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Зенит - Ахмат 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
28 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур
Зенит
Ахмат

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Ахмат, которое состоится 28 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
БеларусьМирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
20.09.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CАхмат3 : 3 2 : 4Зенит
25.07.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CЗенит2 : 0Ахмат
05.11.2022МИР Российская Премьер-лига16-й турЗенит1 : 2Ахмат
06.08.2022МИР Российская Премьер-лига4-й турАхмат0 : 0Зенит
09.04.2022Россия - Премьер-Лига24-й турАхмат0 : 2Зенит
11.09.2021Россия - Премьер-Лига7-й турЗенит3 : 1Ахмат
13.03.2021Россия - Премьер-Лига22-й турЗенит4 : 0Ахмат
21.11.2020Россия - Премьер-Лига15-й турАхмат2 : 2Зенит
11.07.2020Россия - Премьер-Лига28-й турАхмат1 : 1Зенит
04.03.2020Кубок России1/4 финалаАхмат1 : 2 ДВЗенит
22.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й турЗенит3 : 1
14.10.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи2 : 2Зенит
07.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й тур0 : 2Зенит
03.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа CЗенит2 : 1
30.09.2023МИР Российская Премьер-лига10-й тур3 : 1Зенит
22.10.2023МИР Российская Премьер-лига12-й тур3 : 0Ахмат
08.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й турАхмат0 : 1
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа C0 : 3Ахмат
01.10.2023МИР Российская Премьер-лига10-й турАхмат1 : 1
23.09.2023МИР Российская Премьер-лига9-й тур1 : 0Ахмат

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