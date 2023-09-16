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Энергетик-БГУ - Сморгонь 27 Октября прямая трансляция

Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
27 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 26-й тур
Энергетик-БГУ
Окончен
2 : 4
Сморгонь

  • 33'
    1:1
    Герман Барковский
  • 38'
    Рустам Турдимурадов
  • 70'
    Таир Нурсеитов
  • 86'
    2:3
    Артём Турич
0'
45'
90'
  • 13'
    0:1
    Vladislav Kabachevskiy
  • 55'
    1:2
    Павел Горбач
  • 79'
    1:3
    Матвей Дуксо
  • 90+1'
    2:4
    Vladislav Kabachevskiy
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Сморгонь, которое состоится 27 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Сморгонь1 : 0Энергетик-БГУ
17.07.2021 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Сморгонь2 : 2Энергетик-БГУ
13.03.2021 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Энергетик-БГУ3 : 0Сморгонь
22.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур 0 : 2Энергетик-БГУ
07.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Энергетик-БГУ1 : 4
03.10.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Энергетик-БГУ1 : 0
29.09.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур 1 : 1Энергетик-БГУ
16.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Энергетик-БГУ1 : 2
22.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Сморгонь0 : 3
06.10.2023 Беларусь - Высшая лига 24-й тур 2 : 0Сморгонь
01.10.2023 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Сморгонь1 : 3
24.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур 2 : 2Сморгонь
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Сморгонь1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн23 18 3 2 57-19 57 82.6
2
Квалификация Лиги конференций
Неман23 16 4 3 48-18 52 75.4
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ23 9 12 2 29-16 39 56.5
4 Ислочь23 11 4 8 32-24 37 53.6
5 Гомель23 10 6 7 39-41 36 52.2
6 БАТЭ23 10 5 8 34-24 35 50.7
7 Славия-Мозырь23 10 5 8 28-23 35 50.7
8 Слуцк23 7 8 8 26-26 29 42.0
9 Минск23 6 8 9 17-22 26 37.7
10 Динамо-Брест24 7 3 14 27-42 24 33.3
11 Сморгонь25 6 3 16 27-50 21 28.0
12 Нафтан24 4 5 15 22-43 17 23.6
13 Шахтёр С23 12 5 6 44-33 6 -35 8.7
14 Белшина23 3 5 15 18-49 3 -11 4.3
15
Зона вылета
Энергетик-БГУ24 5 6 13 18-36 -2 -23 -2.8

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