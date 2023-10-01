Арока - Морейренсе 27 Октября прямая трансляция
27 Октября 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Морейренсе, которое состоится 27 Октября 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Арока
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
|12
|вр
|Игнасио Де Арруабаррена
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|64
|зщ
|Rafael Fernandes
|4
|зщ
|Франсиско Монтеро
|22
|зщ
|Богдан Милованов
|26
|зщ
|Веверсон
|2
|пз
|Морлайе Силла
|14
|пз
|Ориоль Бускетс
|9
|пз
|Alfonso Trezza
|23
|нп
|Кристо Гонсалес
|19
|нп
|Рафаэль Мухика
|40
|вр
|Кевин
|2
|зщ
|Фабиано
|44
|зщ
|Marcelo
|26
|зщ
|Маракас
|88
|пз
|Гонсалу Баптишта Франку
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|11
|пз
|Алан де Соуза
|18
|нп
|Pedro Amador
|21
|нп
|Кобамело Кодисанг
|19
|нп
|Жоау Камачу
|9
|нп
|Андре
Главные тренеры
|Руй Гомеш Боргеш
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|22.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 2
|26.02.2022
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|25.09.2021
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|30.04.2017
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|17.12.2016
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 4
|17.01.2016
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|16.08.2015
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 2
|23.05.2015
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|18.01.2015
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 2
|22.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|06.10.2023
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|0 : 4
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|3 : 0
|09.09.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3