Зенит - Ахмат 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
28 Октября 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Ахмат, которое состоится 28 Октября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
|20.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|3 : 3 2 : 4
|25.07.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 0
|05.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|06.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|09.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 2
|11.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|3 : 1
|13.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|4 : 0
|21.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|2 : 2
|11.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|1 : 1
|04.03.2020
|Кубок России
|1/4 финала
|1 : 2 ДВ
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|14.10.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|07.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|03.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|2 : 1
|30.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|0 : 3
|01.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0