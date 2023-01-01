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Родина - Динамо Мх 23 Октября прямая трансляция

23 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур
РодинаДинамо Мх

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Динамо Мх, которое состоится 23 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
Туркменистан Курбан Бекиевич Бердыев
История личных встреч
15.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Родина2 : 0Динамо Мх
25.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Динамо Мх0 : 0Родина
19.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала 1 : 2Родина
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур Родина0 : 1
08.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур 1 : 0Родина
02.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Родина1 : 0
27.09.2023 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 3Родина
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур Динамо Мх1 : 0
08.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Динамо Мх0 : 1
01.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур 0 : 1Динамо Мх
27.09.2023 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 0Динамо Мх
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Динамо Мх2 : 0

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