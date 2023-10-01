Дженоа - Салернитана 27 Октября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Салернитана, которое состоится 27 Октября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|13.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|14.12.2021
|Кубок Италии
|2-й раунд
|1 : 0
|02.10.2021
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 2
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|22.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 2
|08.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 4
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|22.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1