Кристал Пэлас - Тоттенхэм Хотспур 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
27 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
1-й тайм, 7'
0 : 0
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 27 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|1
|вр
|Сэм Джонстон
|2
|зщ
|Джоэл Уорд
|16
|зщ
|Йоаким Андерсен
|6
|зщ
|Марк Гехи
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|28
|пз
|Шейк Дукуре
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|15
|пз
|Джеффри Шлупп
|9
|нп
|Джордан Айю
|22
|нп
|Одсонн Эдуар
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|8
|пз
|Ив Биссума
|21
|пз
|Деян Кулушевски
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|9
|нп
|Ришарлисон
|7
|нп
|Сон Хын Мин
Запасные
|31
|вр
|Реми Мэттьюз
|4
|зщ
|Роб Холдинг
|17
|зщ
|Натаниэл Клайн
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|44
|пз
|Яйро Ридевалд
|29
|пз
|Науиру Ахамада
|49
|пз
|Джесуран Рак-Сакьи
|11
|пз
|Матеус Франса
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|20
|вр
|Фрейзер Форстер
|12
|зщ
|Эмерсон Роял
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|5
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|4
|пз
|Оливер Скипп
|18
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|11
|нп
|Брайан Хиль
Главные тренеры
|Рой Ходжсон
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|04.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 4
|26.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 0
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|07.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 1
|13.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|14.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
|03.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 0
|27.01.2019
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 0
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 0
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|23.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|9
|7
|2
|0
|20-8
|23
|85.2
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|9
|7
|0
|2
|19-7
|21
|77.8
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|9
|6
|3
|0
|18-8
|21
|77.8
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|9
|6
|2
|1
|20-9
|20
|74.1
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|9
|6
|1
|2
|23-13
|19
|70.4
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|5
|1
|3
|24-9
|16
|59.3
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|5
|1
|3
|22-18
|16
|59.3
|8
|Манчестер Юнайтед
|9
|5
|0
|4
|11-13
|15
|55.6
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|16-16
|14
|51.9
|10
|Челси
|9
|3
|3
|3
|13-9
|12
|44.4
|11
|Кристал Пэлас
|9
|3
|3
|3
|7-11
|12
|44.4
|12
|Вулверхэмптон
|9
|3
|2
|4
|11-15
|11
|40.7
|13
|Фулхэм
|9
|3
|2
|4
|8-15
|11
|40.7
|14
|Брентфорд
|9
|2
|4
|3
|14-12
|10
|37.0
|15
|Ноттингем Форест
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|37.0
|16
|Эвертон
|9
|2
|1
|6
|9-14
|7
|25.9
|17
|Лутон Таун
|9
|1
|2
|6
|8-17
|5
|18.5
| 18
Зона вылета
|Бёрнли
|9
|1
|1
|7
|7-23
|4
|14.8
| 19
Зона вылета
|Борнмут
|9
|0
|3
|6
|6-20
|3
|11.1
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|9
|0
|1
|8
|7-24
|1
|3.7