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Калгари Флэймз - Сент-Луис Блюз 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), 16 897 зрителей (88% при вместимости 19 289)
27 Октября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Окончен
0 : 3
Сент-Луис Блюз

    0'
    20'
    40'
    60'
    • 11:23
      0:1
      Каспери Капанен
    • 13:24
      0:2
      Ник Ледди
    • 57:53
      0:3
      Оскар Сундквист
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 27 Октября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Калгари Флэймз
    Калгари
    Сент-Луис Блюз
    Сент-Луис
    25ШвецияврЯкоб Маркстрём
    0:00
    80ЧехияврДаниэль Владарж
    55СШАзщНоа Ханифин
    22:10
    52КанадазщМаккензи Уигар
    22:00
    16РоссиязщНикита Задоров
    22:19
    98БеларусьзщИлья Соловьёв
    16:34
    8КанадазщКристофер Танев
    19:45
    48СШАзщДеннис Гилберт
    15:39
    28ШвециянпЭлиас Линдхольм
    19:17
    17БеларусьнпЕгор Шарангович
    14:21
    71СШАнпУолкер Дьюр
    10:27
    91КанаданпНазем Кадри
    15:44
    27СШАнпМэтт Коронато
    11:47
    15КанаданпДрайден Хант
    11:55
    18КанаданпЭй Джей Грир
    09:26
    88КанаданпЭндрю Манджапане
    15:50
    11ШвециянпМикаэль Баклунд
    17:27
    20СШАнпБлейк Коулман
    15:27
    29КанаданпДиллон Дюбе
    15:43
    10КанаданпДжонатан Юбердо
    14:44
    50КанадаврДжордан Биннингтон
    30КанадаврДжоэль Хофер
    0:00
    72СШАзщДжастин Фолк
    22:34
    41КанадазщРоберт Бортуццо
    09:00
    6КанадазщМарко Сканделла
    11:04
    48СШАзщСкотт Перунович
    09:44
    47СШАзщТори Крюг
    21:35
    55КанадазщКолтон Парэйко
    24:12
    4СШАзщНик Ледди
    18:08
    89РоссиянпПавел Бучневич
    18:42
    20СШАнпБрэндон Саад
    16:58
    18КанаданпРоберт Томас
    21:41
    63КанаданпДжейк Нейборс
    12:29
    12СШАнпКевин Хейз
    15:38
    79КанаданпСэмми Бле
    11:26
    70ШвециянпОскар Сундквист
    12:52
    13РоссиянпАлексей Торопченко
    11:39
    10КанаданпБрэйден Шенн
    19:06
    42ФинляндиянпКаспери Капанен
    18:20
    25КанаданпДжордан Кайру
    18:56
    Главные тренеры
    КанадаРайан Хаска
    КанадаКрэйг Берюбе
    История личных встреч
    13.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз1 : 4Калгари Флэймз
    11.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 3 ОТКалгари Флэймз
    17.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 5Сент-Луис Блюз
    03.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 6Сент-Луис Блюз
    28.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 1Калгари Флэймз
    25.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз7 : 1Сент-Луис Блюз
    29.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 5 БСент-Луис Блюз
    22.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз5 : 0Калгари Флэймз
    10.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 3 ОТСент-Луис Блюз
    23.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 3Сент-Луис Блюз
    25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 3
    23.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Калгари Флэймз
    21.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Калгари Флэймз
    20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Калгари Флэймз
    17.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БКалгари Флэймз
    25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Сент-Луис Блюз
    22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 2
    20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 6
    15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 1 Б
    13.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 БСент-Луис Блюз
    Турнирная таблица
    НХЛ
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Вегас Голден Найтс7 6 0 1 0 0 0 28-13 14 100.0
    2 Бостон Брюинз7 6 0 0 0 1 0 22-11 13 92.9
    3 Колорадо Эвеланш7 5 0 1 0 0 1 28-16 12 85.7
    4 Детройт Ред Уингз8 5 0 0 0 1 2 35-24 11 68.8
    5 Нью-Йорк Рейнджерс7 5 0 0 0 0 2 21-13 10 71.4
    6 Торонто Мэйпл Лифс7 3 1 1 0 0 2 27-21 10 71.4
    7 Тампа-Бэй Лайтнинг8 4 0 0 0 2 2 29-24 10 62.5
    8 Даллас Старз6 2 1 1 1 0 1 17-15 9 75.0
    9 Филадельфия Флайерз7 4 0 0 0 1 2 24-18 9 64.3
    10 Монреаль Канадиенс7 2 2 0 1 0 2 22-24 9 64.3
    11 Ванкувер Кэнакс6 4 0 0 0 0 2 23-15 8 66.7
    12 Виннипег Джетс7 3 1 0 0 0 3 24-24 8 57.1
    13 Коламбус Блю Джекетс7 2 1 0 0 2 2 20-23 8 57.1
    14 Каролина Харрикейнз8 2 1 1 0 0 4 31-35 8 50.0
    15 Лос-Анджелес Кингз6 3 0 0 1 0 2 27-22 7 58.3
    16 Нью-Йорк Айлендерс6 3 0 0 0 1 2 16-19 7 58.3
    17 Нью-Джерси Дэвилз6 2 1 0 1 0 2 24-23 7 58.3
    18 Сент-Луис Блюз6 2 0 1 1 0 2 14-15 7 58.3
    19 Миннесота Уайлд7 3 0 0 0 1 3 27-31 7 50.0
    20 Флорида Пантерз6 3 0 0 0 0 3 17-18 6 50.0
    21 Аризона Койотс6 2 0 1 0 0 3 16-15 6 50.0
    22 Оттава Сенаторз7 3 0 0 0 0 4 27-24 6 42.9
    23 Питтсбург Пингвинз7 3 0 0 0 0 4 21-20 6 42.9
    24 Нэшвилл Предаторз7 3 0 0 0 0 4 20-19 6 42.9
    25 Баффало Сэйбрз7 2 1 0 0 0 4 19-22 6 42.9
    26 Анахайм Дакс7 1 2 0 0 0 4 18-20 6 42.9
    27 Сиэтл Кракен8 1 1 0 1 1 4 18-28 6 37.5
    28 Вашингтон Кэпиталз6 1 0 1 0 1 3 13-23 5 41.7
    29 Калгари Флэймз8 2 0 0 1 0 5 17-29 5 31.3
    30 Чикаго Блэкхоукс7 2 0 0 0 0 5 14-21 4 28.6
    31 Эдмонтон Ойлерз7 1 0 0 0 1 5 17-30 3 21.4
    32 Сан-Хосе Шаркс7 0 0 0 1 0 6 8-29 1 7.1
    Восточная Конференция
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Бостон Брюинз7 6 0 0 0 1 0 22-11 13 92.9
    2 Детройт Ред Уингз8 5 0 0 0 1 2 35-24 11 68.8
    3 Нью-Йорк Рейнджерс7 5 0 0 0 0 2 21-13 10 71.4
    4 Торонто Мэйпл Лифс7 3 1 1 0 0 2 27-21 10 71.4
    5 Тампа-Бэй Лайтнинг8 4 0 0 0 2 2 29-24 10 62.5
    6 Филадельфия Флайерз7 4 0 0 0 1 2 24-18 9 64.3
    7 Монреаль Канадиенс7 2 2 0 1 0 2 22-24 9 64.3
    8 Коламбус Блю Джекетс7 2 1 0 0 2 2 20-23 8 57.1
    9 Каролина Харрикейнз8 2 1 1 0 0 4 31-35 8 50.0
    10 Нью-Йорк Айлендерс6 3 0 0 0 1 2 16-19 7 58.3
    11 Нью-Джерси Дэвилз6 2 1 0 1 0 2 24-23 7 58.3
    12 Флорида Пантерз6 3 0 0 0 0 3 17-18 6 50.0
    13 Оттава Сенаторз7 3 0 0 0 0 4 27-24 6 42.9
    14 Питтсбург Пингвинз7 3 0 0 0 0 4 21-20 6 42.9
    15 Баффало Сэйбрз7 2 1 0 0 0 4 19-22 6 42.9
    16 Вашингтон Кэпиталз6 1 0 1 0 1 3 13-23 5 41.7
    Западная Конференция
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Вегас Голден Найтс7 6 0 1 0 0 0 28-13 14 100.0
    2 Колорадо Эвеланш7 5 0 1 0 0 1 28-16 12 85.7
    3 Даллас Старз6 2 1 1 1 0 1 17-15 9 75.0
    4 Ванкувер Кэнакс6 4 0 0 0 0 2 23-15 8 66.7
    5 Виннипег Джетс7 3 1 0 0 0 3 24-24 8 57.1
    6 Лос-Анджелес Кингз6 3 0 0 1 0 2 27-22 7 58.3
    7 Сент-Луис Блюз6 2 0 1 1 0 2 14-15 7 58.3
    8 Миннесота Уайлд7 3 0 0 0 1 3 27-31 7 50.0
    9 Аризона Койотс6 2 0 1 0 0 3 16-15 6 50.0
    10 Нэшвилл Предаторз7 3 0 0 0 0 4 20-19 6 42.9
    11 Анахайм Дакс7 1 2 0 0 0 4 18-20 6 42.9
    12 Сиэтл Кракен8 1 1 0 1 1 4 18-28 6 37.5
    13 Калгари Флэймз8 2 0 0 1 0 5 17-29 5 31.3
    14 Чикаго Блэкхоукс7 2 0 0 0 0 5 14-21 4 28.6
    15 Эдмонтон Ойлерз7 1 0 0 0 1 5 17-30 3 21.4
    16 Сан-Хосе Шаркс7 0 0 0 1 0 6 8-29 1 7.1
    Столичный дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Нью-Йорк Рейнджерс7 5 0 0 0 0 2 21-13 10 71.4
    2 Филадельфия Флайерз7 4 0 0 0 1 2 24-18 9 64.3
    3 Коламбус Блю Джекетс7 2 1 0 0 2 2 20-23 8 57.1
    4 Каролина Харрикейнз8 2 1 1 0 0 4 31-35 8 50.0
    5 Нью-Йорк Айлендерс6 3 0 0 0 1 2 16-19 7 58.3
    6 Нью-Джерси Дэвилз6 2 1 0 1 0 2 24-23 7 58.3
    7 Питтсбург Пингвинз7 3 0 0 0 0 4 21-20 6 42.9
    8 Вашингтон Кэпиталз6 1 0 1 0 1 3 13-23 5 41.7
    Атлантический дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Бостон Брюинз7 6 0 0 0 1 0 22-11 13 92.9
    2 Детройт Ред Уингз8 5 0 0 0 1 2 35-24 11 68.8
    3 Торонто Мэйпл Лифс7 3 1 1 0 0 2 27-21 10 71.4
    4 Тампа-Бэй Лайтнинг8 4 0 0 0 2 2 29-24 10 62.5
    5 Монреаль Канадиенс7 2 2 0 1 0 2 22-24 9 64.3
    6 Флорида Пантерз6 3 0 0 0 0 3 17-18 6 50.0
    7 Оттава Сенаторз7 3 0 0 0 0 4 27-24 6 42.9
    8 Баффало Сэйбрз7 2 1 0 0 0 4 19-22 6 42.9
    Центральный дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Колорадо Эвеланш7 5 0 1 0 0 1 28-16 12 85.7
    2 Даллас Старз6 2 1 1 1 0 1 17-15 9 75.0
    3 Виннипег Джетс7 3 1 0 0 0 3 24-24 8 57.1
    4 Сент-Луис Блюз6 2 0 1 1 0 2 14-15 7 58.3
    5 Миннесота Уайлд7 3 0 0 0 1 3 27-31 7 50.0
    6 Аризона Койотс6 2 0 1 0 0 3 16-15 6 50.0
    7 Нэшвилл Предаторз7 3 0 0 0 0 4 20-19 6 42.9
    8 Чикаго Блэкхоукс7 2 0 0 0 0 5 14-21 4 28.6
    Тихоокеанский дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Вегас Голден Найтс7 6 0 1 0 0 0 28-13 14 100.0
    2 Ванкувер Кэнакс6 4 0 0 0 0 2 23-15 8 66.7
    3 Лос-Анджелес Кингз6 3 0 0 1 0 2 27-22 7 58.3
    4 Анахайм Дакс7 1 2 0 0 0 4 18-20 6 42.9
    5 Сиэтл Кракен8 1 1 0 1 1 4 18-28 6 37.5
    6 Калгари Флэймз8 2 0 0 1 0 5 17-29 5 31.3
    7 Эдмонтон Ойлерз7 1 0 0 0 1 5 17-30 3 21.4
    8 Сан-Хосе Шаркс7 0 0 0 1 0 6 8-29 1 7.1

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