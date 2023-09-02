22:15 ()
Онлайн трансляции
Пятница 27 октября
Суббота 28 октября
Свернуть список

Гройтер Фюрт - Оснабрюк 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
27 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур
Гройтер Фюрт
Окончен
4 : 0
Оснабрюк

  • 22'
    Бранимир Хргота
  • 45'
    1:0
    Джулиан Грин
  • 47'
    2:0
    Арминдо Зиб
  • 74'
    3:0
    Диксон Абиама
  • 75'
    4:0
    Тим Лемперте
0'
45'
90'
  • 29'
    Яннес Вульфф
  • 40'
    Florian Kleinhansl
  • 44'
    Дэйв Гнаасе
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Оснабрюк, которое состоится 27 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Оснабрюк
Оснабрюк
40ГерманияврЙонас Урбиг
27ГерманиязщЖан-Лука Иттер
5ТунисзщУссама Хаддади
22ГерманиязщРоберт Вагнер
79'
23ГерманиязщДжиден Юнг
64'
4ПольшазщДамиан Михальский
2ГерманиязщСимон Аста
37СШАпзДжулиан Грин
10ШвецияпзБранимир Хргота
74'
30ГерманиянпАрминдо Зиб
65'
19ГерманиянпТим Лемперте
79'
33СШАзщМаксимилиан Дитц
64'
11НигериянпДиксон Абиама
65'
7ГерманиянпДеннис Србени
74'
14ГерманияпзДжомейн Эллай Консбрух
79'
16БолгарияпзЛукас Петков
79'
1ГерманияврЛеннарт Грилль
4ГерманиязщМаксвелл Гьямфи
3ГерманиязщFlorian Kleinhansl
33ГерманиязщТимо Берман
16ГерманиязщHenry Rorig
57'
13ГерманияпзЛукас Кунце
57'
26ГерманияпзДэйв Гнаасе
84'
32ГерманияпзЯннес Вульфф
46'
27ФранцияпзМикаэль Кюизанс
9ГерманиянпErik Engelhardt
17ГерманиянпChristian Conteh
71'
11ГрециянпХараламбос Макридис
46'
25ГерманиязщНиклас Виман
57'
8ГерманияпзРоберт Теше
57'
10ГананпКваси Окьере Вридт
71'
6ГерманияпзМаксимилиан Тальхаммер
84'
Запасные
1ШвецияврАндреас Линде
15ГерманиязщБен Шлике
3МароккозщУалид Мамди
13ГерманияпзОрестис Киомурцоглу
14СенегалзщУмар Диаките
7ГерманиянпNoel Niemann
23НидерландынпЙон Верхук
22ГерманияPhillipp Kuehn
Главные тренеры
ГерманияАлександер Цорнигер
История личных встреч
26.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Оснабрюк0 : 1Гройтер Фюрт
20.09.2020 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Гройтер Фюрт1 : 1Оснабрюк
26.05.2020 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Гройтер Фюрт0 : 2Оснабрюк
27.10.2019 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Оснабрюк0 : 0Гройтер Фюрт
21.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур 2 : 0Гройтер Фюрт
07.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Гройтер Фюрт1 : 0
01.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур 1 : 1Гройтер Фюрт
23.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Гройтер Фюрт4 : 3
15.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур 1 : 1Гройтер Фюрт
21.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Оснабрюк0 : 2
06.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур 1 : 1Оснабрюк
01.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Оснабрюк2 : 2
22.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Оснабрюк2 : 1
17.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур 7 : 0Оснабрюк
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Повышение
Санкт-Паули10 5 5 0 20-8 20 66.7
2
Повышение
Гамбург10 6 2 2 19-10 20 66.7
3
Плей-офф за повышение
Хольштайн10 6 1 3 18-16 19 63.3
4 Ганновер-9610 5 3 2 22-12 18 60.0
5 Фортуна10 5 3 2 19-10 18 60.0
6 Кайзерслаутерн10 5 2 3 21-18 17 56.7
7 Гройтер Фюрт11 4 3 4 18-17 15 45.5
8 Эльверсберг10 4 3 3 15-15 15 50.0
9 Падерборн 0710 4 3 3 16-17 15 50.0
10 Нюрнберг10 4 3 3 16-19 15 50.0
11 Магдебург10 3 4 3 19-17 13 43.3
12 Герта10 4 0 6 19-19 12 40.0
13 Карлсруэ10 3 3 4 16-16 12 40.0
14 Веен10 3 3 4 9-11 12 40.0
15 Ганза Р10 4 0 6 11-16 12 40.0
16 Шальке-0410 2 1 7 14-23 7 23.3
17
Зона вылета
Оснабрюк11 1 3 7 11-27 6 18.2
18
Зона вылета
Айнтрахт Б10 1 2 7 6-18 5 16.7

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close