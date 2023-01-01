Анахайм Дакс - Бостон Брюинз 23 Октября прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
23 Октября 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Бостон Брюинз, которое состоится 23 Октября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
|Грег Кронин
|Джим Монтгомери
История личных встреч
|09.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 7
|21.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|02.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|25.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|14.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|16.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|21.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|31.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|16.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|23.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|21.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|16.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|7 : 1
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|12.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|06.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 3