Нью-Йорк Айлендерс - Оттава Сенаторз 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), 14 911 зрителей (86% при вместимости 17 255)
27 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Окончен
3 : 2
- 02:411:0Бо Хорват
- 13:052:0Кэл Клаттербак
- 46:453:2Ноа Добсон
0'
20'
40'
60'
- 26:522:1Клод Жиру
- 32:252:2Джейкоб Чикран
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Оттава Сенаторз, которое состоится 27 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Оттава Сенаторз
Оттава
|30
|вр
|Илья Сорокин
0:00
|40
|вр
|Семён Варламов
|8
|зщ
|Ноа Добсон
27:42
|3
|зщ
|Адам Пелеч
26:14
|6
|зщ
|Райан Пулок
26:33
|28
|зщ
|Александр Романов
20:35
|4
|зщ
|Самуэль Болдюк
05:26
|13
|нп
|Мэтью Барзал
16:29
|14
|нп
|Бо Хорват
20:10
|27
|нп
|Андерс Ли
15:48
|21
|нп
|Кайл Палмьери
18:08
|29
|нп
|Брок Нельсон
15:16
|18
|нп
|Пьер Энгвалль
13:11
|26
|нп
|Оливер Вальстрём
06:57
|44
|нп
|Жан-Габриэль Пажо
18:15
|10
|нп
|Симон Хольмстрём
09:17
|15
|нп
|Кэл Клаттербак
13:03
|53
|нп
|Кейси Сизикас
13:33
|17
|нп
|Мэтт Мартин
06:24
|25
|Sebastian Johannes Aho
10:49
|70
|вр
|Йоонас Корписало
00:01
|31
|вр
|Антон Форсберг
|72
|зщ
|Тома Шабо
22:31
|85
|зщ
|Джейк Сандерсон
23:26
|23
|зщ
|Трэвис Хэмоник
17:24
|6
|зщ
|Джейкоб Чикран
27:54
|24
|зщ
|Джейкоб Бернард-Докер
09:50
|26
|зщ
|Эрик Бреннстрём
07:37
|28
|нп
|Клод Жиру
20:44
|18
|нп
|Тим Штюцле
22:56
|7
|нп
|Брэди Ткачук
20:51
|19
|нп
|Дрейк Батерсон
18:27
|9
|нп
|Джош Норрис
19:25
|81
|нп
|Доминик Кубалик
15:35
|91
|нп
|Владимир Тарасенко
18:21
|71
|нп
|Ридли Грейг
16:00
|21
|нп
|Мэтью Жозеф
12:02
|12
|нп
|Марк Кастелиц
03:46
|49
|нп
|Рурк Шартье
06:12
|27
|нп
|Паркер Келли
08:11
Главные тренеры
|Лэйн Ламберт
|Ди Джей Смит
История личных встреч
|15.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|26.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|15.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|23.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|02.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|08.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|06.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|06.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|26.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|21.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|21.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|19.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|16.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|14.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
Турнирная таблица
НХЛ
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|7
|6
|0
|1
|0
|0
|0
|28-13
|14
|100.0
|2
|Бостон Брюинз
|7
|6
|0
|0
|0
|1
|0
|22-11
|13
|92.9
|3
|Колорадо Эвеланш
|7
|5
|0
|1
|0
|0
|1
|28-16
|12
|85.7
|4
|Детройт Ред Уингз
|8
|5
|0
|0
|0
|1
|2
|35-24
|11
|68.8
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|8
|4
|0
|0
|0
|2
|2
|29-24
|10
|62.5
|6
|Даллас Старз
|5
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|16-11
|9
|90.0
|7
|Филадельфия Флайерз
|7
|4
|0
|0
|0
|1
|2
|24-18
|9
|64.3
|8
|Монреаль Канадиенс
|7
|2
|2
|0
|1
|0
|2
|22-24
|9
|64.3
|9
|Ванкувер Кэнакс
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|23-15
|8
|66.7
|10
|Нью-Йорк Рейнджерс
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|18-13
|8
|66.7
|11
|Торонто Мэйпл Лифс
|6
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|23-20
|8
|66.7
|12
|Виннипег Джетс
|7
|3
|1
|0
|0
|0
|3
|24-24
|8
|57.1
|13
|Коламбус Блю Джекетс
|7
|2
|1
|0
|0
|2
|2
|20-23
|8
|57.1
|14
|Каролина Харрикейнз
|8
|2
|1
|1
|0
|0
|4
|31-35
|8
|50.0
|15
|Лос-Анджелес Кингз
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|27-22
|7
|58.3
|16
|Нью-Йорк Айлендерс
|6
|3
|0
|0
|0
|1
|2
|16-19
|7
|58.3
|17
|Нью-Джерси Дэвилз
|6
|2
|1
|0
|1
|0
|2
|24-23
|7
|58.3
|18
|Миннесота Уайлд
|7
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|27-31
|7
|50.0
|19
|Флорида Пантерз
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|17-18
|6
|50.0
|20
|Аризона Койотс
|6
|2
|0
|1
|0
|0
|3
|16-15
|6
|50.0
|21
|Оттава Сенаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|27-24
|6
|42.9
|22
|Питтсбург Пингвинз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|21-20
|6
|42.9
|23
|Нэшвилл Предаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|20-19
|6
|42.9
|24
|Баффало Сэйбрз
|7
|2
|1
|0
|0
|0
|4
|19-22
|6
|42.9
|25
|Анахайм Дакс
|7
|1
|2
|0
|0
|0
|4
|18-20
|6
|42.9
|26
|Сиэтл Кракен
|8
|1
|1
|0
|1
|1
|4
|18-28
|6
|37.5
|27
|Сент-Луис Блюз
|5
|1
|0
|1
|1
|0
|2
|11-15
|5
|50.0
|28
|Вашингтон Кэпиталз
|6
|1
|0
|1
|0
|1
|3
|13-23
|5
|41.7
|29
|Калгари Флэймз
|7
|2
|0
|0
|1
|0
|4
|17-26
|5
|35.7
|30
|Чикаго Блэкхоукс
|7
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|14-21
|4
|28.6
|31
|Эдмонтон Ойлерз
|6
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|17-27
|3
|25.0
|32
|Сан-Хосе Шаркс
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|6
|8-29
|1
|7.1
Восточная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|7
|6
|0
|0
|0
|1
|0
|22-11
|13
|92.9
|2
|Детройт Ред Уингз
|8
|5
|0
|0
|0
|1
|2
|35-24
|11
|68.8
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|8
|4
|0
|0
|0
|2
|2
|29-24
|10
|62.5
|4
|Филадельфия Флайерз
|7
|4
|0
|0
|0
|1
|2
|24-18
|9
|64.3
|5
|Монреаль Канадиенс
|7
|2
|2
|0
|1
|0
|2
|22-24
|9
|64.3
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|18-13
|8
|66.7
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|6
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|23-20
|8
|66.7
|8
|Коламбус Блю Джекетс
|7
|2
|1
|0
|0
|2
|2
|20-23
|8
|57.1
|9
|Каролина Харрикейнз
|8
|2
|1
|1
|0
|0
|4
|31-35
|8
|50.0
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|6
|3
|0
|0
|0
|1
|2
|16-19
|7
|58.3
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|6
|2
|1
|0
|1
|0
|2
|24-23
|7
|58.3
|12
|Флорида Пантерз
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|17-18
|6
|50.0
|13
|Оттава Сенаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|27-24
|6
|42.9
|14
|Питтсбург Пингвинз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|21-20
|6
|42.9
|15
|Баффало Сэйбрз
|7
|2
|1
|0
|0
|0
|4
|19-22
|6
|42.9
|16
|Вашингтон Кэпиталз
|6
|1
|0
|1
|0
|1
|3
|13-23
|5
|41.7
Западная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|7
|6
|0
|1
|0
|0
|0
|28-13
|14
|100.0
|2
|Колорадо Эвеланш
|7
|5
|0
|1
|0
|0
|1
|28-16
|12
|85.7
|3
|Даллас Старз
|5
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|16-11
|9
|90.0
|4
|Ванкувер Кэнакс
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|23-15
|8
|66.7
|5
|Виннипег Джетс
|7
|3
|1
|0
|0
|0
|3
|24-24
|8
|57.1
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|27-22
|7
|58.3
|7
|Миннесота Уайлд
|7
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|27-31
|7
|50.0
|8
|Аризона Койотс
|6
|2
|0
|1
|0
|0
|3
|16-15
|6
|50.0
|9
|Нэшвилл Предаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|20-19
|6
|42.9
|10
|Анахайм Дакс
|7
|1
|2
|0
|0
|0
|4
|18-20
|6
|42.9
|11
|Сиэтл Кракен
|8
|1
|1
|0
|1
|1
|4
|18-28
|6
|37.5
|12
|Сент-Луис Блюз
|5
|1
|0
|1
|1
|0
|2
|11-15
|5
|50.0
|13
|Калгари Флэймз
|7
|2
|0
|0
|1
|0
|4
|17-26
|5
|35.7
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|7
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|14-21
|4
|28.6
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|6
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|17-27
|3
|25.0
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|6
|8-29
|1
|7.1
Столичный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Филадельфия Флайерз
|7
|4
|0
|0
|0
|1
|2
|24-18
|9
|64.3
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|18-13
|8
|66.7
|3
|Коламбус Блю Джекетс
|7
|2
|1
|0
|0
|2
|2
|20-23
|8
|57.1
|4
|Каролина Харрикейнз
|8
|2
|1
|1
|0
|0
|4
|31-35
|8
|50.0
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|6
|3
|0
|0
|0
|1
|2
|16-19
|7
|58.3
|6
|Нью-Джерси Дэвилз
|6
|2
|1
|0
|1
|0
|2
|24-23
|7
|58.3
|7
|Питтсбург Пингвинз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|21-20
|6
|42.9
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|6
|1
|0
|1
|0
|1
|3
|13-23
|5
|41.7
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|7
|6
|0
|0
|0
|1
|0
|22-11
|13
|92.9
|2
|Детройт Ред Уингз
|8
|5
|0
|0
|0
|1
|2
|35-24
|11
|68.8
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|8
|4
|0
|0
|0
|2
|2
|29-24
|10
|62.5
|4
|Монреаль Канадиенс
|7
|2
|2
|0
|1
|0
|2
|22-24
|9
|64.3
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|6
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|23-20
|8
|66.7
|6
|Флорида Пантерз
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|17-18
|6
|50.0
|7
|Оттава Сенаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|27-24
|6
|42.9
|8
|Баффало Сэйбрз
|7
|2
|1
|0
|0
|0
|4
|19-22
|6
|42.9
Центральный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|7
|5
|0
|1
|0
|0
|1
|28-16
|12
|85.7
|2
|Даллас Старз
|5
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|16-11
|9
|90.0
|3
|Виннипег Джетс
|7
|3
|1
|0
|0
|0
|3
|24-24
|8
|57.1
|4
|Миннесота Уайлд
|7
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|27-31
|7
|50.0
|5
|Аризона Койотс
|6
|2
|0
|1
|0
|0
|3
|16-15
|6
|50.0
|6
|Нэшвилл Предаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|20-19
|6
|42.9
|7
|Сент-Луис Блюз
|5
|1
|0
|1
|1
|0
|2
|11-15
|5
|50.0
|8
|Чикаго Блэкхоукс
|7
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|14-21
|4
|28.6
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|7
|6
|0
|1
|0
|0
|0
|28-13
|14
|100.0
|2
|Ванкувер Кэнакс
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|23-15
|8
|66.7
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|27-22
|7
|58.3
|4
|Анахайм Дакс
|7
|1
|2
|0
|0
|0
|4
|18-20
|6
|42.9
|5
|Сиэтл Кракен
|8
|1
|1
|0
|1
|1
|4
|18-28
|6
|37.5
|6
|Калгари Флэймз
|7
|2
|0
|0
|1
|0
|4
|17-26
|5
|35.7
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|6
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|17-27
|3
|25.0
|8
|Сан-Хосе Шаркс
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|6
|8-29
|1
|7.1