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Сандерленд - Норвич Сити 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
28 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур
Сандерленд
Норвич Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Норвич Сити, которое состоится 28 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
Германия Давид Вагнер
История личных встреч
12.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Норвич Сити0 : 1Сандерленд
27.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Сандерленд0 : 1Норвич Сити
10.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Сандерленд1 : 1Норвич Сити
13.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Норвич Сити1 : 3Сандерленд
16.04.2016 Англия - Премьер-лига 34-й тур Норвич Сити0 : 3Сандерленд
15.08.2015 Англия - Премьер-лига 2-й тур Сандерленд1 : 3Норвич Сити
22.03.2014 Англия - Премьер-лига 31-й тур Норвич Сити2 : 0Сандерленд
21.12.2013 Англия - Премьер-лига 17-й тур Сандерленд0 : 0Норвич Сити
17.03.2013 Англия - Премьер-лига 30-й тур Сандерленд1 : 1Норвич Сити
02.12.2012 Англия - Премьер-лига 15-й тур Норвич Сити2 : 1Сандерленд
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 1 : 0Сандерленд
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур 2 : 1Сандерленд
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Сандерленд0 : 4
04.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Сандерленд2 : 0
29.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур 0 : 3Сандерленд
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Норвич Сити1 : 2
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Норвич Сити2 : 3
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур 1 : 1Норвич Сити
04.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур 2 : 1Норвич Сити
30.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Норвич Сити2 : 0

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