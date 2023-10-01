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Уотфорд - Миллуолл 28 Октября прямая трансляция

28 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур
Уотфорд
Миллуолл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Миллуолл, которое состоится 28 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Миллуолл
Лондон
История личных встреч
26.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турУотфорд0 : 2Миллуолл
19.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турМиллуолл3 : 0Уотфорд
24.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турУотфорд1 : 0Миллуолл
26.01.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турМиллуолл0 : 0Уотфорд
29.01.2017Кубок Англии1/16 финалаМиллуолл1 : 0Уотфорд
11.04.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турМиллуолл0 : 2Уотфорд
01.11.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турУотфорд3 : 1Миллуолл
24.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й тур0 : 1Уотфорд
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турУотфорд1 : 0
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й тур1 : 1Уотфорд
04.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур2 : 0Уотфорд
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турУотфорд2 : 3
24.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турМиллуолл1 : 2
21.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й тур1 : 1Миллуолл
07.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турМиллуолл2 : 2
03.10.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й тур0 : 2Миллуолл
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турМиллуолл0 : 3

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