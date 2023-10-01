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Крылья Советов - Оренбург 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
28 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур
Крылья Советов
Оренбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Оренбург, которое состоится 28 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
ИспанияДавид Деограсия
История личных встреч
02.04.2023МИР Российская Премьер-лига21-й турКрылья Советов1 : 1Оренбург
03.02.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиОренбург3 : 3Крылья Советов
16.07.2022МИР Российская Премьер-лига1-й турОренбург2 : 4Крылья Советов
29.11.2020ФНЛ - Первый дивизион25-й турОренбург2 : 1Крылья Советов
22.08.2020ФНЛ - Первый дивизион5-й турКрылья Советов0 : 1Оренбург
28.02.2020Россия - Премьер-Лига20-й турКрылья Советов1 : 1Оренбург
20.10.2019Россия - Премьер-Лига13-й турОренбург0 : 1Крылья Советов
03.04.2019Россия - Премьер-Лига16-й турОренбург3 : 1Крылья Советов
05.08.2018Россия - Премьер-Лига2-й турКрылья Советов0 : 3Оренбург
24.03.2018ФНЛ - Первый дивизион29-й турКрылья Советов0 : 0Оренбург
22.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й тур3 : 1Крылья Советов
08.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й тур2 : 0Крылья Советов
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CКрылья Советов0 : 3
01.10.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турКрылья Советов4 : 0
23.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й турКрылья Советов2 : 1
21.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й турОренбург1 : 2
07.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й тур1 : 0Оренбург
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа A1 : 2Оренбург
30.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турОренбург3 : 1
24.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й тур3 : 1Оренбург

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