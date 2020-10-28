Борнмут - Бёрнли 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
28 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Бёрнли, которое состоится 28 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Бёрнли
Бёрнли
|20
|вр
|Йонуц Раду
|37
|зщ
|Макс Ааронс
|27
|зщ
|Илья Забарный
|5
|зщ
|Ллойд Келли
|3
|зщ
|Милош Керкез
|14
|пз
|Алекс Скотт
|10
|пз
|Райан Кристи
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|29
|пз
|Филип Биллинг
|7
|пз
|Дэвид Брукс
|9
|нп
|Доминик Соланке
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|22
|зщ
|Витиньо
|28
|зщ
|Амин Аль-Дахиль
|2
|зщ
|Дара О'Ши
|3
|зщ
|Чарли Тейлор
|24
|пз
|Джош Каллен
|8
|пз
|Джош Браунхилл
|30
|пз
|Лука Колеошо
|16
|пз
|Сандер Берге
|25
|нп
|Зеки Амдуни
|17
|нп
|Лайл Фостер
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Венсан Компани
История личных встреч
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 4
|09.02.2021
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 2
|22.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|21.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|06.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 3
|22.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|13.05.2018
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|29.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|13.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 1
|10.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 2
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 4
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0
|24.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 0
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 4
|03.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 2
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 4