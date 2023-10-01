Клермон - Ницца 27 Октября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Ницца, которое состоится 27 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|23.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|21.08.2022
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|06.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 1
|21.11.2021
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 2
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|22.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|15.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 3