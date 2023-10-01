Химки - Динамо Мх 28 Октября прямая трансляция
28 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Динамо Мх, которое состоится 28 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Курбан Бекиевич Бердыев
История личных встреч
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 2
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|1 : 0
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|09.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|2 : 2
|02.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 2
|23.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 0
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 1
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 0