Крылья Советов - Оренбург 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
28 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Оренбург, которое состоится 28 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Давид Деограсия
История личных встреч
|02.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|03.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|16.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 4
|29.11.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|2 : 1
|22.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|0 : 1
|28.02.2020
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|1 : 1
|20.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|0 : 1
|03.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|3 : 1
|05.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|0 : 3
|24.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|29-й тур
|0 : 0
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|0 : 3
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|4 : 0
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 2
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1