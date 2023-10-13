Даллас Старз - Торонто Мэйпл Лифс 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), 18 532 зрителя (98% при вместимости 18 889)
27 Октября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Окончен
1 : 4
- 31:171:1Мэйсон Марчмент
0'
20'
40'
60'
- 09:490:1Морган Райлли
- 38:071:2Митчелл Марнер
- 45:081:3Тайлер Бертуцци
- 59:491:4Джон Таварес
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 27 Октября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
|41
|вр
|Скотт Уэджвуд
00:01
|29
|вр
|Джейк Эттингер
|4
|зщ
|Миро Хейсканен
26:20
|20
|зщ
|Райан Сутер
19:04
|2
|зщ
|Яни Хаканпяя
18:15
|23
|зщ
|Эса Линделль
17:58
|5
|зщ
|Нильс Лундквист
13:53
|55
|зщ
|Томас Харли
18:49
|16
|нп
|Джо Павелски
17:52
|24
|нп
|Роопе Хинц
17:53
|21
|нп
|Джейсон Робертсон
19:38
|12
|нп
|Радек Факса
15:53
|15
|нп
|Крэйг Смит
09:22
|14
|нп
|Джейми Бенн
12:49
|53
|нп
|Уайатт Джонстон
13:57
|10
|нп
|Тай Делландреа
12:23
|27
|нп
|Мэйсон Марчмент
15:04
|95
|нп
|Мэтт Дюшейн
18:07
|91
|нп
|Тайлер Сегин
15:36
|63
|нп
|Евгений Дадонов
13:37
|60
|вр
|Джозеф Уолл
0:00
|35
|вр
|Илья Самсонов
|44
|зщ
|Морган Райлли
26:13
|78
|зщ
|Ти Джей Броди
22:23
|3
|зщ
|Йон Клингберг
23:25
|22
|зщ
|Джейк Маккейб
00:10
|37
|зщ
|Тимоти Лильегрен
24:07
|55
|зщ
|Марк Джиордано
18:09
|34
|нп
|Остон Мэттьюс
20:05
|16
|нп
|Митчелл Марнер
19:14
|59
|нп
|Тайлер Бертуцци
18:03
|91
|нп
|Джон Таварес
19:33
|88
|нп
|Вильям Нюландер
19:16
|19
|нп
|Калле Йернкрок
16:07
|11
|нп
|Макс Доми
13:25
|18
|нп
|Ноа Грегор
11:48
|29
|нп
|Понтус Хольмберг
08:55
|75
|нп
|Райан Ривз
08:54
|23
|нп
|Мэтт Нис
12:39
|64
|нп
|Давид Кемпф
13:38
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Шелдон Киф
История личных встреч
|07.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|21.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|08.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|16.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|14.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|30.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|02.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|10.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|15.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 Б
|26.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
Турнирная таблица
НХЛ
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|7
|6
|0
|1
|0
|0
|0
|28-13
|14
|100.0
|2
|Бостон Брюинз
|7
|6
|0
|0
|0
|1
|0
|22-11
|13
|92.9
|3
|Колорадо Эвеланш
|7
|5
|0
|1
|0
|0
|1
|28-16
|12
|85.7
|4
|Детройт Ред Уингз
|8
|5
|0
|0
|0
|1
|2
|35-24
|11
|68.8
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|7
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|27-21
|10
|71.4
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|8
|4
|0
|0
|0
|2
|2
|29-24
|10
|62.5
|7
|Даллас Старз
|6
|2
|1
|1
|1
|0
|1
|17-15
|9
|75.0
|8
|Филадельфия Флайерз
|7
|4
|0
|0
|0
|1
|2
|24-18
|9
|64.3
|9
|Монреаль Канадиенс
|7
|2
|2
|0
|1
|0
|2
|22-24
|9
|64.3
|10
|Ванкувер Кэнакс
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|23-15
|8
|66.7
|11
|Нью-Йорк Рейнджерс
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|18-13
|8
|66.7
|12
|Виннипег Джетс
|7
|3
|1
|0
|0
|0
|3
|24-24
|8
|57.1
|13
|Коламбус Блю Джекетс
|7
|2
|1
|0
|0
|2
|2
|20-23
|8
|57.1
|14
|Каролина Харрикейнз
|8
|2
|1
|1
|0
|0
|4
|31-35
|8
|50.0
|15
|Лос-Анджелес Кингз
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|27-22
|7
|58.3
|16
|Нью-Йорк Айлендерс
|6
|3
|0
|0
|0
|1
|2
|16-19
|7
|58.3
|17
|Нью-Джерси Дэвилз
|6
|2
|1
|0
|1
|0
|2
|24-23
|7
|58.3
|18
|Миннесота Уайлд
|7
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|27-31
|7
|50.0
|19
|Флорида Пантерз
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|17-18
|6
|50.0
|20
|Аризона Койотс
|6
|2
|0
|1
|0
|0
|3
|16-15
|6
|50.0
|21
|Оттава Сенаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|27-24
|6
|42.9
|22
|Питтсбург Пингвинз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|21-20
|6
|42.9
|23
|Нэшвилл Предаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|20-19
|6
|42.9
|24
|Баффало Сэйбрз
|7
|2
|1
|0
|0
|0
|4
|19-22
|6
|42.9
|25
|Анахайм Дакс
|7
|1
|2
|0
|0
|0
|4
|18-20
|6
|42.9
|26
|Сиэтл Кракен
|8
|1
|1
|0
|1
|1
|4
|18-28
|6
|37.5
|27
|Сент-Луис Блюз
|5
|1
|0
|1
|1
|0
|2
|11-15
|5
|50.0
|28
|Вашингтон Кэпиталз
|6
|1
|0
|1
|0
|1
|3
|13-23
|5
|41.7
|29
|Калгари Флэймз
|7
|2
|0
|0
|1
|0
|4
|17-26
|5
|35.7
|30
|Чикаго Блэкхоукс
|7
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|14-21
|4
|28.6
|31
|Эдмонтон Ойлерз
|6
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|17-27
|3
|25.0
|32
|Сан-Хосе Шаркс
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|6
|8-29
|1
|7.1
Восточная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|7
|6
|0
|0
|0
|1
|0
|22-11
|13
|92.9
|2
|Детройт Ред Уингз
|8
|5
|0
|0
|0
|1
|2
|35-24
|11
|68.8
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|7
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|27-21
|10
|71.4
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|8
|4
|0
|0
|0
|2
|2
|29-24
|10
|62.5
|5
|Филадельфия Флайерз
|7
|4
|0
|0
|0
|1
|2
|24-18
|9
|64.3
|6
|Монреаль Канадиенс
|7
|2
|2
|0
|1
|0
|2
|22-24
|9
|64.3
|7
|Нью-Йорк Рейнджерс
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|18-13
|8
|66.7
|8
|Коламбус Блю Джекетс
|7
|2
|1
|0
|0
|2
|2
|20-23
|8
|57.1
|9
|Каролина Харрикейнз
|8
|2
|1
|1
|0
|0
|4
|31-35
|8
|50.0
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|6
|3
|0
|0
|0
|1
|2
|16-19
|7
|58.3
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|6
|2
|1
|0
|1
|0
|2
|24-23
|7
|58.3
|12
|Флорида Пантерз
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|17-18
|6
|50.0
|13
|Оттава Сенаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|27-24
|6
|42.9
|14
|Питтсбург Пингвинз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|21-20
|6
|42.9
|15
|Баффало Сэйбрз
|7
|2
|1
|0
|0
|0
|4
|19-22
|6
|42.9
|16
|Вашингтон Кэпиталз
|6
|1
|0
|1
|0
|1
|3
|13-23
|5
|41.7
Западная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|7
|6
|0
|1
|0
|0
|0
|28-13
|14
|100.0
|2
|Колорадо Эвеланш
|7
|5
|0
|1
|0
|0
|1
|28-16
|12
|85.7
|3
|Даллас Старз
|6
|2
|1
|1
|1
|0
|1
|17-15
|9
|75.0
|4
|Ванкувер Кэнакс
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|23-15
|8
|66.7
|5
|Виннипег Джетс
|7
|3
|1
|0
|0
|0
|3
|24-24
|8
|57.1
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|27-22
|7
|58.3
|7
|Миннесота Уайлд
|7
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|27-31
|7
|50.0
|8
|Аризона Койотс
|6
|2
|0
|1
|0
|0
|3
|16-15
|6
|50.0
|9
|Нэшвилл Предаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|20-19
|6
|42.9
|10
|Анахайм Дакс
|7
|1
|2
|0
|0
|0
|4
|18-20
|6
|42.9
|11
|Сиэтл Кракен
|8
|1
|1
|0
|1
|1
|4
|18-28
|6
|37.5
|12
|Сент-Луис Блюз
|5
|1
|0
|1
|1
|0
|2
|11-15
|5
|50.0
|13
|Калгари Флэймз
|7
|2
|0
|0
|1
|0
|4
|17-26
|5
|35.7
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|7
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|14-21
|4
|28.6
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|6
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|17-27
|3
|25.0
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|6
|8-29
|1
|7.1
Столичный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Филадельфия Флайерз
|7
|4
|0
|0
|0
|1
|2
|24-18
|9
|64.3
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|18-13
|8
|66.7
|3
|Коламбус Блю Джекетс
|7
|2
|1
|0
|0
|2
|2
|20-23
|8
|57.1
|4
|Каролина Харрикейнз
|8
|2
|1
|1
|0
|0
|4
|31-35
|8
|50.0
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|6
|3
|0
|0
|0
|1
|2
|16-19
|7
|58.3
|6
|Нью-Джерси Дэвилз
|6
|2
|1
|0
|1
|0
|2
|24-23
|7
|58.3
|7
|Питтсбург Пингвинз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|21-20
|6
|42.9
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|6
|1
|0
|1
|0
|1
|3
|13-23
|5
|41.7
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|7
|6
|0
|0
|0
|1
|0
|22-11
|13
|92.9
|2
|Детройт Ред Уингз
|8
|5
|0
|0
|0
|1
|2
|35-24
|11
|68.8
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|7
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|27-21
|10
|71.4
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|8
|4
|0
|0
|0
|2
|2
|29-24
|10
|62.5
|5
|Монреаль Канадиенс
|7
|2
|2
|0
|1
|0
|2
|22-24
|9
|64.3
|6
|Флорида Пантерз
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|17-18
|6
|50.0
|7
|Оттава Сенаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|27-24
|6
|42.9
|8
|Баффало Сэйбрз
|7
|2
|1
|0
|0
|0
|4
|19-22
|6
|42.9
Центральный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|7
|5
|0
|1
|0
|0
|1
|28-16
|12
|85.7
|2
|Даллас Старз
|6
|2
|1
|1
|1
|0
|1
|17-15
|9
|75.0
|3
|Виннипег Джетс
|7
|3
|1
|0
|0
|0
|3
|24-24
|8
|57.1
|4
|Миннесота Уайлд
|7
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|27-31
|7
|50.0
|5
|Аризона Койотс
|6
|2
|0
|1
|0
|0
|3
|16-15
|6
|50.0
|6
|Нэшвилл Предаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|20-19
|6
|42.9
|7
|Сент-Луис Блюз
|5
|1
|0
|1
|1
|0
|2
|11-15
|5
|50.0
|8
|Чикаго Блэкхоукс
|7
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|14-21
|4
|28.6
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|7
|6
|0
|1
|0
|0
|0
|28-13
|14
|100.0
|2
|Ванкувер Кэнакс
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|23-15
|8
|66.7
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|27-22
|7
|58.3
|4
|Анахайм Дакс
|7
|1
|2
|0
|0
|0
|4
|18-20
|6
|42.9
|5
|Сиэтл Кракен
|8
|1
|1
|0
|1
|1
|4
|18-28
|6
|37.5
|6
|Калгари Флэймз
|7
|2
|0
|0
|1
|0
|4
|17-26
|5
|35.7
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|6
|1
|0
|0
|0
|1
|4
|17-27
|3
|25.0
|8
|Сан-Хосе Шаркс
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|6
|8-29
|1
|7.1