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Валенсия - Кадис 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
23 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 10-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Валенсия
Кадис

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Кадис, которое состоится 23 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Кадис
Кадис
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
5 Бразилия зщ Габриэл Паулиста
3 Испания зщ Кристьян Москера
20 Гваделупа зщ Димитри Фулкье
14 Испания зщ Хосе Луис Гайя
18 Испания пз Хосе Луис Вайя
8 Испания пз Хави Герра
19 Марокко пз Селим Амалла
16 Испания нп Диего Лопес
9 Испания нп Уго Дуро
17 Украина нп Роман Яремчук
1 Аргентина вр Херемьяс Ледесма
20 Испания зщ Исаак Карселен
22 Испания зщ Хорхе Мере
3 Испания зщ Фали Хименес
15 Испания зщ Хавьер Эрнандес
17 Аргентина пз Гонсало Эскаланте
12 Мали пз Роминиг Куаме
25 Уругвай нп Макси Гомес
16 Испания нп Кристофер Рамос
11 Испания нп Иван Алехо
7 Испания нп Рубен Собрино
Главные тренеры
Испания Рубен Бараха
Испания Серхио Гонсалес
История личных встреч
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Кадис2 : 1Валенсия
06.01.2023 Испания - Примера 16-й тур Валенсия0 : 1Кадис
03.04.2022 Испания - Примера 30-й тур Валенсия0 : 0Кадис
02.02.2022 Кубок Испании 1/4 финала Валенсия2 : 1Кадис
02.10.2021 Испания - Примера 8-й тур Кадис0 : 0Валенсия
04.04.2021 Испания - Примера 29-й тур Кадис2 : 1Валенсия
04.01.2021 Испания - Примера 17-й тур Валенсия1 : 1Кадис
07.10.2023 Испания - Примера 9-й тур 1 : 1Валенсия
01.10.2023 Испания - Примера 8-й тур 3 : 0Валенсия
27.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Валенсия0 : 1
23.09.2023 Испания - Примера 6-й тур 2 : 2Валенсия
16.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Валенсия3 : 0
07.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Кадис0 : 1
01.10.2023 Испания - Примера 8-й тур 3 : 2Кадис
27.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Кадис0 : 0
24.09.2023 Испания - Примера 6-й тур 1 : 1Кадис
16.09.2023 Испания - Примера 5-й тур 3 : 0Кадис

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