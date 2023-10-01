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Ипсвич Таун - Плимут Аргайл 28 Октября прямая трансляция

28 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур
Ипсвич Таун
Плимут Аргайл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Плимут Аргайл, которое состоится 28 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Англия Киран Маккенна
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
История личных встреч
13.03.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 36-й тур Ипсвич Таун1 : 0Плимут Аргайл
05.12.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 16-й тур Плимут Аргайл1 : 2Ипсвич Таун
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 0 : 1Ипсвич Таун
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Ипсвич Таун4 : 2
03.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Ипсвич Таун3 : 0
30.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур 1 : 1Ипсвич Таун
26.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Ипсвич Таун3 : 2
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Плимут Аргайл3 : 0
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур 0 : 0Плимут Аргайл
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Плимут Аргайл1 : 3
03.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Плимут Аргайл0 : 2
30.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур 1 : 1Плимут Аргайл

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