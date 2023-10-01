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Ростов - Локомотив М 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
28 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур
Ростов
Локомотив М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Локомотив М, которое состоится 28 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
03.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа BЛокомотив М3 : 1Ростов
30.08.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа BРостов2 : 1Локомотив М
04.03.2023МИР Российская Премьер-лига18-й турРостов1 : 3Локомотив М
24.07.2022МИР Российская Премьер-лига2-й турЛокомотив М2 : 2Ростов
10.04.2022Россия - Премьер-Лига24-й турРостов4 : 1Локомотив М
03.10.2021Россия - Премьер-Лига10-й турЛокомотив М1 : 2Ростов
12.07.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиЛокомотив М1 : 2Ростов
17.04.2021Россия - Премьер-Лига26-й турЛокомотив М4 : 1Ростов
14.02.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиЛокомотив М2 : 1Ростов
14.09.2020Россия - Премьер-Лига7-й турРостов0 : 0Локомотив М
22.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й турРостов3 : 0
07.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й тур3 : 2Ростов
03.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа BЛокомотив М3 : 1Ростов
29.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турРостов2 : 2
24.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й турРостов3 : 3
21.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й турЛокомотив М0 : 0
07.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й тур2 : 2Локомотив М
03.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа BЛокомотив М3 : 1Ростов
30.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турЛокомотив М1 : 0
24.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й тур1 : 2Локомотив М

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