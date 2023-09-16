Энергетик-БГУ - Сморгонь 27 Октября прямая трансляция
Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
27 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 26-й тур
Окончен
2 : 4
- 33'1:1Герман Барковский
- 38'Рустам Турдимурадов
- 70'Таир Нурсеитов
- 86'2:3Артём Турич
0'
45'
90'
- 13'0:1Vladislav Kabachevskiy
- 55'1:2Павел Горбач
- 79'1:3Матвей Дуксо
- 90+1'2:4Vladislav Kabachevskiy
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Сморгонь, которое состоится 27 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 0
|17.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 2
|13.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|3 : 0
|22.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 2
|07.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 4
|03.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 0
|29.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 2
|22.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 3
|06.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 3
|24.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|23
|18
|3
|2
|57-19
|57
|82.6
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|23
|16
|4
|3
|48-18
|52
|75.4
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|23
|9
|12
|2
|29-16
|39
|56.5
|4
|Ислочь
|23
|11
|4
|8
|32-24
|37
|53.6
|5
|Гомель
|23
|10
|6
|7
|39-41
|36
|52.2
|6
|БАТЭ
|23
|10
|5
|8
|34-24
|35
|50.7
|7
|Славия-Мозырь
|23
|10
|5
|8
|28-23
|35
|50.7
|8
|Слуцк
|23
|7
|8
|8
|26-26
|29
|42.0
|9
|Минск
|23
|6
|8
|9
|17-22
|26
|37.7
|10
|Динамо-Брест
|24
|7
|3
|14
|27-42
|24
|33.3
|11
|Сморгонь
|25
|6
|3
|16
|27-50
|21
|28.0
|12
|Нафтан
|24
|4
|5
|15
|22-43
|17
|23.6
|13
|Шахтёр С
|23
|12
|5
|6
|44-33
|6
|-35
|8.7
|14
|Белшина
|23
|3
|5
|15
|18-49
|3
|-11
|4.3
| 15
Зона вылета
|Энергетик-БГУ
|24
|5
|6
|13
|18-36
|-2
|-23
|-2.8