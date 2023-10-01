Блэкберн Роверс - Суонси Сити 28 Октября прямая трансляция
28 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Суонси Сити, которое состоится 28 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
|18.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 0
|06.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 3
|05.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|1 : 0
|07.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|2 : 1
|09.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|1 : 1
|31.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 0
|29.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|2 : 2
|11.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 1
|05.05.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|2 : 2
|23.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 1
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 4
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 4
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 3
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|1 : 3
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|0 : 3