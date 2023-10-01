Кубань - Черноморец 28 Октября прямая трансляция
28 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Черноморец, которое состоится 28 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кубань
Краснодар
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
|Вадим Валентинович Евсеев
|Константин Георгиевич Зырянов
История личных встреч
|04.05.2021
|ПФЛ - Группа 1
|27-й тур
|1 : 0
|18.10.2020
|ПФЛ - Группа 1
|11-й тур
|1 : 2
|19.08.2020
|Кубок России
|1/128 финала
|1 : 4
|19.10.2019
|ПФЛ - Юг
|14-й тур
|4 : 0
|06.04.2019
|Второй дивизион - Юг
|21-й тур
|1 : 2
|09.09.2018
|Второй дивизион - Юг
|7-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|3 : 1
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 2
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 1
|18.10.2023
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 1
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 1
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|1 : 1