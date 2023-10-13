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Эдмонтон Ойлерз - Нью-Йорк Рейнджерс 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
27 Октября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Окончен
0 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс

    0'
    20'
    40'
    60'
    • 23:32
      0:1
      Адам Фокс
    • 32:03
      0:2
      Брэйден Шнайдер
    • 38:09
      0:3
      Алекси Лафреньер
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 27 Октября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Эдмонтон Ойлерз
    Эдмонтон
    Нью-Йорк Рейнджерс
    Нью-Йорк
    74КанадаврСтюарт Скиннер
    36СШАврДжек Кэмпбелл
    25КанадазщДарнелл Нурс
    5КанадазщКоди Сеси
    73КанадазщВенсан Деарне
    27КанадазщБретт Кулак
    2КанадазщЭван Бушар
    14ШвециязщМаттиас Экхольм
    86ШвециязщФилип Броберг
    21СШАнпАдам Эрни
    10СШАнпДерек Райан
    55КанаданпДилан Холлоуэй
    71КанаданпРайан Маклауд
    28КанаданпКоннор Браун
    37СШАнпУоррен Фёгеле
    93КанаданпРайан Ньюджент-Хопкинс
    18КанаданпЗак Хайман
    91КанаданпЭвандер Кейн
    29ГерманиянпЛеон Драйзайтль
    13ШвециянпМаттиас Янмарк
    32СШАврДжонатан Куик
    31РоссияврИгорь Шестёркин
    79СШАзщК'Андре Миллер
    8СШАзщДжейкоб Труба
    55СШАзщРайан Линдгрен
    4КанадазщБрэйден Шнайдер
    56ШвециязщЭрик Густафссон
    23СШАзщАдам Фокс
    12СШАнпНик Бонино
    26СШАнпДжимми Веси
    21КанаданпБаркли Гудроу
    13КанаданпАлекси Лафреньер
    16СШАнпВинсент Трочек
    72ЧехиянпФилип Хитил
    24ФинляндиянпКаапо Какко
    93ШвециянпМика Зибанеджад
    10РоссиянпАртемий Панарин
    50КанаданпУилл Кайлли
    17СШАнпБлейк Уилер
    20СШАнпКрис Крайдер
    Главные тренеры
    КанадаДжей Вудкрофт
    СШАПитер Лавиолетт
    История личных встреч
    18.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 5 БНью-Йорк Рейнджерс
    26.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4Эдмонтон Ойлерз
    04.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Эдмонтон Ойлерз
    06.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 5 ОТНью-Йорк Рейнджерс
    01.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз7 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
    12.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 4Эдмонтон Ойлерз
    12.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
    13.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 2Эдмонтон Ойлерз
    04.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
    11.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 2Эдмонтон Ойлерз
    25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 4Эдмонтон Ойлерз
    22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 3 ОТ
    20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Эдмонтон Ойлерз
    18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 6Эдмонтон Ойлерз
    15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 4
    25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
    22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
    20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 4
    17.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 1
    15.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
    Турнирная таблица
    НХЛ
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Вегас Голден Найтс7 6 0 1 0 0 0 28-13 14 100.0
    2 Бостон Брюинз7 6 0 0 0 1 0 22-11 13 92.9
    3 Колорадо Эвеланш7 5 0 1 0 0 1 28-16 12 85.7
    4 Детройт Ред Уингз8 5 0 0 0 1 2 35-24 11 68.8
    5 Нью-Йорк Рейнджерс7 5 0 0 0 0 2 21-13 10 71.4
    6 Торонто Мэйпл Лифс7 3 1 1 0 0 2 27-21 10 71.4
    7 Тампа-Бэй Лайтнинг8 4 0 0 0 2 2 29-24 10 62.5
    8 Даллас Старз6 2 1 1 1 0 1 17-15 9 75.0
    9 Филадельфия Флайерз7 4 0 0 0 1 2 24-18 9 64.3
    10 Монреаль Канадиенс7 2 2 0 1 0 2 22-24 9 64.3
    11 Ванкувер Кэнакс6 4 0 0 0 0 2 23-15 8 66.7
    12 Виннипег Джетс7 3 1 0 0 0 3 24-24 8 57.1
    13 Коламбус Блю Джекетс7 2 1 0 0 2 2 20-23 8 57.1
    14 Каролина Харрикейнз8 2 1 1 0 0 4 31-35 8 50.0
    15 Лос-Анджелес Кингз6 3 0 0 1 0 2 27-22 7 58.3
    16 Нью-Йорк Айлендерс6 3 0 0 0 1 2 16-19 7 58.3
    17 Нью-Джерси Дэвилз6 2 1 0 1 0 2 24-23 7 58.3
    18 Сент-Луис Блюз6 2 0 1 1 0 2 14-15 7 58.3
    19 Миннесота Уайлд7 3 0 0 0 1 3 27-31 7 50.0
    20 Флорида Пантерз6 3 0 0 0 0 3 17-18 6 50.0
    21 Аризона Койотс6 2 0 1 0 0 3 16-15 6 50.0
    22 Оттава Сенаторз7 3 0 0 0 0 4 27-24 6 42.9
    23 Питтсбург Пингвинз7 3 0 0 0 0 4 21-20 6 42.9
    24 Нэшвилл Предаторз7 3 0 0 0 0 4 20-19 6 42.9
    25 Баффало Сэйбрз7 2 1 0 0 0 4 19-22 6 42.9
    26 Анахайм Дакс7 1 2 0 0 0 4 18-20 6 42.9
    27 Сиэтл Кракен8 1 1 0 1 1 4 18-28 6 37.5
    28 Вашингтон Кэпиталз6 1 0 1 0 1 3 13-23 5 41.7
    29 Калгари Флэймз8 2 0 0 1 0 5 17-29 5 31.3
    30 Чикаго Блэкхоукс7 2 0 0 0 0 5 14-21 4 28.6
    31 Эдмонтон Ойлерз7 1 0 0 0 1 5 17-30 3 21.4
    32 Сан-Хосе Шаркс7 0 0 0 1 0 6 8-29 1 7.1
    Восточная Конференция
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Бостон Брюинз7 6 0 0 0 1 0 22-11 13 92.9
    2 Детройт Ред Уингз8 5 0 0 0 1 2 35-24 11 68.8
    3 Нью-Йорк Рейнджерс7 5 0 0 0 0 2 21-13 10 71.4
    4 Торонто Мэйпл Лифс7 3 1 1 0 0 2 27-21 10 71.4
    5 Тампа-Бэй Лайтнинг8 4 0 0 0 2 2 29-24 10 62.5
    6 Филадельфия Флайерз7 4 0 0 0 1 2 24-18 9 64.3
    7 Монреаль Канадиенс7 2 2 0 1 0 2 22-24 9 64.3
    8 Коламбус Блю Джекетс7 2 1 0 0 2 2 20-23 8 57.1
    9 Каролина Харрикейнз8 2 1 1 0 0 4 31-35 8 50.0
    10 Нью-Йорк Айлендерс6 3 0 0 0 1 2 16-19 7 58.3
    11 Нью-Джерси Дэвилз6 2 1 0 1 0 2 24-23 7 58.3
    12 Флорида Пантерз6 3 0 0 0 0 3 17-18 6 50.0
    13 Оттава Сенаторз7 3 0 0 0 0 4 27-24 6 42.9
    14 Питтсбург Пингвинз7 3 0 0 0 0 4 21-20 6 42.9
    15 Баффало Сэйбрз7 2 1 0 0 0 4 19-22 6 42.9
    16 Вашингтон Кэпиталз6 1 0 1 0 1 3 13-23 5 41.7
    Западная Конференция
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Вегас Голден Найтс7 6 0 1 0 0 0 28-13 14 100.0
    2 Колорадо Эвеланш7 5 0 1 0 0 1 28-16 12 85.7
    3 Даллас Старз6 2 1 1 1 0 1 17-15 9 75.0
    4 Ванкувер Кэнакс6 4 0 0 0 0 2 23-15 8 66.7
    5 Виннипег Джетс7 3 1 0 0 0 3 24-24 8 57.1
    6 Лос-Анджелес Кингз6 3 0 0 1 0 2 27-22 7 58.3
    7 Сент-Луис Блюз6 2 0 1 1 0 2 14-15 7 58.3
    8 Миннесота Уайлд7 3 0 0 0 1 3 27-31 7 50.0
    9 Аризона Койотс6 2 0 1 0 0 3 16-15 6 50.0
    10 Нэшвилл Предаторз7 3 0 0 0 0 4 20-19 6 42.9
    11 Анахайм Дакс7 1 2 0 0 0 4 18-20 6 42.9
    12 Сиэтл Кракен8 1 1 0 1 1 4 18-28 6 37.5
    13 Калгари Флэймз8 2 0 0 1 0 5 17-29 5 31.3
    14 Чикаго Блэкхоукс7 2 0 0 0 0 5 14-21 4 28.6
    15 Эдмонтон Ойлерз7 1 0 0 0 1 5 17-30 3 21.4
    16 Сан-Хосе Шаркс7 0 0 0 1 0 6 8-29 1 7.1
    Столичный дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Нью-Йорк Рейнджерс7 5 0 0 0 0 2 21-13 10 71.4
    2 Филадельфия Флайерз7 4 0 0 0 1 2 24-18 9 64.3
    3 Коламбус Блю Джекетс7 2 1 0 0 2 2 20-23 8 57.1
    4 Каролина Харрикейнз8 2 1 1 0 0 4 31-35 8 50.0
    5 Нью-Йорк Айлендерс6 3 0 0 0 1 2 16-19 7 58.3
    6 Нью-Джерси Дэвилз6 2 1 0 1 0 2 24-23 7 58.3
    7 Питтсбург Пингвинз7 3 0 0 0 0 4 21-20 6 42.9
    8 Вашингтон Кэпиталз6 1 0 1 0 1 3 13-23 5 41.7
    Атлантический дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Бостон Брюинз7 6 0 0 0 1 0 22-11 13 92.9
    2 Детройт Ред Уингз8 5 0 0 0 1 2 35-24 11 68.8
    3 Торонто Мэйпл Лифс7 3 1 1 0 0 2 27-21 10 71.4
    4 Тампа-Бэй Лайтнинг8 4 0 0 0 2 2 29-24 10 62.5
    5 Монреаль Канадиенс7 2 2 0 1 0 2 22-24 9 64.3
    6 Флорида Пантерз6 3 0 0 0 0 3 17-18 6 50.0
    7 Оттава Сенаторз7 3 0 0 0 0 4 27-24 6 42.9
    8 Баффало Сэйбрз7 2 1 0 0 0 4 19-22 6 42.9
    Центральный дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Колорадо Эвеланш7 5 0 1 0 0 1 28-16 12 85.7
    2 Даллас Старз6 2 1 1 1 0 1 17-15 9 75.0
    3 Виннипег Джетс7 3 1 0 0 0 3 24-24 8 57.1
    4 Сент-Луис Блюз6 2 0 1 1 0 2 14-15 7 58.3
    5 Миннесота Уайлд7 3 0 0 0 1 3 27-31 7 50.0
    6 Аризона Койотс6 2 0 1 0 0 3 16-15 6 50.0
    7 Нэшвилл Предаторз7 3 0 0 0 0 4 20-19 6 42.9
    8 Чикаго Блэкхоукс7 2 0 0 0 0 5 14-21 4 28.6
    Тихоокеанский дивизион
    КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
    1 Вегас Голден Найтс7 6 0 1 0 0 0 28-13 14 100.0
    2 Ванкувер Кэнакс6 4 0 0 0 0 2 23-15 8 66.7
    3 Лос-Анджелес Кингз6 3 0 0 1 0 2 27-22 7 58.3
    4 Анахайм Дакс7 1 2 0 0 0 4 18-20 6 42.9
    5 Сиэтл Кракен8 1 1 0 1 1 4 18-28 6 37.5
    6 Калгари Флэймз8 2 0 0 1 0 5 17-29 5 31.3
    7 Эдмонтон Ойлерз7 1 0 0 0 1 5 17-30 3 21.4
    8 Сан-Хосе Шаркс7 0 0 0 1 0 6 8-29 1 7.1

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