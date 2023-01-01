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Анахайм Дакс - Бостон Брюинз 23 Октября прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
23 Октября 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Бостон Брюинз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Бостон Брюинз, которое состоится 23 Октября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
США Грег Кронин
Канада Джим Монтгомери
История личных встреч
09.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 7Бостон Брюинз
21.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 1 БАнахайм Дакс
02.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 3Бостон Брюинз
25.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 5Анахайм Дакс
14.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 2Анахайм Дакс
16.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс0 : 3Бостон Брюинз
21.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 1Анахайм Дакс
31.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 3Анахайм Дакс
16.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 2Бостон Брюинз
23.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс5 : 3Бостон Брюинз
21.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Анахайм Дакс
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3
16.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс6 : 3
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Анахайм Дакс
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 7 : 1Анахайм Дакс
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Бостон Брюинз
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Бостон Брюинз
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2
12.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 1
06.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи 1 : 3

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