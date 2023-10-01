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Халл Сити - Престон Норт Энд 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
28 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур
Халл Сити
Престон Норт Энд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Престон Норт Энд, которое состоится 28 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Престон Норт Энд
Престон
История личных встреч
18.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Халл Сити0 : 0Престон Норт Энд
06.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Престон Норт Энд0 : 0Халл Сити
05.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Халл Сити0 : 1Престон Норт Энд
07.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Престон Норт Энд1 : 4Халл Сити
22.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Престон Норт Энд2 : 1Халл Сити
27.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Халл Сити4 : 0Престон Норт Энд
27.08.2019 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Престон Норт Энд2 : 2 5 : 4Халл Сити
26.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Престон Норт Энд1 : 2Халл Сити
20.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Халл Сити1 : 1Престон Норт Энд
03.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Престон Норт Энд2 : 1Халл Сити
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 0 : 2Халл Сити
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Халл Сити1 : 2
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур 2 : 2Халл Сити
03.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур 3 : 0Халл Сити
30.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Халл Сити1 : 1
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Престон Норт Энд2 : 2
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Престон Норт Энд1 : 1
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур 4 : 2Престон Норт Энд
04.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур 3 : 0Престон Норт Энд
30.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Престон Норт Энд0 : 4

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