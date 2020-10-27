Алания - Арсенал 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
27 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 16-й тур
Окончен
1 : 1
- 55'1:1Ислам Машуков
- 60'Заур Тарба
- 64'Михаил Сухорученко
- 71'Валерий Царукян
- 90+1'Сослан Качмазов
0'
45'
90'
- 19'Артём Попов
- 25'0:1Джонатан Окоронкво
- 46'Максим Кайнов
- 64'Эрвинг Ботака-Иобома
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Арсенал, которое состоится 27 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алания
Владикавказ
Арсенал
Тула
|1
|вр
|Ростислав Солдатенко
|3
|зщ
|Константин Плиев
|41
|зщ
|Михаил Сухорученко
|13
|зщ
|Азамат Засеев
69'
|30
|зщ
|Давид Шавлохов
|7
|пз
|Батраз Гурциев
38'
|11
|пз
|Алан Чочиев
46'
|77
|пз
|Алан Хабалов
46'
|14
|нп
|Ислам Машуков
|57
|нп
|Вячеслав Кротов
|99
|нп
|Николай Гиоргобиани
|8
|пз
|Заур Тарба
38'
|4
|зщ
|Сослан Качмазов
46'
|80
|пз
|Валерий Царукян
46'
|9
|пз
|Хусаин Норчаев
69'
|80
|вр
|Никита Кокарев
|3
|зщ
|Эрвинг Ботака-Иобома
|31
|зщ
|Кирилл Большаков
|76
|зщ
|Артём Суханов
35'
|70
|пз
|Ишхан Гелоян
|18
|пз
|Михаил Яковлев
90+4'
|6
|пз
|Владислав Лёвин
|13
|пз
|Максим Кайнов
|8
|пз
|Артём Попов
|20
|нп
|Джонатан Окоронкво
90'
|29
|нп
|Момо Туре
46'
|2
|зщ
|Илья Быковский
35'
|92
|нп
|Дмитрий Барков
46'
|7
|нп
|Рустам Халназаров
90'
|4
|пз
|Ифеани Дэвид Ндука
90+4'
Запасные
|88
|пз
|Михаил Бакаев
|37
|пз
|Тарас Гаглоев
|10
|нп
|Батраз Хадарцев
|81
|Bogiev Mirianovich
|1
|вр
|Станислав Черчесов
|36
|вр
|Михаил Левашов
|5
|зщ
|Константин Нижегородов
|24
|зщ
|Александр Коротков
|71
|зщ
|Александр Денисов
|73
|пз
|Ансор Хабибов
|11
|пз
|Алексей Померко
Главные тренеры
|Олег Петрович Василенко
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|01.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|2 : 1
|10.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 2
|02.03.2022
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 0
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|09.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 2
|02.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|3 : 1
|19.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 1
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|3 : 0
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Повышение
|Алания
|16
|8
|5
|3
|18-13
|29
|60.4
| 2
Повышение
|Динамо Мх
|15
|8
|4
|3
|15-6
|28
|62.2
| 3
Плей-офф за повышение
|Акрон
|15
|8
|3
|4
|20-10
|27
|60.0
| 4
Плей-офф за повышение
|Тюмень
|15
|7
|5
|3
|20-13
|26
|57.8
|5
|Химки
|15
|7
|4
|4
|20-16
|25
|55.6
|6
|Арсенал
|16
|5
|8
|3
|18-15
|23
|47.9
|7
|Торпедо М
|15
|6
|3
|6
|15-15
|21
|46.7
|8
|КАМАЗ
|15
|5
|5
|5
|15-13
|20
|44.4
|9
|Шинник
|15
|6
|2
|7
|18-23
|20
|44.4
|10
|Нефтехимик
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|42.2
|11
|Сокол
|15
|5
|4
|6
|17-26
|19
|42.2
|12
|СКА-Хабаровск
|15
|5
|4
|6
|16-17
|19
|42.2
|13
|Родина
|15
|4
|6
|5
|19-17
|18
|40.0
|14
|Енисей
|15
|5
|3
|7
|22-21
|18
|40.0
| 15
Зона вылета
|Черноморец
|15
|3
|8
|4
|14-15
|17
|37.8
| 16
Зона вылета
|Ленинградец
|15
|3
|5
|7
|11-18
|14
|31.1
| 17
Зона вылета
|Кубань
|15
|3
|3
|9
|10-19
|12
|26.7
| 18
Зона вылета
|Волгарь
|15
|2
|6
|7
|12-20
|12
|26.7