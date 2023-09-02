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Кристал Пэлас - Тоттенхэм Хотспур 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
27 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Кристал Пэлас
1-й тайм, 7'
0 : 0
Тоттенхэм Хотспур

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 27 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кристал Пэлас
      Лондон
      Тоттенхэм Хотспур
      Лондон
      1АнглияврСэм Джонстон
      2АнглиязщДжоэл Уорд
      16ДаниязщЙоаким Андерсен
      6АнглиязщМарк Гехи
      3АнглиязщТайрик Митчелл
      28МалипзШейк Дукуре
      8КолумбияпзХефферсон Лерма
      19АнглияпзУилл Хьюз
      15ГанапзДжеффри Шлупп
      9ГананпДжордан Айю
      22ФранциянпОдсонн Эдуар
      13ИталияврГульельмо Викарио
      23ИспаниязщПедро Порро
      17АргентиназщКристиан Ромеро
      37НидерландызщМикки ван де Вен
      33УэльсзщБен Дэвис
      29СенегалпзПапе Матар Сарр
      8МалипзИв Биссума
      21ШвецияпзДеян Кулушевски
      10АнглияпзДжеймс Мэддисон
      9Бразилиянп Ришарлисон
      7Южная КореянпСон Хын Мин
      Запасные
      31АнглияврРеми Мэттьюз
      4АнглиязщРоб Холдинг
      17АнглиязщНатаниэл Клайн
      26СШАзщКрис Ричардс
      44НидерландыпзЯйро Ридевалд
      29ФранцияпзНауиру Ахамада
      49АнглияпзДжесуран Рак-Сакьи
      11БразилияпзМатеус Франса
      14ФранциянпЖан-Филипп Матета
      20АнглияврФрейзер Форстер
      12БразилиязщЭмерсон Роял
      15АнглиязщЭрик Дайер
      5ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
      4АнглияпзОливер Скипп
      18АргентинапзДжовани Ло Чельсо
      30УругвайпзРодриго Бентанкур
      22УэльснпБреннан Джонсон
      11ИспаниянпБрайан Хиль
      Главные тренеры
      АнглияРой Ходжсон
      АвстралияАнгелос Постекоглу
      История личных встреч
      06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Кристал Пэлас
      04.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Кристал Пэлас0 : 4Тоттенхэм Хотспур
      26.12.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0Кристал Пэлас
      11.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Кристал Пэлас3 : 0Тоттенхэм Хотспур
      07.03.2021 Англия - Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 1Кристал Пэлас
      13.12.2020 Англия - Премьер-лига 12-й тур Кристал Пэлас1 : 1Тоттенхэм Хотспур
      26.07.2020 Англия - Премьер-лига 38-й тур Кристал Пэлас1 : 1Тоттенхэм Хотспур
      14.09.2019 Англия - Премьер-лига 5-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 0Кристал Пэлас
      03.04.2019 Англия - Премьер-лига 31-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Кристал Пэлас
      27.01.2019 Кубок Англии 1/16 финала Кристал Пэлас2 : 0Тоттенхэм Хотспур
      21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур 4 : 0Кристал Пэлас
      07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Кристал Пэлас0 : 0
      30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур 0 : 1Кристал Пэлас
      26.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала 3 : 0Кристал Пэлас
      23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Кристал Пэлас0 : 0
      23.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0
      07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 0 : 1Тоттенхэм Хотспур
      30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1
      24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 2 : 2Тоттенхэм Хотспур
      16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур9 7 2 0 20-8 23 85.2
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити9 7 0 2 19-7 21 77.8
      3
      Лига чемпионов
      		Арсенал9 6 3 0 18-8 21 77.8
      4
      Лига чемпионов
      		Ливерпуль9 6 2 1 20-9 20 74.1
      5
      Лига Европы
      		Астон Вилла9 6 1 2 23-13 19 70.4
      6 Ньюкасл Юнайтед9 5 1 3 24-9 16 59.3
      7 Брайтон энд Хоув Альбион9 5 1 3 22-18 16 59.3
      8 Манчестер Юнайтед9 5 0 4 11-13 15 55.6
      9 Вест Хэм Юнайтед9 4 2 3 16-16 14 51.9
      10 Челси9 3 3 3 13-9 12 44.4
      11 Кристал Пэлас9 3 3 3 7-11 12 44.4
      12 Вулверхэмптон9 3 2 4 11-15 11 40.7
      13 Фулхэм9 3 2 4 8-15 11 40.7
      14 Брентфорд9 2 4 3 14-12 10 37.0
      15 Ноттингем Форест9 2 4 3 10-12 10 37.0
      16 Эвертон9 2 1 6 9-14 7 25.9
      17 Лутон Таун9 1 2 6 8-17 5 18.5
      18
      Зона вылета
      		Бёрнли9 1 1 7 7-23 4 14.8
      19
      Зона вылета
      		Борнмут9 0 3 6 6-20 3 11.1
      20
      Зона вылета
      		Шеффилд Юнайтед9 0 1 8 7-24 1 3.7

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