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Нью-Йорк Айлендерс - Оттава Сенаторз 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), 14 911 зрителей (86% при вместимости 17 255)
27 Октября 2023 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Окончен
3 : 2
Оттава Сенаторз

  • 02:41
    1:0
    Бо Хорват
  • 13:05
    2:0
    Кэл Клаттербак
  • 46:45
    3:2
    Ноа Добсон
0'
20'
40'
60'
  • 26:52
    2:1
    Клод Жиру
  • 32:25
    2:2
    Джейкоб Чикран
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Оттава Сенаторз, которое состоится 27 Октября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Оттава Сенаторз
Оттава
30РоссияврИлья Сорокин
0:00
40РоссияврСемён Варламов
8КанадазщНоа Добсон
27:42
3КанадазщАдам Пелеч
26:14
6КанадазщРайан Пулок
26:33
28РоссиязщАлександр Романов
20:35
4КанадазщСамуэль Болдюк
05:26
13КанаданпМэтью Барзал
16:29
14КанаданпБо Хорват
20:10
27СШАнпАндерс Ли
15:48
21СШАнпКайл Палмьери
18:08
29СШАнпБрок Нельсон
15:16
18ШвециянпПьер Энгвалль
13:11
26СШАнпОливер Вальстрём
06:57
44КанаданпЖан-Габриэль Пажо
18:15
10ШвециянпСимон Хольмстрём
09:17
15КанаданпКэл Клаттербак
13:03
53КанаданпКейси Сизикас
13:33
17КанаданпМэтт Мартин
06:24
25ШвецияSebastian Johannes Aho
10:49
70ФинляндияврЙоонас Корписало
00:01
31ШвецияврАнтон Форсберг
72КанадазщТома Шабо
22:31
85СШАзщДжейк Сандерсон
23:26
23КанадазщТрэвис Хэмоник
17:24
6КанадазщДжейкоб Чикран
27:54
24КанадазщДжейкоб Бернард-Докер
09:50
26ШвециязщЭрик Бреннстрём
07:37
28КанаданпКлод Жиру
20:44
18ГерманиянпТим Штюцле
22:56
7СШАнпБрэди Ткачук
20:51
19КанаданпДрейк Батерсон
18:27
9СШАнпДжош Норрис
19:25
81ЧехиянпДоминик Кубалик
15:35
91РоссиянпВладимир Тарасенко
18:21
71КанаданпРидли Грейг
16:00
21КанаданпМэтью Жозеф
12:02
12СШАнпМарк Кастелиц
03:46
49КанаданпРурк Шартье
06:12
27КанаданпПаркер Келли
08:11
Главные тренеры
КанадаЛэйн Ламберт
КанадаДи Джей Смит
История личных встреч
15.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 3 БОттава Сенаторз
26.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 1Нью-Йорк Айлендерс
15.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 4Нью-Йорк Айлендерс
23.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 0Оттава Сенаторз
02.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 1Оттава Сенаторз
08.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 5Нью-Йорк Айлендерс
06.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 3Нью-Йорк Айлендерс
06.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 1Оттава Сенаторз
26.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 4Нью-Йорк Айлендерс
08.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 4Нью-Йорк Айлендерс
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 7
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Нью-Йорк Айлендерс
21.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 5 ОТ
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс1 : 0
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 2
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 6
21.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 5
19.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз6 : 1
16.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 2
14.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 2
Турнирная таблица
НХЛ
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс7 6 0 1 0 0 0 28-13 14 100.0
2 Бостон Брюинз7 6 0 0 0 1 0 22-11 13 92.9
3 Колорадо Эвеланш7 5 0 1 0 0 1 28-16 12 85.7
4 Детройт Ред Уингз8 5 0 0 0 1 2 35-24 11 68.8
5 Тампа-Бэй Лайтнинг8 4 0 0 0 2 2 29-24 10 62.5
6 Даллас Старз5 2 1 1 1 0 0 16-11 9 90.0
7 Филадельфия Флайерз7 4 0 0 0 1 2 24-18 9 64.3
8 Монреаль Канадиенс7 2 2 0 1 0 2 22-24 9 64.3
9 Ванкувер Кэнакс6 4 0 0 0 0 2 23-15 8 66.7
10 Нью-Йорк Рейнджерс6 4 0 0 0 0 2 18-13 8 66.7
11 Торонто Мэйпл Лифс6 2 1 1 0 0 2 23-20 8 66.7
12 Виннипег Джетс7 3 1 0 0 0 3 24-24 8 57.1
13 Коламбус Блю Джекетс7 2 1 0 0 2 2 20-23 8 57.1
14 Каролина Харрикейнз8 2 1 1 0 0 4 31-35 8 50.0
15 Лос-Анджелес Кингз6 3 0 0 1 0 2 27-22 7 58.3
16 Нью-Йорк Айлендерс6 3 0 0 0 1 2 16-19 7 58.3
17 Нью-Джерси Дэвилз6 2 1 0 1 0 2 24-23 7 58.3
18 Миннесота Уайлд7 3 0 0 0 1 3 27-31 7 50.0
19 Флорида Пантерз6 3 0 0 0 0 3 17-18 6 50.0
20 Аризона Койотс6 2 0 1 0 0 3 16-15 6 50.0
21 Оттава Сенаторз7 3 0 0 0 0 4 27-24 6 42.9
22 Питтсбург Пингвинз7 3 0 0 0 0 4 21-20 6 42.9
23 Нэшвилл Предаторз7 3 0 0 0 0 4 20-19 6 42.9
24 Баффало Сэйбрз7 2 1 0 0 0 4 19-22 6 42.9
25 Анахайм Дакс7 1 2 0 0 0 4 18-20 6 42.9
26 Сиэтл Кракен8 1 1 0 1 1 4 18-28 6 37.5
27 Сент-Луис Блюз5 1 0 1 1 0 2 11-15 5 50.0
28 Вашингтон Кэпиталз6 1 0 1 0 1 3 13-23 5 41.7
29 Калгари Флэймз7 2 0 0 1 0 4 17-26 5 35.7
30 Чикаго Блэкхоукс7 2 0 0 0 0 5 14-21 4 28.6
31 Эдмонтон Ойлерз6 1 0 0 0 1 4 17-27 3 25.0
32 Сан-Хосе Шаркс7 0 0 0 1 0 6 8-29 1 7.1
Восточная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз7 6 0 0 0 1 0 22-11 13 92.9
2 Детройт Ред Уингз8 5 0 0 0 1 2 35-24 11 68.8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг8 4 0 0 0 2 2 29-24 10 62.5
4 Филадельфия Флайерз7 4 0 0 0 1 2 24-18 9 64.3
5 Монреаль Канадиенс7 2 2 0 1 0 2 22-24 9 64.3
6 Нью-Йорк Рейнджерс6 4 0 0 0 0 2 18-13 8 66.7
7 Торонто Мэйпл Лифс6 2 1 1 0 0 2 23-20 8 66.7
8 Коламбус Блю Джекетс7 2 1 0 0 2 2 20-23 8 57.1
9 Каролина Харрикейнз8 2 1 1 0 0 4 31-35 8 50.0
10 Нью-Йорк Айлендерс6 3 0 0 0 1 2 16-19 7 58.3
11 Нью-Джерси Дэвилз6 2 1 0 1 0 2 24-23 7 58.3
12 Флорида Пантерз6 3 0 0 0 0 3 17-18 6 50.0
13 Оттава Сенаторз7 3 0 0 0 0 4 27-24 6 42.9
14 Питтсбург Пингвинз7 3 0 0 0 0 4 21-20 6 42.9
15 Баффало Сэйбрз7 2 1 0 0 0 4 19-22 6 42.9
16 Вашингтон Кэпиталз6 1 0 1 0 1 3 13-23 5 41.7
Западная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс7 6 0 1 0 0 0 28-13 14 100.0
2 Колорадо Эвеланш7 5 0 1 0 0 1 28-16 12 85.7
3 Даллас Старз5 2 1 1 1 0 0 16-11 9 90.0
4 Ванкувер Кэнакс6 4 0 0 0 0 2 23-15 8 66.7
5 Виннипег Джетс7 3 1 0 0 0 3 24-24 8 57.1
6 Лос-Анджелес Кингз6 3 0 0 1 0 2 27-22 7 58.3
7 Миннесота Уайлд7 3 0 0 0 1 3 27-31 7 50.0
8 Аризона Койотс6 2 0 1 0 0 3 16-15 6 50.0
9 Нэшвилл Предаторз7 3 0 0 0 0 4 20-19 6 42.9
10 Анахайм Дакс7 1 2 0 0 0 4 18-20 6 42.9
11 Сиэтл Кракен8 1 1 0 1 1 4 18-28 6 37.5
12 Сент-Луис Блюз5 1 0 1 1 0 2 11-15 5 50.0
13 Калгари Флэймз7 2 0 0 1 0 4 17-26 5 35.7
14 Чикаго Блэкхоукс7 2 0 0 0 0 5 14-21 4 28.6
15 Эдмонтон Ойлерз6 1 0 0 0 1 4 17-27 3 25.0
16 Сан-Хосе Шаркс7 0 0 0 1 0 6 8-29 1 7.1
Столичный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Филадельфия Флайерз7 4 0 0 0 1 2 24-18 9 64.3
2 Нью-Йорк Рейнджерс6 4 0 0 0 0 2 18-13 8 66.7
3 Коламбус Блю Джекетс7 2 1 0 0 2 2 20-23 8 57.1
4 Каролина Харрикейнз8 2 1 1 0 0 4 31-35 8 50.0
5 Нью-Йорк Айлендерс6 3 0 0 0 1 2 16-19 7 58.3
6 Нью-Джерси Дэвилз6 2 1 0 1 0 2 24-23 7 58.3
7 Питтсбург Пингвинз7 3 0 0 0 0 4 21-20 6 42.9
8 Вашингтон Кэпиталз6 1 0 1 0 1 3 13-23 5 41.7
Атлантический дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз7 6 0 0 0 1 0 22-11 13 92.9
2 Детройт Ред Уингз8 5 0 0 0 1 2 35-24 11 68.8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг8 4 0 0 0 2 2 29-24 10 62.5
4 Монреаль Канадиенс7 2 2 0 1 0 2 22-24 9 64.3
5 Торонто Мэйпл Лифс6 2 1 1 0 0 2 23-20 8 66.7
6 Флорида Пантерз6 3 0 0 0 0 3 17-18 6 50.0
7 Оттава Сенаторз7 3 0 0 0 0 4 27-24 6 42.9
8 Баффало Сэйбрз7 2 1 0 0 0 4 19-22 6 42.9
Центральный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Колорадо Эвеланш7 5 0 1 0 0 1 28-16 12 85.7
2 Даллас Старз5 2 1 1 1 0 0 16-11 9 90.0
3 Виннипег Джетс7 3 1 0 0 0 3 24-24 8 57.1
4 Миннесота Уайлд7 3 0 0 0 1 3 27-31 7 50.0
5 Аризона Койотс6 2 0 1 0 0 3 16-15 6 50.0
6 Нэшвилл Предаторз7 3 0 0 0 0 4 20-19 6 42.9
7 Сент-Луис Блюз5 1 0 1 1 0 2 11-15 5 50.0
8 Чикаго Блэкхоукс7 2 0 0 0 0 5 14-21 4 28.6
Тихоокеанский дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс7 6 0 1 0 0 0 28-13 14 100.0
2 Ванкувер Кэнакс6 4 0 0 0 0 2 23-15 8 66.7
3 Лос-Анджелес Кингз6 3 0 0 1 0 2 27-22 7 58.3
4 Анахайм Дакс7 1 2 0 0 0 4 18-20 6 42.9
5 Сиэтл Кракен8 1 1 0 1 1 4 18-28 6 37.5
6 Калгари Флэймз7 2 0 0 1 0 4 17-26 5 35.7
7 Эдмонтон Ойлерз6 1 0 0 0 1 4 17-27 3 25.0
8 Сан-Хосе Шаркс7 0 0 0 1 0 6 8-29 1 7.1

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