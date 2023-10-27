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Бохум - Майнц 27 Октября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Майнц, которое состоится 27 Октября 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
28.01.2023 Германия - Бундеслига 18-й тур Майнц5 : 2Бохум
06.08.2022 Германия - Бундеслига 1-й тур Бохум1 : 2Майнц
18.01.2022 Кубок Германии 1/8 финала Бохум3 : 1Майнц
15.01.2022 Германия - Бундеслига 19-й тур Майнц1 : 0Бохум
21.08.2021 Германия - Бундеслига 2-й тур Бохум2 : 0Майнц
23.12.2020 Кубок Германии 2-й раунд Майнц2 : 2 0 : 3Бохум
20.02.2010 Германия - Бундеслига 23-й тур Майнц0 : 0Бохум
19.09.2009 Германия - Бундеслига 6-й тур Бохум2 : 3Майнц
27.01.2007 Германия - Бундеслига 18-й тур Бохум0 : 1Майнц
12.08.2006 Германия - Бундеслига 1-й тур Майнц2 : 1Бохум
21.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур 2 : 1Бохум
07.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур 0 : 0Бохум
30.09.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур Бохум1 : 3
23.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур 7 : 0Бохум
16.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур Бохум1 : 1
21.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур Майнц1 : 3
06.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур 2 : 2Майнц
30.09.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур Майнц0 : 3
23.09.2023 Германия - Бундеслига 5-й тур 2 : 1Майнц
16.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур Майнц1 : 3

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