7 : 0Эмполи

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