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Айнтрахт Б - Фортуна 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия), вместимость: 25540
27 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур
Айнтрахт Б
2-й тайм, 88'
1 : 3
Фортуна

  • 59'
    1:2
    Флориан Крюгер
  • 63'
    Хасан Куручай
  • 73'
    Ян-Хендрик Маркс
0'
45'
90'
  • 12'
    0:1
    Христос Дзолис
  • 15'
    0:2
    Винсент Вермеей
  • 52'
    Эммануэль Ийоха
  • 64'
    1:3
    Джамиль Зиберт
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Фортуна, которое состоится 27 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Фортуна
Дюссельдорф
1ГерманияврРон-Торбен Хофманн
26ГерманиязщЯн-Хендрик Маркс
30ГерманиязщБриан Берендт
29ТурциязщХасан Куручай
83'
19ГерманиязщAnton Donkor
4ГерманияпзЯннис Николау
39ГерманияпзРобин Краусе
75'
37ГерманияпзФабио Кауфман
46'
7ГерманияпзМаурице Мультауп
75'
10ГерманияпзФлориан Крюгер
11ГерманиянпЛук Иорст
46'
24ГерманияпзСиди Сане
46'
44СШАнпХоан Гомес
46'
6Босния и ГерцеговиназщЭрмин Бичакчич
75'
17ИракнпЮссеф Амин
75'
3ШвейцариязщСауло Декарли
83'
33ГерманияврФлориан Кастенмайер
30НидерландызщЙорди де Вейс
59'
25ГерманиязщМаттиас Циммерман
20ГерманиязщДжамиль Зиберт
11ГерманияпзФеликс Клаус
76'
4ЯпонияпзАо Танака
6ГерманияпзYannik Engelhardt
23ГерманияпзСинта Аппелькамп
76'
19ГерманияпзЭммануэль Ийоха
9НидерландынпВинсент Вермеей
7ГрециянпХристос Дзолис
15ГерманиязщТим Обердорф
59'
34ФранциязщНиколя Гавори
76'
18ГерманиянпJona Niemiec
76'
История личных встреч
24.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Фортуна3 : 1Айнтрахт Б
20.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Айнтрахт Б2 : 2Фортуна
08.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Фортуна2 : 2Айнтрахт Б
11.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Айнтрахт Б0 : 0Фортуна
15.12.2017 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Айнтрахт Б0 : 1Фортуна
31.07.2017 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Фортуна2 : 2Айнтрахт Б
13.03.2017 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Фортуна1 : 2Айнтрахт Б
23.09.2016 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Айнтрахт Б2 : 1Фортуна
15.05.2016 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Айнтрахт Б0 : 2Фортуна
07.12.2015 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Фортуна1 : 0Айнтрахт Б
20.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур 3 : 0Айнтрахт Б
08.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Айнтрахт Б1 : 3
30.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур 1 : 0Айнтрахт Б
23.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Айнтрахт Б2 : 2
17.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур 3 : 0Айнтрахт Б
21.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Фортуна4 : 3
06.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Фортуна1 : 1
29.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур 1 : 0Фортуна
24.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Фортуна1 : 1
16.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур 1 : 3Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Повышение
Санкт-Паули10 5 5 0 20-8 20 66.7
2
Повышение
Гамбург10 6 2 2 19-10 20 66.7
3
Плей-офф за повышение
Хольштайн10 6 1 3 18-16 19 63.3
4 Ганновер-9610 5 3 2 22-12 18 60.0
5 Фортуна10 5 3 2 19-10 18 60.0
6 Кайзерслаутерн10 5 2 3 21-18 17 56.7
7 Гройтер Фюрт11 4 3 4 18-17 15 45.5
8 Эльверсберг10 4 3 3 15-15 15 50.0
9 Падерборн 0710 4 3 3 16-17 15 50.0
10 Нюрнберг10 4 3 3 16-19 15 50.0
11 Магдебург10 3 4 3 19-17 13 43.3
12 Герта10 4 0 6 19-19 12 40.0
13 Карлсруэ10 3 3 4 16-16 12 40.0
14 Веен10 3 3 4 9-11 12 40.0
15 Ганза Р10 4 0 6 11-16 12 40.0
16 Шальке-0410 2 1 7 14-23 7 23.3
17
Зона вылета
Оснабрюк11 1 3 7 11-27 6 18.2
18
Зона вылета
Айнтрахт Б10 1 2 7 6-18 5 16.7

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