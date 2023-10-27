Бохум - Майнц 27 Октября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Майнц, которое состоится 27 Октября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|28.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|5 : 2
|06.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|18.01.2022
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|15.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|21.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|23.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 2 0 : 3
|20.02.2010
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|0 : 0
|19.09.2009
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 3
|27.01.2007
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|12.08.2006
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|7 : 0
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|06.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3