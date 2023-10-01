Мидлсбро - Сток Сити 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
28 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Сток Сити, которое состоится 28 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
|Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
|14.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 1
|17.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 2
|30.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|3 : 1
|11.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|0 : 0
|13.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|3 : 0
|05.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 0
|27.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|0 : 2
|20.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|2 : 1
|19.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 0
|03.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 0
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 4
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 0
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 3
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 0
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|0 : 1
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 3