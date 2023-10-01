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Дженоа - Салернитана 27 Октября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Салернитана, которое состоится 27 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
13.02.2022 Италия - Серия А 25-й тур Дженоа1 : 1Салернитана
14.12.2021 Кубок Италии 2-й раунд Дженоа1 : 0Салернитана
02.10.2021 Италия - Серия А 7-й тур Салернитана1 : 0Дженоа
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур 2 : 0Дженоа
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Дженоа0 : 1
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур 2 : 2Дженоа
28.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Дженоа4 : 1
22.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур 1 : 0Дженоа
22.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Салернитана2 : 2
08.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур 3 : 0Салернитана
30.09.2023 Италия - Серия А 7-й тур Салернитана0 : 4
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 1 : 0Салернитана
22.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Салернитана1 : 1

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