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Химки - Динамо Мх 28 Октября прямая трансляция

28 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 16-й тур
Химки
Динамо Мх

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Динамо Мх, которое состоится 28 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
РоссияАндрей Викторович Талалаев
ТуркменистанКурбан Бекиевич Бердыев
История личных встреч
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й тур2 : 2Химки
18.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаХимки1 : 0
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й турХимки1 : 0
09.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й турХимки2 : 2
02.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й тур0 : 2Химки
23.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й тур0 : 0Динамо Мх
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й турДинамо Мх1 : 0
08.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й турДинамо Мх0 : 1
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й тур0 : 1Динамо Мх
27.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финала1 : 0Динамо Мх

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