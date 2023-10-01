22:11 ()
Онлайн трансляции
Пятница 27 октября
Суббота 28 октября
Свернуть список

Клермон - Ницца 27 Октября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Ницца, которое состоится 27 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Ницца1 : 2Клермон
21.08.2022 Франция - Лига 1 3-й тур Клермон1 : 0Ницца
06.02.2022 Франция - Лига 1 23-й тур Ницца0 : 1Клермон
21.11.2021 Франция - Лига 1 14-й тур Клермон1 : 2Ницца
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 1 : 2Клермон
30.09.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Клермон0 : 0
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур 2 : 1Клермон
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Клермон0 : 1
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 2 : 2Клермон
21.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Ницца1 : 0
07.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур 0 : 1Ницца
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Ницца0 : 0
22.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур 0 : 1Ницца
15.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 2 : 3Ницца

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close