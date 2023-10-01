Куинз Парк Рейнджерс - Лестер Сити 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
28 Октября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Лестер Сити, которое состоится 28 Октября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 14-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Лестер Сити
Лестер
История личных встреч
|24.05.2015
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 1
|29.11.2014
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 4
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 0
|30.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 3
|24.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 3
|07.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 0
|04.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|3 : 0
|01.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 4