Калгари Флэймз - Сент-Луис Блюз 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), 16 897 зрителей (88% при вместимости 19 289)
27 Октября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Окончен
0 : 3
0'
20'
40'
60'
- 11:230:1Каспери Капанен
- 13:240:2Ник Ледди
- 57:530:3Оскар Сундквист
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Сент-Луис Блюз, которое состоится 27 Октября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
|25
|вр
|Якоб Маркстрём
0:00
|80
|вр
|Даниэль Владарж
|55
|зщ
|Ноа Ханифин
22:10
|52
|зщ
|Маккензи Уигар
22:00
|16
|зщ
|Никита Задоров
22:19
|98
|зщ
|Илья Соловьёв
16:34
|8
|зщ
|Кристофер Танев
19:45
|48
|зщ
|Деннис Гилберт
15:39
|28
|нп
|Элиас Линдхольм
19:17
|17
|нп
|Егор Шарангович
14:21
|71
|нп
|Уолкер Дьюр
10:27
|91
|нп
|Назем Кадри
15:44
|27
|нп
|Мэтт Коронато
11:47
|15
|нп
|Драйден Хант
11:55
|18
|нп
|Эй Джей Грир
09:26
|88
|нп
|Эндрю Манджапане
15:50
|11
|нп
|Микаэль Баклунд
17:27
|20
|нп
|Блейк Коулман
15:27
|29
|нп
|Диллон Дюбе
15:43
|10
|нп
|Джонатан Юбердо
14:44
|50
|вр
|Джордан Биннингтон
|30
|вр
|Джоэль Хофер
0:00
|72
|зщ
|Джастин Фолк
22:34
|41
|зщ
|Роберт Бортуццо
09:00
|6
|зщ
|Марко Сканделла
11:04
|48
|зщ
|Скотт Перунович
09:44
|47
|зщ
|Тори Крюг
21:35
|55
|зщ
|Колтон Парэйко
24:12
|4
|зщ
|Ник Ледди
18:08
|89
|нп
|Павел Бучневич
18:42
|20
|нп
|Брэндон Саад
16:58
|18
|нп
|Роберт Томас
21:41
|63
|нп
|Джейк Нейборс
12:29
|12
|нп
|Кевин Хейз
15:38
|79
|нп
|Сэмми Бле
11:26
|70
|нп
|Оскар Сундквист
12:52
|13
|нп
|Алексей Торопченко
11:39
|10
|нп
|Брэйден Шенн
19:06
|42
|нп
|Каспери Капанен
18:20
|25
|нп
|Джордан Кайру
18:56
Главные тренеры
|Райан Хаска
|Крэйг Берюбе
История личных встреч
|13.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|11.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|17.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|03.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|28.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|25.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|29.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|22.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|10.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|23.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|23.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|21.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|17.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|13.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
Турнирная таблица
НХЛ
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|7
|6
|0
|1
|0
|0
|0
|28-13
|14
|100.0
|2
|Бостон Брюинз
|7
|6
|0
|0
|0
|1
|0
|22-11
|13
|92.9
|3
|Колорадо Эвеланш
|7
|5
|0
|1
|0
|0
|1
|28-16
|12
|85.7
|4
|Детройт Ред Уингз
|8
|5
|0
|0
|0
|1
|2
|35-24
|11
|68.8
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|7
|5
|0
|0
|0
|0
|2
|21-13
|10
|71.4
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|7
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|27-21
|10
|71.4
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|8
|4
|0
|0
|0
|2
|2
|29-24
|10
|62.5
|8
|Даллас Старз
|6
|2
|1
|1
|1
|0
|1
|17-15
|9
|75.0
|9
|Филадельфия Флайерз
|7
|4
|0
|0
|0
|1
|2
|24-18
|9
|64.3
|10
|Монреаль Канадиенс
|7
|2
|2
|0
|1
|0
|2
|22-24
|9
|64.3
|11
|Ванкувер Кэнакс
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|23-15
|8
|66.7
|12
|Виннипег Джетс
|7
|3
|1
|0
|0
|0
|3
|24-24
|8
|57.1
|13
|Коламбус Блю Джекетс
|7
|2
|1
|0
|0
|2
|2
|20-23
|8
|57.1
|14
|Каролина Харрикейнз
|8
|2
|1
|1
|0
|0
|4
|31-35
|8
|50.0
|15
|Лос-Анджелес Кингз
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|27-22
|7
|58.3
|16
|Нью-Йорк Айлендерс
|6
|3
|0
|0
|0
|1
|2
|16-19
|7
|58.3
|17
|Нью-Джерси Дэвилз
|6
|2
|1
|0
|1
|0
|2
|24-23
|7
|58.3
|18
|Сент-Луис Блюз
|6
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|14-15
|7
|58.3
|19
|Миннесота Уайлд
|7
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|27-31
|7
|50.0
|20
|Флорида Пантерз
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|17-18
|6
|50.0
|21
|Аризона Койотс
|6
|2
|0
|1
|0
|0
|3
|16-15
|6
|50.0
|22
|Оттава Сенаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|27-24
|6
|42.9
|23
|Питтсбург Пингвинз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|21-20
|6
|42.9
|24
|Нэшвилл Предаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|20-19
|6
|42.9
|25
|Баффало Сэйбрз
|7
|2
|1
|0
|0
|0
|4
|19-22
|6
|42.9
|26
|Анахайм Дакс
|7
|1
|2
|0
|0
|0
|4
|18-20
|6
|42.9
|27
|Сиэтл Кракен
|8
|1
|1
|0
|1
|1
|4
|18-28
|6
|37.5
|28
|Вашингтон Кэпиталз
|6
|1
|0
|1
|0
|1
|3
|13-23
|5
|41.7
|29
|Калгари Флэймз
|8
|2
|0
|0
|1
|0
|5
|17-29
|5
|31.3
|30
|Чикаго Блэкхоукс
|7
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|14-21
|4
|28.6
|31
|Эдмонтон Ойлерз
|7
|1
|0
|0
|0
|1
|5
|17-30
|3
|21.4
|32
|Сан-Хосе Шаркс
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|6
|8-29
|1
|7.1
Восточная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|7
|6
|0
|0
|0
|1
|0
|22-11
|13
|92.9
|2
|Детройт Ред Уингз
|8
|5
|0
|0
|0
|1
|2
|35-24
|11
|68.8
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|7
|5
|0
|0
|0
|0
|2
|21-13
|10
|71.4
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|7
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|27-21
|10
|71.4
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|8
|4
|0
|0
|0
|2
|2
|29-24
|10
|62.5
|6
|Филадельфия Флайерз
|7
|4
|0
|0
|0
|1
|2
|24-18
|9
|64.3
|7
|Монреаль Канадиенс
|7
|2
|2
|0
|1
|0
|2
|22-24
|9
|64.3
|8
|Коламбус Блю Джекетс
|7
|2
|1
|0
|0
|2
|2
|20-23
|8
|57.1
|9
|Каролина Харрикейнз
|8
|2
|1
|1
|0
|0
|4
|31-35
|8
|50.0
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|6
|3
|0
|0
|0
|1
|2
|16-19
|7
|58.3
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|6
|2
|1
|0
|1
|0
|2
|24-23
|7
|58.3
|12
|Флорида Пантерз
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|17-18
|6
|50.0
|13
|Оттава Сенаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|27-24
|6
|42.9
|14
|Питтсбург Пингвинз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|21-20
|6
|42.9
|15
|Баффало Сэйбрз
|7
|2
|1
|0
|0
|0
|4
|19-22
|6
|42.9
|16
|Вашингтон Кэпиталз
|6
|1
|0
|1
|0
|1
|3
|13-23
|5
|41.7
Западная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|7
|6
|0
|1
|0
|0
|0
|28-13
|14
|100.0
|2
|Колорадо Эвеланш
|7
|5
|0
|1
|0
|0
|1
|28-16
|12
|85.7
|3
|Даллас Старз
|6
|2
|1
|1
|1
|0
|1
|17-15
|9
|75.0
|4
|Ванкувер Кэнакс
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|23-15
|8
|66.7
|5
|Виннипег Джетс
|7
|3
|1
|0
|0
|0
|3
|24-24
|8
|57.1
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|27-22
|7
|58.3
|7
|Сент-Луис Блюз
|6
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|14-15
|7
|58.3
|8
|Миннесота Уайлд
|7
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|27-31
|7
|50.0
|9
|Аризона Койотс
|6
|2
|0
|1
|0
|0
|3
|16-15
|6
|50.0
|10
|Нэшвилл Предаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|20-19
|6
|42.9
|11
|Анахайм Дакс
|7
|1
|2
|0
|0
|0
|4
|18-20
|6
|42.9
|12
|Сиэтл Кракен
|8
|1
|1
|0
|1
|1
|4
|18-28
|6
|37.5
|13
|Калгари Флэймз
|8
|2
|0
|0
|1
|0
|5
|17-29
|5
|31.3
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|7
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|14-21
|4
|28.6
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|7
|1
|0
|0
|0
|1
|5
|17-30
|3
|21.4
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|6
|8-29
|1
|7.1
Столичный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|7
|5
|0
|0
|0
|0
|2
|21-13
|10
|71.4
|2
|Филадельфия Флайерз
|7
|4
|0
|0
|0
|1
|2
|24-18
|9
|64.3
|3
|Коламбус Блю Джекетс
|7
|2
|1
|0
|0
|2
|2
|20-23
|8
|57.1
|4
|Каролина Харрикейнз
|8
|2
|1
|1
|0
|0
|4
|31-35
|8
|50.0
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|6
|3
|0
|0
|0
|1
|2
|16-19
|7
|58.3
|6
|Нью-Джерси Дэвилз
|6
|2
|1
|0
|1
|0
|2
|24-23
|7
|58.3
|7
|Питтсбург Пингвинз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|21-20
|6
|42.9
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|6
|1
|0
|1
|0
|1
|3
|13-23
|5
|41.7
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|7
|6
|0
|0
|0
|1
|0
|22-11
|13
|92.9
|2
|Детройт Ред Уингз
|8
|5
|0
|0
|0
|1
|2
|35-24
|11
|68.8
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|7
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|27-21
|10
|71.4
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|8
|4
|0
|0
|0
|2
|2
|29-24
|10
|62.5
|5
|Монреаль Канадиенс
|7
|2
|2
|0
|1
|0
|2
|22-24
|9
|64.3
|6
|Флорида Пантерз
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|17-18
|6
|50.0
|7
|Оттава Сенаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|27-24
|6
|42.9
|8
|Баффало Сэйбрз
|7
|2
|1
|0
|0
|0
|4
|19-22
|6
|42.9
Центральный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|7
|5
|0
|1
|0
|0
|1
|28-16
|12
|85.7
|2
|Даллас Старз
|6
|2
|1
|1
|1
|0
|1
|17-15
|9
|75.0
|3
|Виннипег Джетс
|7
|3
|1
|0
|0
|0
|3
|24-24
|8
|57.1
|4
|Сент-Луис Блюз
|6
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|14-15
|7
|58.3
|5
|Миннесота Уайлд
|7
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|27-31
|7
|50.0
|6
|Аризона Койотс
|6
|2
|0
|1
|0
|0
|3
|16-15
|6
|50.0
|7
|Нэшвилл Предаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|20-19
|6
|42.9
|8
|Чикаго Блэкхоукс
|7
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|14-21
|4
|28.6
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|7
|6
|0
|1
|0
|0
|0
|28-13
|14
|100.0
|2
|Ванкувер Кэнакс
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|23-15
|8
|66.7
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|27-22
|7
|58.3
|4
|Анахайм Дакс
|7
|1
|2
|0
|0
|0
|4
|18-20
|6
|42.9
|5
|Сиэтл Кракен
|8
|1
|1
|0
|1
|1
|4
|18-28
|6
|37.5
|6
|Калгари Флэймз
|8
|2
|0
|0
|1
|0
|5
|17-29
|5
|31.3
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|7
|1
|0
|0
|0
|1
|5
|17-30
|3
|21.4
|8
|Сан-Хосе Шаркс
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|6
|8-29
|1
|7.1