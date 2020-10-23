Валенсия - Кадис 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
23 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 10-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Кадис, которое состоится 23 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Кадис
Кадис
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|5
|зщ
|Габриэл Паулиста
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|8
|пз
|Хави Герра
|19
|пз
|Селим Амалла
|16
|нп
|Диего Лопес
|9
|нп
|Уго Дуро
|17
|нп
|Роман Яремчук
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|22
|зщ
|Хорхе Мере
|3
|зщ
|Фали Хименес
|15
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|17
|пз
|Гонсало Эскаланте
|12
|пз
|Роминиг Куаме
|25
|нп
|Макси Гомес
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|11
|нп
|Иван Алехо
|7
|нп
|Рубен Собрино
Главные тренеры
|Рубен Бараха
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|30.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|06.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 1
|03.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|02.02.2022
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 1
|02.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 0
|04.04.2021
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 1
|04.01.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 0
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 1
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 2
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 0
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0