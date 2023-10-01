Ипсвич Таун - Плимут Аргайл 28 Октября прямая трансляция
28 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Плимут Аргайл, которое состоится 28 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Киран Маккенна
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
История личных встреч
|13.03.2021
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 36-й тур
|1 : 0
|05.12.2020
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 16-й тур
|1 : 2
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|0 : 1
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|4 : 2
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 1
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|3 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|0 : 0
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|1 : 3
|03.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|0 : 2
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 1