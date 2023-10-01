Вулверхэмптон - Ньюкасл Юнайтед 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
28 Октября 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 28 Октября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|1
|вр
|Жозе Са
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|15
|зщ
|Крейг Доусон
|23
|зщ
|Макс Килман
|24
|зщ
|Тоти
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|5
|пз
|Марио Лемина
|8
|пз
|Жоао Гомес
|7
|нп
|Педру Нету
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|12
|нп
|Матеус Кунья
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|6
|зщ
|Джамал Ласселлс
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|24
|пз
|Мигель Альмирон
|7
|нп
|Жоэлинтон
|9
|нп
|Каллум Уилсон
|10
|нп
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Эдди Хау
История личных встреч
|12.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|28.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|08.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
|02.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|27.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|25.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|27.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|17.07.2019
|Премьер-лига Азия Трофи
|1/2 финала
|0 : 4
|11.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|25.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 3-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 0
|08.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 2-й тур
|4 : 1
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0