Гройтер Фюрт - Оснабрюк 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
27 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур
Окончен
4 : 0
- 22'Бранимир Хргота
- 45'1:0Джулиан Грин
- 47'2:0Арминдо Зиб
- 74'3:0Диксон Абиама
- 75'4:0Тим Лемперте
0'
45'
90'
- 29'Яннес Вульфф
- 40'Florian Kleinhansl
- 44'Дэйв Гнаасе
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Оснабрюк, которое состоится 27 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Оснабрюк
Оснабрюк
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|27
|зщ
|Жан-Лука Иттер
|5
|зщ
|Уссама Хаддади
|22
|зщ
|Роберт Вагнер
79'
|23
|зщ
|Джиден Юнг
64'
|4
|зщ
|Дамиан Михальский
|2
|зщ
|Симон Аста
|37
|пз
|Джулиан Грин
|10
|пз
|Бранимир Хргота
74'
|30
|нп
|Арминдо Зиб
65'
|19
|нп
|Тим Лемперте
79'
|33
|зщ
|Максимилиан Дитц
64'
|11
|нп
|Диксон Абиама
65'
|7
|нп
|Деннис Србени
74'
|14
|пз
|Джомейн Эллай Консбрух
79'
|16
|пз
|Лукас Петков
79'
|1
|вр
|Леннарт Грилль
|4
|зщ
|Максвелл Гьямфи
|3
|зщ
|Florian Kleinhansl
|33
|зщ
|Тимо Берман
|16
|зщ
|Henry Rorig
57'
|13
|пз
|Лукас Кунце
57'
|26
|пз
|Дэйв Гнаасе
84'
|32
|пз
|Яннес Вульфф
46'
|27
|пз
|Микаэль Кюизанс
|9
|нп
|Erik Engelhardt
|17
|нп
|Christian Conteh
71'
|11
|нп
|Хараламбос Макридис
46'
|25
|зщ
|Никлас Виман
57'
|8
|пз
|Роберт Теше
57'
|10
|нп
|Кваси Окьере Вридт
71'
|6
|пз
|Максимилиан Тальхаммер
84'
Запасные
|1
|вр
|Андреас Линде
|15
|зщ
|Бен Шлике
|3
|зщ
|Уалид Мамди
|13
|пз
|Орестис Киомурцоглу
|14
|зщ
|Умар Диаките
|7
|нп
|Noel Niemann
|23
|нп
|Йон Верхук
|22
|Phillipp Kuehn
Главные тренеры
|Александер Цорнигер
История личных встреч
|26.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|20.09.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|26.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|0 : 2
|27.10.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 0
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|4 : 3
|15.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 2
|06.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|01.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|22.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|7 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Повышение
|Санкт-Паули
|10
|5
|5
|0
|20-8
|20
|66.7
| 2
Повышение
|Гамбург
|10
|6
|2
|2
|19-10
|20
|66.7
| 3
Плей-офф за повышение
|Хольштайн
|10
|6
|1
|3
|18-16
|19
|63.3
|4
|Ганновер-96
|10
|5
|3
|2
|22-12
|18
|60.0
|5
|Фортуна
|10
|5
|3
|2
|19-10
|18
|60.0
|6
|Кайзерслаутерн
|10
|5
|2
|3
|21-18
|17
|56.7
|7
|Гройтер Фюрт
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|45.5
|8
|Эльверсберг
|10
|4
|3
|3
|15-15
|15
|50.0
|9
|Падерборн 07
|10
|4
|3
|3
|16-17
|15
|50.0
|10
|Нюрнберг
|10
|4
|3
|3
|16-19
|15
|50.0
|11
|Магдебург
|10
|3
|4
|3
|19-17
|13
|43.3
|12
|Герта
|10
|4
|0
|6
|19-19
|12
|40.0
|13
|Карлсруэ
|10
|3
|3
|4
|16-16
|12
|40.0
|14
|Веен
|10
|3
|3
|4
|9-11
|12
|40.0
|15
|Ганза Р
|10
|4
|0
|6
|11-16
|12
|40.0
|16
|Шальке-04
|10
|2
|1
|7
|14-23
|7
|23.3
| 17
Зона вылета
|Оснабрюк
|11
|1
|3
|7
|11-27
|6
|18.2
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|10
|1
|2
|7
|6-18
|5
|16.7