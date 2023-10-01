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Блэкберн Роверс - Суонси Сити 28 Октября прямая трансляция

28 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур
Блэкберн Роверс
Суонси Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Суонси Сити, которое состоится 28 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
18.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Блэкберн Роверс1 : 0Суонси Сити
06.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Суонси Сити0 : 3Блэкберн Роверс
05.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Суонси Сити1 : 0Блэкберн Роверс
07.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Суонси Сити
09.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Суонси Сити
31.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Суонси Сити2 : 0Блэкберн Роверс
29.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Блэкберн Роверс2 : 2Суонси Сити
11.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Суонси Сити1 : 1Блэкберн Роверс
05.05.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Блэкберн Роверс2 : 2Суонси Сити
23.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Суонси Сити3 : 1Блэкберн Роверс
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 1 : 2Блэкберн Роверс
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Блэкберн Роверс1 : 0
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур 0 : 4Блэкберн Роверс
04.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур 1 : 0Блэкберн Роверс
01.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Блэкберн Роверс1 : 4
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Суонси Сити0 : 1
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Суонси Сити1 : 3
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур 1 : 3Суонси Сити
04.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Суонси Сити2 : 1
30.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур 0 : 3Суонси Сити

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