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Алания - Арсенал 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
27 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 16-й тур
Алания
Окончен
1 : 1
Арсенал

  • 55'
    1:1
    Ислам Машуков
  • 60'
    Заур Тарба
  • 64'
    Михаил Сухорученко
  • 71'
    Валерий Царукян
  • 90+1'
    Сослан Качмазов
0'
45'
90'
  • 19'
    Артём Попов
  • 25'
    0:1
    Джонатан Окоронкво
  • 46'
    Максим Кайнов
  • 64'
    Эрвинг Ботака-Иобома
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Арсенал, которое состоится 27 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алания
Владикавказ
Арсенал
Тула
1РоссияврРостислав Солдатенко
3РоссиязщКонстантин Плиев
41РоссиязщМихаил Сухорученко
13РоссиязщАзамат Засеев
69'
30РоссиязщДавид Шавлохов
7РоссияпзБатраз Гурциев
38'
11РоссияпзАлан Чочиев
46'
77РоссияпзАлан Хабалов
46'
14РоссиянпИслам Машуков
57РоссиянпВячеслав Кротов
99РоссиянпНиколай Гиоргобиани
8РоссияпзЗаур Тарба
38'
4РоссиязщСослан Качмазов
46'
80РоссияпзВалерий Царукян
46'
9УзбекистанпзХусаин Норчаев
69'
80РоссияврНикита Кокарев
3РоссиязщЭрвинг Ботака-Иобома
31РоссиязщКирилл Большаков
76РоссиязщАртём Суханов
35'
70АрменияпзИшхан Гелоян
18РоссияпзМихаил Яковлев
90+4'
6РоссияпзВладислав Лёвин
13РоссияпзМаксим Кайнов
8РоссияпзАртём Попов
20НигериянпДжонатан Окоронкво
90'
29ГвинеянпМомо Туре
46'
2РоссиязщИлья Быковский
35'
92РоссиянпДмитрий Барков
46'
7РоссиянпРустам Халназаров
90'
4НигерияпзИфеани Дэвид Ндука
90+4'
Запасные
88РоссияпзМихаил Бакаев
37РоссияпзТарас Гаглоев
10РоссиянпБатраз Хадарцев
81РоссияBogiev Mirianovich
1РоссияврСтанислав Черчесов
36РоссияврМихаил Левашов
5РоссиязщКонстантин Нижегородов
24РоссиязщАлександр Коротков
71РоссиязщАлександр Денисов
73РоссияпзАнсор Хабибов
11РоссияпзАлексей Померко
Главные тренеры
РоссияОлег Петрович Василенко
РоссияАлександр Александрович Сторожук
История личных встреч
01.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур Алания2 : 1Арсенал
10.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Арсенал0 : 2Алания
02.03.2022 Кубок России 1/8 финала Алания1 : 0Арсенал
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур 1 : 0Алания
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур Алания1 : 0
09.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур 2 : 2Алания
02.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур 0 : 0Алания
27.09.2023 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 0Алания
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Арсенал3 : 1
19.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала Арсенал1 : 2
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур 1 : 1Арсенал
08.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Арсенал3 : 0
01.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур 0 : 0Арсенал
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Повышение
Алания16 8 5 3 18-13 29 60.4
2
Повышение
Динамо Мх15 8 4 3 15-6 28 62.2
3
Плей-офф за повышение
Акрон15 8 3 4 20-10 27 60.0
4
Плей-офф за повышение
Тюмень15 7 5 3 20-13 26 57.8
5 Химки15 7 4 4 20-16 25 55.6
6 Арсенал16 5 8 3 18-15 23 47.9
7 Торпедо М15 6 3 6 15-15 21 46.7
8 КАМАЗ15 5 5 5 15-13 20 44.4
9 Шинник15 6 2 7 18-23 20 44.4
10 Нефтехимик15 5 4 6 14-17 19 42.2
11 Сокол15 5 4 6 17-26 19 42.2
12 СКА-Хабаровск15 5 4 6 16-17 19 42.2
13 Родина15 4 6 5 19-17 18 40.0
14 Енисей15 5 3 7 22-21 18 40.0
15
Зона вылета
Черноморец15 3 8 4 14-15 17 37.8
16
Зона вылета
Ленинградец15 3 5 7 11-18 14 31.1
17
Зона вылета
Кубань15 3 3 9 10-19 12 26.7
18
Зона вылета
Волгарь15 2 6 7 12-20 12 26.7

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