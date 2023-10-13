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Даллас Старз - Торонто Мэйпл Лифс 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), 18 532 зрителя (98% при вместимости 18 889)
27 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Окончен
1 : 4
Торонто Мэйпл Лифс

  • 31:17
    1:1
    Мэйсон Марчмент
0'
20'
40'
60'
  • 09:49
    0:1
    Морган Райлли
  • 38:07
    1:2
    Митчелл Марнер
  • 45:08
    1:3
    Тайлер Бертуцци
  • 59:49
    1:4
    Джон Таварес
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 27 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
41КанадаврСкотт Уэджвуд
00:01
29СШАврДжейк Эттингер
4ФинляндиязщМиро Хейсканен
26:20
20СШАзщРайан Сутер
19:04
2ФинляндиязщЯни Хаканпяя
18:15
23ФинляндиязщЭса Линделль
17:58
5ШвециязщНильс Лундквист
13:53
55КанадазщТомас Харли
18:49
16СШАнпДжо Павелски
17:52
24ФинляндиянпРоопе Хинц
17:53
21СШАнпДжейсон Робертсон
19:38
12ЧехиянпРадек Факса
15:53
15СШАнпКрэйг Смит
09:22
14КанаданпДжейми Бенн
12:49
53КанаданпУайатт Джонстон
13:57
10КанаданпТай Делландреа
12:23
27КанаданпМэйсон Марчмент
15:04
95КанаданпМэтт Дюшейн
18:07
91КанаданпТайлер Сегин
15:36
63РоссиянпЕвгений Дадонов
13:37
60СШАврДжозеф Уолл
0:00
35РоссияврИлья Самсонов
44КанадазщМорган Райлли
26:13
78КанадазщТи Джей Броди
22:23
3ШвециязщЙон Клингберг
23:25
22СШАзщДжейк Маккейб
00:10
37ШвециязщТимоти Лильегрен
24:07
55КанадазщМарк Джиордано
18:09
34СШАнпОстон Мэттьюс
20:05
16КанаданпМитчелл Марнер
19:14
59КанаданпТайлер Бертуцци
18:03
91КанаданпДжон Таварес
19:33
88ШвециянпВильям Нюландер
19:16
19ШвециянпКалле Йернкрок
16:07
11КанаданпМакс Доми
13:25
18КанаданпНоа Грегор
11:48
29ШвециянпПонтус Хольмберг
08:55
75КанаданпРайан Ривз
08:54
23СШАнпМэтт Нис
12:39
64ЧехиянпДавид Кемпф
13:38
Главные тренеры
КанадаПитер Дебур
КанадаШелдон Киф
История личных встреч
07.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз0 : 4Торонто Мэйпл Лифс
21.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 2 ОТДаллас Старз
08.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 4 ОТТоронто Мэйпл Лифс
16.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 0Даллас Старз
14.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 3Даллас Старз
30.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 5Торонто Мэйпл Лифс
02.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 2Даллас Старз
10.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 7Торонто Мэйпл Лифс
15.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс6 : 5 БДаллас Старз
26.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 4Торонто Мэйпл Лифс
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Даллас Старз
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 4 ОТ
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3Даллас Старз
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БДаллас Старз
13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 1 Б
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Торонто Мэйпл Лифс
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТТоронто Мэйпл Лифс
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Торонто Мэйпл Лифс
17.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 4
15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс7 : 4
Турнирная таблица
НХЛ
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс7 6 0 1 0 0 0 28-13 14 100.0
2 Бостон Брюинз7 6 0 0 0 1 0 22-11 13 92.9
3 Колорадо Эвеланш7 5 0 1 0 0 1 28-16 12 85.7
4 Детройт Ред Уингз8 5 0 0 0 1 2 35-24 11 68.8
5 Торонто Мэйпл Лифс7 3 1 1 0 0 2 27-21 10 71.4
6 Тампа-Бэй Лайтнинг8 4 0 0 0 2 2 29-24 10 62.5
7 Даллас Старз6 2 1 1 1 0 1 17-15 9 75.0
8 Филадельфия Флайерз7 4 0 0 0 1 2 24-18 9 64.3
9 Монреаль Канадиенс7 2 2 0 1 0 2 22-24 9 64.3
10 Ванкувер Кэнакс6 4 0 0 0 0 2 23-15 8 66.7
11 Нью-Йорк Рейнджерс6 4 0 0 0 0 2 18-13 8 66.7
12 Виннипег Джетс7 3 1 0 0 0 3 24-24 8 57.1
13 Коламбус Блю Джекетс7 2 1 0 0 2 2 20-23 8 57.1
14 Каролина Харрикейнз8 2 1 1 0 0 4 31-35 8 50.0
15 Лос-Анджелес Кингз6 3 0 0 1 0 2 27-22 7 58.3
16 Нью-Йорк Айлендерс6 3 0 0 0 1 2 16-19 7 58.3
17 Нью-Джерси Дэвилз6 2 1 0 1 0 2 24-23 7 58.3
18 Миннесота Уайлд7 3 0 0 0 1 3 27-31 7 50.0
19 Флорида Пантерз6 3 0 0 0 0 3 17-18 6 50.0
20 Аризона Койотс6 2 0 1 0 0 3 16-15 6 50.0
21 Оттава Сенаторз7 3 0 0 0 0 4 27-24 6 42.9
22 Питтсбург Пингвинз7 3 0 0 0 0 4 21-20 6 42.9
23 Нэшвилл Предаторз7 3 0 0 0 0 4 20-19 6 42.9
24 Баффало Сэйбрз7 2 1 0 0 0 4 19-22 6 42.9
25 Анахайм Дакс7 1 2 0 0 0 4 18-20 6 42.9
26 Сиэтл Кракен8 1 1 0 1 1 4 18-28 6 37.5
27 Сент-Луис Блюз5 1 0 1 1 0 2 11-15 5 50.0
28 Вашингтон Кэпиталз6 1 0 1 0 1 3 13-23 5 41.7
29 Калгари Флэймз7 2 0 0 1 0 4 17-26 5 35.7
30 Чикаго Блэкхоукс7 2 0 0 0 0 5 14-21 4 28.6
31 Эдмонтон Ойлерз6 1 0 0 0 1 4 17-27 3 25.0
32 Сан-Хосе Шаркс7 0 0 0 1 0 6 8-29 1 7.1
Восточная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз7 6 0 0 0 1 0 22-11 13 92.9
2 Детройт Ред Уингз8 5 0 0 0 1 2 35-24 11 68.8
3 Торонто Мэйпл Лифс7 3 1 1 0 0 2 27-21 10 71.4
4 Тампа-Бэй Лайтнинг8 4 0 0 0 2 2 29-24 10 62.5
5 Филадельфия Флайерз7 4 0 0 0 1 2 24-18 9 64.3
6 Монреаль Канадиенс7 2 2 0 1 0 2 22-24 9 64.3
7 Нью-Йорк Рейнджерс6 4 0 0 0 0 2 18-13 8 66.7
8 Коламбус Блю Джекетс7 2 1 0 0 2 2 20-23 8 57.1
9 Каролина Харрикейнз8 2 1 1 0 0 4 31-35 8 50.0
10 Нью-Йорк Айлендерс6 3 0 0 0 1 2 16-19 7 58.3
11 Нью-Джерси Дэвилз6 2 1 0 1 0 2 24-23 7 58.3
12 Флорида Пантерз6 3 0 0 0 0 3 17-18 6 50.0
13 Оттава Сенаторз7 3 0 0 0 0 4 27-24 6 42.9
14 Питтсбург Пингвинз7 3 0 0 0 0 4 21-20 6 42.9
15 Баффало Сэйбрз7 2 1 0 0 0 4 19-22 6 42.9
16 Вашингтон Кэпиталз6 1 0 1 0 1 3 13-23 5 41.7
Западная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс7 6 0 1 0 0 0 28-13 14 100.0
2 Колорадо Эвеланш7 5 0 1 0 0 1 28-16 12 85.7
3 Даллас Старз6 2 1 1 1 0 1 17-15 9 75.0
4 Ванкувер Кэнакс6 4 0 0 0 0 2 23-15 8 66.7
5 Виннипег Джетс7 3 1 0 0 0 3 24-24 8 57.1
6 Лос-Анджелес Кингз6 3 0 0 1 0 2 27-22 7 58.3
7 Миннесота Уайлд7 3 0 0 0 1 3 27-31 7 50.0
8 Аризона Койотс6 2 0 1 0 0 3 16-15 6 50.0
9 Нэшвилл Предаторз7 3 0 0 0 0 4 20-19 6 42.9
10 Анахайм Дакс7 1 2 0 0 0 4 18-20 6 42.9
11 Сиэтл Кракен8 1 1 0 1 1 4 18-28 6 37.5
12 Сент-Луис Блюз5 1 0 1 1 0 2 11-15 5 50.0
13 Калгари Флэймз7 2 0 0 1 0 4 17-26 5 35.7
14 Чикаго Блэкхоукс7 2 0 0 0 0 5 14-21 4 28.6
15 Эдмонтон Ойлерз6 1 0 0 0 1 4 17-27 3 25.0
16 Сан-Хосе Шаркс7 0 0 0 1 0 6 8-29 1 7.1
Столичный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Филадельфия Флайерз7 4 0 0 0 1 2 24-18 9 64.3
2 Нью-Йорк Рейнджерс6 4 0 0 0 0 2 18-13 8 66.7
3 Коламбус Блю Джекетс7 2 1 0 0 2 2 20-23 8 57.1
4 Каролина Харрикейнз8 2 1 1 0 0 4 31-35 8 50.0
5 Нью-Йорк Айлендерс6 3 0 0 0 1 2 16-19 7 58.3
6 Нью-Джерси Дэвилз6 2 1 0 1 0 2 24-23 7 58.3
7 Питтсбург Пингвинз7 3 0 0 0 0 4 21-20 6 42.9
8 Вашингтон Кэпиталз6 1 0 1 0 1 3 13-23 5 41.7
Атлантический дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз7 6 0 0 0 1 0 22-11 13 92.9
2 Детройт Ред Уингз8 5 0 0 0 1 2 35-24 11 68.8
3 Торонто Мэйпл Лифс7 3 1 1 0 0 2 27-21 10 71.4
4 Тампа-Бэй Лайтнинг8 4 0 0 0 2 2 29-24 10 62.5
5 Монреаль Канадиенс7 2 2 0 1 0 2 22-24 9 64.3
6 Флорида Пантерз6 3 0 0 0 0 3 17-18 6 50.0
7 Оттава Сенаторз7 3 0 0 0 0 4 27-24 6 42.9
8 Баффало Сэйбрз7 2 1 0 0 0 4 19-22 6 42.9
Центральный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Колорадо Эвеланш7 5 0 1 0 0 1 28-16 12 85.7
2 Даллас Старз6 2 1 1 1 0 1 17-15 9 75.0
3 Виннипег Джетс7 3 1 0 0 0 3 24-24 8 57.1
4 Миннесота Уайлд7 3 0 0 0 1 3 27-31 7 50.0
5 Аризона Койотс6 2 0 1 0 0 3 16-15 6 50.0
6 Нэшвилл Предаторз7 3 0 0 0 0 4 20-19 6 42.9
7 Сент-Луис Блюз5 1 0 1 1 0 2 11-15 5 50.0
8 Чикаго Блэкхоукс7 2 0 0 0 0 5 14-21 4 28.6
Тихоокеанский дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс7 6 0 1 0 0 0 28-13 14 100.0
2 Ванкувер Кэнакс6 4 0 0 0 0 2 23-15 8 66.7
3 Лос-Анджелес Кингз6 3 0 0 1 0 2 27-22 7 58.3
4 Анахайм Дакс7 1 2 0 0 0 4 18-20 6 42.9
5 Сиэтл Кракен8 1 1 0 1 1 4 18-28 6 37.5
6 Калгари Флэймз7 2 0 0 1 0 4 17-26 5 35.7
7 Эдмонтон Ойлерз6 1 0 0 0 1 4 17-27 3 25.0
8 Сан-Хосе Шаркс7 0 0 0 1 0 6 8-29 1 7.1

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