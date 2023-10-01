Сандерленд - Норвич Сити 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
28 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Норвич Сити, которое состоится 28 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Тони Моубрей
|Давид Вагнер
История личных встреч
|12.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|0 : 1
|27.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 1
|10.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 1
|13.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 3
|16.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 3
|15.08.2015
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|22.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 0
|21.12.2013
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|17.03.2013
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|02.12.2012
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 4
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 0
|29.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|0 : 3
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 3
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|1 : 1
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 0