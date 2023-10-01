Ростов - Локомотив М 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
28 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Локомотив М, которое состоится 28 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 1
|30.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|04.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 3
|24.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 2
|10.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|4 : 1
|03.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|1 : 2
|12.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|17.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|4 : 1
|14.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|14.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|0 : 0
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 1
|29.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 3
|21.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 1
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2