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Кубань - Черноморец 28 Октября прямая трансляция

28 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 16-й тур
Кубань
Черноморец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Черноморец, которое состоится 28 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кубань
Краснодар
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
РоссияВадим Валентинович Евсеев
РоссияКонстантин Георгиевич Зырянов
История личных встреч
04.05.2021ПФЛ - Группа 127-й турКубань1 : 0Черноморец
18.10.2020ПФЛ - Группа 111-й турЧерноморец1 : 2Кубань
19.08.2020Кубок России1/128 финалаКубань1 : 4Черноморец
19.10.2019ПФЛ - Юг14-й турЧерноморец4 : 0Кубань
06.04.2019Второй дивизион - Юг21-й турЧерноморец1 : 2Кубань
09.09.2018Второй дивизион - Юг7-й турКубань1 : 0Черноморец
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й тур3 : 1Кубань
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й турКубань2 : 1
08.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й турКубань1 : 0
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й тур2 : 0Кубань
27.09.2023Fonbet Кубок России1/32 финала1 : 1 4 : 2Кубань
22.10.2023Россия - Мелбет Первая лига15-й турЧерноморец0 : 1
18.10.2023Fonbet Кубок России1/16 финалаЧерноморец0 : 0 4 : 1
14.10.2023Россия - Мелбет Первая лига14-й тур1 : 0Черноморец
08.10.2023Россия - Мелбет Первая лига13-й тур0 : 1Черноморец
01.10.2023Россия - Мелбет Первая лига12-й турЧерноморец1 : 1

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