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Реймс - Лорьян 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
28 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Реймс
Лорьян

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Лорьян, которое состоится 28 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Лорьян
Лорьян
94 Франция вр Йеванн Диуф
32 Бельгия зщ Томас Фоке
2 Кения зщ Джозеф Окуму
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
25 Бельгия зщ Тибо де Смет
8 Франция пз Амир Ричардсон
6 Франция пз Валентен Атангана-Эдоа
15 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
7 Япония нп Дзюня Ито
22 Кот-д'Ивуар нп Умар Диаките
9 Дания нп Мохаммед Дарами
38 Швейцария вр Ивон Мвого
13 Сенегал зщ Формоз Менди
3 Тунис зщ Монтассар Тальби
95 Франция зщ Сулейман Туре
24 ДР Конго зщ Жедеон Калулу
12 Камерун зщ Дарлин Йонгва
19 Франция пз Лоран Абергель
14 Франция пз Тьемуэ Бакайоко
10 Франция пз Ромен Февр
22 Франция пз Эли Крупи
27 Бенин нп Айегун Тосин
Главные тренеры
Бельгия Уильям Стилл
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
01.02.2023 Франция - Лига 1 21-й тур Реймс4 : 2Лорьян
15.10.2022 Франция - Лига 1 11-й тур Лорьян0 : 0Реймс
01.05.2022 Франция - Лига 1 35-й тур Лорьян1 : 2Реймс
19.09.2021 Франция - Лига 1 6-й тур Реймс0 : 0Лорьян
06.02.2021 Франция - Лига 1 24-й тур Лорьян1 : 0Реймс
17.10.2020 Франция - Лига 1 7-й тур Реймс1 : 3Лорьян
29.01.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 23-й тур Реймс0 : 1Лорьян
26.08.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. 5-й тур Лорьян2 : 1Реймс
30.01.2016 Франция - Лига 1 23-й тур Лорьян2 : 0Реймс
29.08.2015 Франция - Лига 1 4-й тур Реймс4 : 1Лорьян
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 1 : 1Реймс
07.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Реймс1 : 3
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Реймс2 : 0
26.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур 1 : 2Реймс
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Реймс1 : 2
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Лорьян2 : 1
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур 3 : 3Лорьян
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Лорьян0 : 3
23.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур 5 : 3Лорьян
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Лорьян2 : 2

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