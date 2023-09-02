Рубин - Балтика 27 Октября прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+5' Матч окончен!

90+4' Галоян подал угловой с левого фланга, заметался мяч во вратарской хозяев, но всё же удалось им справиться и вынести его из собственной штрафной.

90+2' Рустам Ашурматов Ашурматов поменял Зотова у «Рубина».

90+1' Гедеон Гузина Гузина получил жёлтую карточку в составе гостей.

90' Три минуты добавлено к основному времени матча.

90' Сергей Пряхин Пряхин вышел вместо Осипова у «Балтики».

89' Гильермо Сото Сото получил предупреждение за грубую игру.

88' Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич получил жёлтую карточку за несогласие с решением арбитра.

86' Кабутов со стандарта с правого фланга выполнил подачу в штрафную, отбилась оборона гостей.

84' Кирилл Маляров Маляров заменил Фернандеса в составе калининградцев.

83' Кабутов с левого угла поля навесил во вратарскую, справилась защитная линия «Балтики».

82' Вада в штрафной гостей выиграл борьбу у Гассама и пробил по воротам, Латышонок потащил тяжёлый удар!

81' Кабутов со штрафного навесил на дальнюю штангу, Фернандес головой переправил мяч за лицевую.

80' Сото нарушил правила на Безрукове в центре поля.

79' Удар Безрукова с линии штрафной успел накрыть Радмановац.

78' Гассама выбил мяч из-под ноги Фамейе на линии штрафной калининградцев.

76' Бистрович подал угловой с правого фланга, мяч отскочил обратно к Кристияну, который уже оказался в офсайде.

75' В середине поля мяч попал в руку Ваде, стандарт исполнят гости.

73' Навес Кабутова от правого углового флага завершал ударом головой Вуячич, мяч прошёл мимо ворот.

71' После подачи Кабутова Гассама вновь выбил мяч за пределы поля.

71' Чумич простреливал с левого края штрафной, от Сото мяч ушёл за лицевую.

69' Галоян пробил с радиуса штрафной, Мартынович принял удар на себя.

68' Передача пяткой на Фамейе получилась неточной, Латышонок забрал мяч.

66' Кристиян Бистрович навесил с правого угла поля, отбилась оборона хозяев. На подборе первым был Фернандес, готовился пробить, но под него подкатился Зотов и выбил мяч.

64' Артур Галоян А Галоян поменял Кузьмина.

64' Тамерлан Мусаев Двойная замена у «Балтики». Вместо Энрикеса вышел Мусаев.

63' Угочукву Иву прострелил с правого края штрафной, никто из партнёров не пошёл замыкать дальнюю штангу.

62' Кабутов в течение минуты выполнил два навеса от левого углового флага, оба они не привели к остроте у ворот калининградцев.

61' Валентин Вада Вада заменил Ранджеловича у «Рубина».

59' Кабутов выполнил подачу с левого угла поля, мяч заметался в штрафной гостей, удалось, по итогу, им его вынести.

57' Удар Ранджеловича с линии штрафной принял на себя Гассама.

55' С подачей Кабутова со штрафного справилась оборона «Балтики».

54' Никола Радмановац Радмановац заехал рукой по лицу Чумичу и получил жёлтую карточку.

53' Кабутов на левой бровке сфолил на Кузьмине.

52' Безруков переводил налево на Чумича, Сото оказался первым на мяче.

50' Кабутов вырезал на Фамейе, успел Радмановац сыграть на перехвате.

49' Кузьмин с левого фланга навесил в штрафную, Безруков первым касанием принял мяч, а вторым выбил его.

47' Гузина отыгрался от ноги Иву, аут в пользу гостей.

46' Начался на «Ак Барс Арене» второй тайм!

45+3' Прозвучал свисток на перерыв! 0:0 после 45 минут игры, минимум опасных моментов, зато много борьбы и нарушений правил! Отдыхаем!

45+3' Осипов плотно пробил издали низом, Дюпин сложился и намертво поймал мяч.

45+2' После паса Энрикеса на линию штрафной казанцев защитник успел первым к мячу и выбил его.

45' Три минуты компенсировано к первому тайму.

44' Дмитрий Кабутов Кабутов на левом фланге упал после контакта с Гузиной и получил «горчичник» за симуляцию.

44' Кабутов выполнил подачу с левого угла поля, справилась оборона «Балтики».

43' Владение мячом – 55% на 45% в пользу «Рубина».

42' Бистрович со стандарта навесил в штрафную хозяев, защитник головой вынес мяч.

40' Кабутов метров с 28 опасно пробил в дальний угол, Латышонок видел, что мяч идёт мимо створа, поэтому в последний момент убрал руки.

38' Сото догнал мяч у лицевой и выполнил высокую подачу в штрафную казанцев, Дюпин уверенно сыграл.

37' Абсолютно равную игру мы смотрим, нет ни у одной из команд какого-то преимущества.

35' Тесленко ошибся, Гузина совершил перехват, но не смог воспользоваться моментом, защитник вернулся и скинул мяч Дюпину.

33' Кабутов с правого фланга отдавал пас ближе к штрафной, мяч попал в Ранджеловича и отскочил к защитнику калининградцев.

31' Возобновилась встреча, вернулись на газон футболисты обеих команд.

29' Осипов и Фамейе столкнулись в центре поля, помощь потребовалась обоим игрокам.

28' Подача Кабутова с правого угла поля не привела к опасности у ворот Латышонка.

27' Зотов со стандарта навесил в штрафную, Радмановац головой выбил мяч за лицевую линию.

26' Гассама нарушил правила на Зотове у бровки, ещё один штрафной в пользу хозяев.

24' Длинную позиционную атаку проводит «Рубин», дошли с мячом до штрафной гостей, но затем вернули его на свою половину поля.

22' Мартынович не дал Гузине пробить из центра штрафной, в последний момент выбив мяч в подкате.

20' Подачу Кабутова от левого углового флага на ближней штанге прервал защитник «Балтики».

20' После навеса Кабутова мяч летел в створ, защитник выбил на угловой.

19' На левом фланге у лицевой линии Бистрович заехал по ногам Чумичу, стандарт исполнят казанцы.

17' Никола Чумич с левого фланга решился на дальний удар, получилось очень неточно.

15' Подачу Кузьмина с левого угла поля на ближней штанге замыкал Остойич, мяч полетел мимо ворот.

14' Энрикес пытался пробить из пределов штрафной «Рубина», накрыл его удар Тесленко, от защитника мяч ушёл на угловой.

13' Тесленко и Дюпин в собственной штрафной немного не поняли друг друга, пришлось вратарю выносить мяч под давлением Гузины.

11' Фернандес с левого края атаки подал в штрафную, Вуячич надёжно сыграл на перехвате.

9' Натан Гассама Натан Гассама в центре поля грубо сыграл против Ранджеловича и получил жёлтую карточку.

8' Кабутов навесил с правого фланга, Чумич из центра штрафной в падении пробил головой, мяч разминулся с правой стойкой!

6' Гузина перед штрафной хозяев нарушил правила на Вуячиче.

4' Кристиян Бистрович с правого угла поля навесил в штрафную, Гузина пробил головой, мяч пошёл параллельно створу.

3' Главный арбитр сегодняшнего матча – Ян Бобровский из Санкт-Петербурга.

2' Фамейе подыграл себе рукой на линии штрафной, Латышонок исполнил стандарт.