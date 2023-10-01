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Арока - Морейренсе 27 Октября прямая трансляция

27 Октября 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 9-й тур
Арока
Морейренсе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Морейренсе, которое состоится 27 Октября 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
12 Уругвай вр Игнасио Де Арруабаррена
28 Португалия зщ Тиагу Эшгаю
64 Португалия зщ Rafael Fernandes
4 Испания зщ Франсиско Монтеро
22 Украина зщ Богдан Милованов
26 Бразилия зщ Веверсон
2 Гвинея пз Морлайе Силла
14 Испания пз Ориоль Бускетс
9 Уругвай пз Alfonso Trezza
23 Испания нп Кристо Гонсалес
19 Испания нп Рафаэль Мухика
40 Бразилия вр Кевин
2 Бразилия зщ Фабиано
44 Бразилия зщ Marcelo
26 Бразилия зщ Маракас
88 Португалия пз Гонсалу Баптишта Франку
80 Гана пз Лоуренс Офори
11 Бразилия пз Алан де Соуза
18 Португалия нп Pedro Amador
21 ЮАР нп Кобамело Кодисанг
19 Португалия нп Жоау Камачу
9 Бразилия нп Андре
Главные тренеры
Португалия Руй Гомеш Боргеш
Португалия Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
22.12.2022 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Морейренсе1 : 2Арока
26.02.2022 Португалия - Примейра 24-й тур Арока1 : 1Морейренсе
25.09.2021 Португалия - Примейра 7-й тур Морейренсе2 : 1Арока
30.04.2017 Португалия - Примейра 31-й тур Арока2 : 2Морейренсе
17.12.2016 Португалия - Примейра 14-й тур Морейренсе1 : 4Арока
17.01.2016 Португалия - Примейра 18-й тур Арока1 : 2Морейренсе
16.08.2015 Португалия - Примейра 1-й тур Морейренсе0 : 2Арока
23.05.2015 Португалия - Примейра 34-й тур Арока1 : 2Морейренсе
18.01.2015 Португалия - Примейра 17-й тур Морейренсе1 : 0Арока
08.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур 2 : 1Арока
01.10.2023 Португалия - Примейра 7-й тур Арока0 : 2
22.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур 1 : 0Арока
17.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур Арока0 : 1
03.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур 1 : 1Арока
06.10.2023 Португалия - Примейра 8-й тур Морейренсе1 : 1
01.10.2023 Португалия - Примейра 7-й тур 0 : 4Морейренсе
23.09.2023 Португалия - Примейра 6-й тур Морейренсе1 : 0
17.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур 3 : 0Морейренсе
09.09.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Морейренсе2 : 3

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