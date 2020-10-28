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Борнмут - Бёрнли 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
28 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Борнмут
Бёрнли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Бёрнли, которое состоится 28 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Бёрнли
Бёрнли
20РумынияврЙонуц Раду
37АнглиязщМакс Ааронс
27УкраиназщИлья Забарный
5АнглиязщЛлойд Келли
3ВенгриязщМилош Керкез
14АнглияпзАлекс Скотт
10ШотландияпзРайан Кристи
16АнглияпзМаркус Таверньер
29ДанияпзФилип Биллинг
7УэльспзДэвид Брукс
9АнглиянпДоминик Соланке
1АнглияврДжеймс Траффорд
22Бразилиязщ Витиньо
28БельгиязщАмин Аль-Дахиль
2ИрландиязщДара О'Ши
3АнглиязщЧарли Тейлор
24ИрландияпзДжош Каллен
8АнглияпзДжош Браунхилл
30ИталияпзЛука Колеошо
16НорвегияпзСандер Берге
25ШвейцариянпЗеки Амдуни
17ЮАРнпЛайл Фостер
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
07.01.2023Кубок Англии1/32 финалаБорнмут2 : 4Бёрнли
09.02.2021Кубок Англии1/8 финалаБёрнли0 : 2Борнмут
22.02.2020Англия - Премьер-лига27-й турБёрнли3 : 0Борнмут
21.12.2019Англия - Премьер-лига18-й турБорнмут0 : 1Бёрнли
06.04.2019Англия - Премьер-лига33-й турБорнмут1 : 3Бёрнли
22.09.2018Англия - Премьер-лига6-й турБёрнли4 : 0Борнмут
13.05.2018Англия - Премьер-лига38-й турБёрнли1 : 2Борнмут
29.11.2017Англия - Премьер-лига14-й турБорнмут1 : 2Бёрнли
13.05.2017Англия - Премьер-лига37-й турБорнмут2 : 1Бёрнли
10.12.2016Англия - Премьер-лига15-й турБёрнли3 : 2Борнмут
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й турБорнмут1 : 2
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й тур3 : 0Борнмут
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й турБорнмут0 : 4
27.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финалаБорнмут2 : 0
24.09.2023Англия - Премьер-лига6-й тур3 : 1Борнмут
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й тур3 : 0Бёрнли
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турБёрнли1 : 4
03.10.2023Англия - Премьер-лига2-й тур1 : 2Бёрнли
30.09.2023Англия - Премьер-лига7-й тур2 : 0Бёрнли
26.09.2023Англия - Кубок лиги1/16 финала0 : 4Бёрнли

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