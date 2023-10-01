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Вулверхэмптон - Ньюкасл Юнайтед 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
28 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 28 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1 Португалия вр Жозе Са
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
15 Англия зщ Крейг Доусон
23 Англия зщ Макс Килман
24 Португалия зщ Тоти
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
5 Габон пз Марио Лемина
8 Бразилия пз Жоао Гомес
7 Португалия нп Педру Нету
11 Южная Корея нп Хван Хи Чан
12 Бразилия нп Матеус Кунья
22 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
6 Англия зщ Джамал Ласселлс
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
36 Англия пз Шон Лонгстафф
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
24 Парагвай пз Мигель Альмирон
7 Бразилия нп Жоэлинтон
9 Англия нп Каллум Уилсон
10 Англия нп Энтони Гордон
Главные тренеры
Англия Гари О'Нил
Англия Эдди Хау
История личных встреч
12.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Вулверхэмптон
28.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Вулверхэмптон1 : 1Ньюкасл Юнайтед
08.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
02.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Вулверхэмптон2 : 1Ньюкасл Юнайтед
27.02.2021 Англия - Премьер-лига 26-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Вулверхэмптон
25.10.2020 Англия - Премьер-лига 6-й тур Вулверхэмптон1 : 1Ньюкасл Юнайтед
11.01.2020 Англия - Премьер-лига 22-й тур Вулверхэмптон1 : 1Ньюкасл Юнайтед
27.10.2019 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Вулверхэмптон
17.07.2019 Премьер-лига Азия Трофи 1/2 финала Ньюкасл Юнайтед0 : 4Вулверхэмптон
11.02.2019 Англия - Премьер-лига 26-й тур Вулверхэмптон1 : 1Ньюкасл Юнайтед
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур 1 : 2Вулверхэмптон
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Вулверхэмптон1 : 1
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Вулверхэмптон2 : 1
26.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала 3 : 2Вулверхэмптон
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 1 : 1Вулверхэмптон
25.10.2023 Лига чемпионов Группа F. 3-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 0
08.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур 2 : 2Ньюкасл Юнайтед
04.10.2023 Лига чемпионов Группа F. 2-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 1
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 0

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