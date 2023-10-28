Реймс - Лорьян 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
28 Октября 2023 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Лорьян, которое состоится 28 Октября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Лорьян
Лорьян
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|32
|зщ
|Томас Фоке
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|25
|зщ
|Тибо де Смет
|8
|пз
|Амир Ричардсон
|6
|пз
|Валентен Атангана-Эдоа
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|7
|нп
|Дзюня Ито
|22
|нп
|Умар Диаките
|9
|нп
|Мохаммед Дарами
|38
|вр
|Ивон Мвого
|13
|зщ
|Формоз Менди
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|24
|зщ
|Жедеон Калулу
|12
|зщ
|Дарлин Йонгва
|19
|пз
|Лоран Абергель
|14
|пз
|Тьемуэ Бакайоко
|10
|пз
|Ромен Февр
|22
|пз
|Эли Крупи
|27
|нп
|Айегун Тосин
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|4 : 2
|15.10.2022
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|01.05.2022
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 2
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|06.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|17.10.2020
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 3
|29.01.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 23-й тур
|0 : 1
|26.08.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 5-й тур
|2 : 1
|30.01.2016
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|29.08.2015
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|4 : 1
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 1
|07.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 3
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|26.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 2
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 3
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|5 : 3
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2