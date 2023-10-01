Уотфорд - Миллуолл 28 Октября прямая трансляция
28 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Миллуолл, которое состоится 28 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Миллуолл
Лондон
История личных встреч
|26.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|0 : 2
|19.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|3 : 0
|24.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 0
|26.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|0 : 0
|29.01.2017
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 0
|11.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 2
|01.11.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 1
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|1 : 1
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|2 : 0
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 3
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 2
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 2
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|0 : 2
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|0 : 3