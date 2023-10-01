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Мидлсбро - Сток Сити 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
28 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур
Мидлсбро
Сток Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Сток Сити, которое состоится 28 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
ШотландияАлекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
14.03.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турМидлсбро1 : 1Сток Сити
17.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турСток Сити2 : 2Мидлсбро
30.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турМидлсбро3 : 1Сток Сити
11.12.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турСток Сити0 : 0Мидлсбро
13.03.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турМидлсбро3 : 0Сток Сити
05.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турСток Сити1 : 0Мидлсбро
27.06.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й турСток Сити0 : 2Мидлсбро
20.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турМидлсбро2 : 1Сток Сити
19.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турМидлсбро1 : 0Сток Сити
03.11.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турСток Сити0 : 0Мидлсбро
24.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й тур1 : 2Мидлсбро
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турМидлсбро1 : 0
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й тур0 : 4Мидлсбро
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турМидлсбро2 : 0
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур2 : 3Мидлсбро
25.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турСток Сити1 : 0
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турСток Сити2 : 1
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й тур2 : 0Сток Сити
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турСток Сити0 : 1
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й тур2 : 3Сток Сити

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