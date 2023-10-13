Эдмонтон Ойлерз - Нью-Йорк Рейнджерс 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
27 Октября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Окончен
0 : 3
0'
20'
40'
60'
- 23:320:1Адам Фокс
- 32:030:2Брэйден Шнайдер
- 38:090:3Алекси Лафреньер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 27 Октября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
|74
|вр
|Стюарт Скиннер
|36
|вр
|Джек Кэмпбелл
|25
|зщ
|Дарнелл Нурс
|5
|зщ
|Коди Сеси
|73
|зщ
|Венсан Деарне
|27
|зщ
|Бретт Кулак
|2
|зщ
|Эван Бушар
|14
|зщ
|Маттиас Экхольм
|86
|зщ
|Филип Броберг
|21
|нп
|Адам Эрни
|10
|нп
|Дерек Райан
|55
|нп
|Дилан Холлоуэй
|71
|нп
|Райан Маклауд
|28
|нп
|Коннор Браун
|37
|нп
|Уоррен Фёгеле
|93
|нп
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|18
|нп
|Зак Хайман
|91
|нп
|Эвандер Кейн
|29
|нп
|Леон Драйзайтль
|13
|нп
|Маттиас Янмарк
|32
|вр
|Джонатан Куик
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|8
|зщ
|Джейкоб Труба
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|4
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|56
|зщ
|Эрик Густафссон
|23
|зщ
|Адам Фокс
|12
|нп
|Ник Бонино
|26
|нп
|Джимми Веси
|21
|нп
|Баркли Гудроу
|13
|нп
|Алекси Лафреньер
|16
|нп
|Винсент Трочек
|72
|нп
|Филип Хитил
|24
|нп
|Каапо Какко
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|10
|нп
|Артемий Панарин
|50
|нп
|Уилл Кайлли
|17
|нп
|Блейк Уилер
|20
|нп
|Крис Крайдер
Главные тренеры
|Джей Вудкрофт
|Питер Лавиолетт
История личных встреч
|18.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|26.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|04.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|06.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|01.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 5
|12.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|12.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|13.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|04.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|11.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|22.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|17.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|15.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
Турнирная таблица
НХЛ
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|7
|6
|0
|1
|0
|0
|0
|28-13
|14
|100.0
|2
|Бостон Брюинз
|7
|6
|0
|0
|0
|1
|0
|22-11
|13
|92.9
|3
|Колорадо Эвеланш
|7
|5
|0
|1
|0
|0
|1
|28-16
|12
|85.7
|4
|Детройт Ред Уингз
|8
|5
|0
|0
|0
|1
|2
|35-24
|11
|68.8
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|7
|5
|0
|0
|0
|0
|2
|21-13
|10
|71.4
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|7
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|27-21
|10
|71.4
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|8
|4
|0
|0
|0
|2
|2
|29-24
|10
|62.5
|8
|Даллас Старз
|6
|2
|1
|1
|1
|0
|1
|17-15
|9
|75.0
|9
|Филадельфия Флайерз
|7
|4
|0
|0
|0
|1
|2
|24-18
|9
|64.3
|10
|Монреаль Канадиенс
|7
|2
|2
|0
|1
|0
|2
|22-24
|9
|64.3
|11
|Ванкувер Кэнакс
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|23-15
|8
|66.7
|12
|Виннипег Джетс
|7
|3
|1
|0
|0
|0
|3
|24-24
|8
|57.1
|13
|Коламбус Блю Джекетс
|7
|2
|1
|0
|0
|2
|2
|20-23
|8
|57.1
|14
|Каролина Харрикейнз
|8
|2
|1
|1
|0
|0
|4
|31-35
|8
|50.0
|15
|Лос-Анджелес Кингз
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|27-22
|7
|58.3
|16
|Нью-Йорк Айлендерс
|6
|3
|0
|0
|0
|1
|2
|16-19
|7
|58.3
|17
|Нью-Джерси Дэвилз
|6
|2
|1
|0
|1
|0
|2
|24-23
|7
|58.3
|18
|Сент-Луис Блюз
|6
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|14-15
|7
|58.3
|19
|Миннесота Уайлд
|7
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|27-31
|7
|50.0
|20
|Флорида Пантерз
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|17-18
|6
|50.0
|21
|Аризона Койотс
|6
|2
|0
|1
|0
|0
|3
|16-15
|6
|50.0
|22
|Оттава Сенаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|27-24
|6
|42.9
|23
|Питтсбург Пингвинз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|21-20
|6
|42.9
|24
|Нэшвилл Предаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|20-19
|6
|42.9
|25
|Баффало Сэйбрз
|7
|2
|1
|0
|0
|0
|4
|19-22
|6
|42.9
|26
|Анахайм Дакс
|7
|1
|2
|0
|0
|0
|4
|18-20
|6
|42.9
|27
|Сиэтл Кракен
|8
|1
|1
|0
|1
|1
|4
|18-28
|6
|37.5
|28
|Вашингтон Кэпиталз
|6
|1
|0
|1
|0
|1
|3
|13-23
|5
|41.7
|29
|Калгари Флэймз
|8
|2
|0
|0
|1
|0
|5
|17-29
|5
|31.3
|30
|Чикаго Блэкхоукс
|7
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|14-21
|4
|28.6
|31
|Эдмонтон Ойлерз
|7
|1
|0
|0
|0
|1
|5
|17-30
|3
|21.4
|32
|Сан-Хосе Шаркс
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|6
|8-29
|1
|7.1
Восточная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|7
|6
|0
|0
|0
|1
|0
|22-11
|13
|92.9
|2
|Детройт Ред Уингз
|8
|5
|0
|0
|0
|1
|2
|35-24
|11
|68.8
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|7
|5
|0
|0
|0
|0
|2
|21-13
|10
|71.4
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|7
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|27-21
|10
|71.4
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|8
|4
|0
|0
|0
|2
|2
|29-24
|10
|62.5
|6
|Филадельфия Флайерз
|7
|4
|0
|0
|0
|1
|2
|24-18
|9
|64.3
|7
|Монреаль Канадиенс
|7
|2
|2
|0
|1
|0
|2
|22-24
|9
|64.3
|8
|Коламбус Блю Джекетс
|7
|2
|1
|0
|0
|2
|2
|20-23
|8
|57.1
|9
|Каролина Харрикейнз
|8
|2
|1
|1
|0
|0
|4
|31-35
|8
|50.0
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|6
|3
|0
|0
|0
|1
|2
|16-19
|7
|58.3
|11
|Нью-Джерси Дэвилз
|6
|2
|1
|0
|1
|0
|2
|24-23
|7
|58.3
|12
|Флорида Пантерз
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|17-18
|6
|50.0
|13
|Оттава Сенаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|27-24
|6
|42.9
|14
|Питтсбург Пингвинз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|21-20
|6
|42.9
|15
|Баффало Сэйбрз
|7
|2
|1
|0
|0
|0
|4
|19-22
|6
|42.9
|16
|Вашингтон Кэпиталз
|6
|1
|0
|1
|0
|1
|3
|13-23
|5
|41.7
Западная Конференция
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|7
|6
|0
|1
|0
|0
|0
|28-13
|14
|100.0
|2
|Колорадо Эвеланш
|7
|5
|0
|1
|0
|0
|1
|28-16
|12
|85.7
|3
|Даллас Старз
|6
|2
|1
|1
|1
|0
|1
|17-15
|9
|75.0
|4
|Ванкувер Кэнакс
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|23-15
|8
|66.7
|5
|Виннипег Джетс
|7
|3
|1
|0
|0
|0
|3
|24-24
|8
|57.1
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|27-22
|7
|58.3
|7
|Сент-Луис Блюз
|6
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|14-15
|7
|58.3
|8
|Миннесота Уайлд
|7
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|27-31
|7
|50.0
|9
|Аризона Койотс
|6
|2
|0
|1
|0
|0
|3
|16-15
|6
|50.0
|10
|Нэшвилл Предаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|20-19
|6
|42.9
|11
|Анахайм Дакс
|7
|1
|2
|0
|0
|0
|4
|18-20
|6
|42.9
|12
|Сиэтл Кракен
|8
|1
|1
|0
|1
|1
|4
|18-28
|6
|37.5
|13
|Калгари Флэймз
|8
|2
|0
|0
|1
|0
|5
|17-29
|5
|31.3
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|7
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|14-21
|4
|28.6
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|7
|1
|0
|0
|0
|1
|5
|17-30
|3
|21.4
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|6
|8-29
|1
|7.1
Столичный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|7
|5
|0
|0
|0
|0
|2
|21-13
|10
|71.4
|2
|Филадельфия Флайерз
|7
|4
|0
|0
|0
|1
|2
|24-18
|9
|64.3
|3
|Коламбус Блю Джекетс
|7
|2
|1
|0
|0
|2
|2
|20-23
|8
|57.1
|4
|Каролина Харрикейнз
|8
|2
|1
|1
|0
|0
|4
|31-35
|8
|50.0
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|6
|3
|0
|0
|0
|1
|2
|16-19
|7
|58.3
|6
|Нью-Джерси Дэвилз
|6
|2
|1
|0
|1
|0
|2
|24-23
|7
|58.3
|7
|Питтсбург Пингвинз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|21-20
|6
|42.9
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|6
|1
|0
|1
|0
|1
|3
|13-23
|5
|41.7
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Бостон Брюинз
|7
|6
|0
|0
|0
|1
|0
|22-11
|13
|92.9
|2
|Детройт Ред Уингз
|8
|5
|0
|0
|0
|1
|2
|35-24
|11
|68.8
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|7
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|27-21
|10
|71.4
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|8
|4
|0
|0
|0
|2
|2
|29-24
|10
|62.5
|5
|Монреаль Канадиенс
|7
|2
|2
|0
|1
|0
|2
|22-24
|9
|64.3
|6
|Флорида Пантерз
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|17-18
|6
|50.0
|7
|Оттава Сенаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|27-24
|6
|42.9
|8
|Баффало Сэйбрз
|7
|2
|1
|0
|0
|0
|4
|19-22
|6
|42.9
Центральный дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|7
|5
|0
|1
|0
|0
|1
|28-16
|12
|85.7
|2
|Даллас Старз
|6
|2
|1
|1
|1
|0
|1
|17-15
|9
|75.0
|3
|Виннипег Джетс
|7
|3
|1
|0
|0
|0
|3
|24-24
|8
|57.1
|4
|Сент-Луис Блюз
|6
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|14-15
|7
|58.3
|5
|Миннесота Уайлд
|7
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|27-31
|7
|50.0
|6
|Аризона Койотс
|6
|2
|0
|1
|0
|0
|3
|16-15
|6
|50.0
|7
|Нэшвилл Предаторз
|7
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|20-19
|6
|42.9
|8
|Чикаго Блэкхоукс
|7
|2
|0
|0
|0
|0
|5
|14-21
|4
|28.6
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|ИИ
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|ОО
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|7
|6
|0
|1
|0
|0
|0
|28-13
|14
|100.0
|2
|Ванкувер Кэнакс
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|23-15
|8
|66.7
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|27-22
|7
|58.3
|4
|Анахайм Дакс
|7
|1
|2
|0
|0
|0
|4
|18-20
|6
|42.9
|5
|Сиэтл Кракен
|8
|1
|1
|0
|1
|1
|4
|18-28
|6
|37.5
|6
|Калгари Флэймз
|8
|2
|0
|0
|1
|0
|5
|17-29
|5
|31.3
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|7
|1
|0
|0
|0
|1
|5
|17-30
|3
|21.4
|8
|Сан-Хосе Шаркс
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|6
|8-29
|1
|7.1