Халл Сити - Престон Норт Энд 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
28 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Престон Норт Энд, которое состоится 28 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Престон Норт Энд
Престон
История личных встреч
|18.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|0 : 0
|06.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 0
|05.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|0 : 1
|07.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 4
|22.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|2 : 1
|27.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|4 : 0
|27.08.2019
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 2 5 : 4
|26.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 2
|20.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 1
|03.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|2 : 1
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 2
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 2
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 1
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|4 : 2
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|0 : 4