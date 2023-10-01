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Куинз Парк Рейнджерс - Лестер Сити 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
28 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур
Куинз Парк Рейнджерс
Лестер Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Лестер Сити, которое состоится 28 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Лестер Сити
Лестер
История личных встреч
24.05.2015 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лестер Сити5 : 1Куинз Парк Рейнджерс
29.11.2014 Англия - Премьер-лига 13-й тур Куинз Парк Рейнджерс3 : 2Лестер Сити
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур 2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур 2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 4
04.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур 1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
30.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 3
24.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Лестер Сити1 : 0
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур 1 : 3Лестер Сити
07.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Лестер Сити2 : 0
04.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Лестер Сити3 : 0
01.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур 1 : 4Лестер Сити

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