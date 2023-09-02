Айнтрахт Б - Фортуна 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия), вместимость: 25540
27 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур
2-й тайм, 88'
1 : 3
- 59'1:2Флориан Крюгер
- 63'Хасан Куручай
- 73'Ян-Хендрик Маркс
0'
45'
90'
- 12'0:1Христос Дзолис
- 15'0:2Винсент Вермеей
- 52'Эммануэль Ийоха
- 64'1:3Джамиль Зиберт
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Фортуна, которое состоится 27 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт-Штадион (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Фортуна
Дюссельдорф
|1
|вр
|Рон-Торбен Хофманн
|26
|зщ
|Ян-Хендрик Маркс
|30
|зщ
|Бриан Берендт
|29
|зщ
|Хасан Куручай
83'
|19
|зщ
|Anton Donkor
|4
|пз
|Яннис Николау
|39
|пз
|Робин Краусе
75'
|37
|пз
|Фабио Кауфман
46'
|7
|пз
|Маурице Мультауп
75'
|10
|пз
|Флориан Крюгер
|11
|нп
|Лук Иорст
46'
|24
|пз
|Сиди Сане
46'
|44
|нп
|Хоан Гомес
46'
|6
|зщ
|Эрмин Бичакчич
75'
|17
|нп
|Юссеф Амин
75'
|3
|зщ
|Сауло Декарли
83'
|33
|вр
|Флориан Кастенмайер
|30
|зщ
|Йорди де Вейс
59'
|25
|зщ
|Маттиас Циммерман
|20
|зщ
|Джамиль Зиберт
|11
|пз
|Феликс Клаус
76'
|4
|пз
|Ао Танака
|6
|пз
|Yannik Engelhardt
|23
|пз
|Синта Аппелькамп
76'
|19
|пз
|Эммануэль Ийоха
|9
|нп
|Винсент Вермеей
|7
|нп
|Христос Дзолис
|15
|зщ
|Тим Обердорф
59'
|34
|зщ
|Николя Гавори
76'
|18
|нп
|Jona Niemiec
76'
История личных встреч
|24.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|20.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 2
|08.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|11.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|15.12.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|31.07.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|13.03.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|23.09.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|15.05.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 2
|07.12.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|20.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 0
|08.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 3
|30.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|17.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|4 : 3
|06.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|29.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Повышение
|Санкт-Паули
|10
|5
|5
|0
|20-8
|20
|66.7
| 2
Повышение
|Гамбург
|10
|6
|2
|2
|19-10
|20
|66.7
| 3
Плей-офф за повышение
|Хольштайн
|10
|6
|1
|3
|18-16
|19
|63.3
|4
|Ганновер-96
|10
|5
|3
|2
|22-12
|18
|60.0
|5
|Фортуна
|10
|5
|3
|2
|19-10
|18
|60.0
|6
|Кайзерслаутерн
|10
|5
|2
|3
|21-18
|17
|56.7
|7
|Гройтер Фюрт
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|45.5
|8
|Эльверсберг
|10
|4
|3
|3
|15-15
|15
|50.0
|9
|Падерборн 07
|10
|4
|3
|3
|16-17
|15
|50.0
|10
|Нюрнберг
|10
|4
|3
|3
|16-19
|15
|50.0
|11
|Магдебург
|10
|3
|4
|3
|19-17
|13
|43.3
|12
|Герта
|10
|4
|0
|6
|19-19
|12
|40.0
|13
|Карлсруэ
|10
|3
|3
|4
|16-16
|12
|40.0
|14
|Веен
|10
|3
|3
|4
|9-11
|12
|40.0
|15
|Ганза Р
|10
|4
|0
|6
|11-16
|12
|40.0
|16
|Шальке-04
|10
|2
|1
|7
|14-23
|7
|23.3
| 17
Зона вылета
|Оснабрюк
|11
|1
|3
|7
|11-27
|6
|18.2
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|10
|1
|2
|7
|6-18
|5
|16.7