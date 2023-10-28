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Ланс - Нант 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
28 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
Ланс
Нант

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Нант, которое состоится 28 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Нант
Нант
30 Франция вр Брис Самба
24 Франция зщ Жонатан Гради
4 Австрия зщ Кевин Дансо
14 Аргентина зщ Факундо Медина
3 Колумбия зщ Дейвер Мачадо
29 Польша пз Пшемыслав Франковски
6 Гана пз Салис Самед
26 Сенегал пз Нампали Менди
28 Франция пз Адриен Томассон
7 Франция нп Флорьян Сотока
9 Франция нп Элье Ваи
1 Франция вр Альбан Лафон
2 Франция зщ Жан-Кевин Дюверн
21 Камерун зщ Жан-Шарль Кастеллетто
24 Швейцария зщ Эрай Джёмерт
5 Испания пз Педро Чиривелья
8 ДР Конго пз Самюэль Мутуссами
29 Франция пз Кентен Мерлен
25 Франция пз Флоран Молле
11 Франция нп Маркус Коко
31 Египет нп Мостафа Мохамед
27 Нигерия нп Мозес Саймон
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Франция Пьер Аритуи
История личных встреч
01.03.2023 Кубок Франции 1/4 финала Нант2 : 1Ланс
19.02.2023 Франция - Лига 1 24-й тур Ланс3 : 1Нант
18.09.2022 Франция - Лига 1 8-й тур Нант0 : 0Ланс
30.04.2022 Франция - Лига 1 35-й тур Ланс2 : 2Нант
10.12.2021 Франция - Лига 1 18-й тур Нант3 : 2Ланс
10.02.2021 Кубок Франции 1/32 финала Нант2 : 4Ланс
17.01.2021 Франция - Лига 1 20-й тур Нант1 : 1Ланс
25.11.2020 Франция - Лига 1 8-й тур Ланс1 : 1Нант
23.05.2015 Франция - Лига 1 38-й тур Ланс1 : 0Нант
09.08.2014 Франция - Лига 1 1-й тур Нант1 : 0Ланс
24.10.2023 Лига чемпионов Группа B. 3-й тур Ланс1 : 1
20.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур 0 : 0Ланс
08.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур Ланс1 : 1
03.10.2023 Лига чемпионов Группа B. 2-й тур Ланс2 : 1
29.09.2023 Франция - Лига 1 7-й тур 0 : 1Ланс
22.10.2023 Франция - Лига 1 9-й тур Нант2 : 0
06.10.2023 Франция - Лига 1 8-й тур 1 : 2Нант
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур 3 : 1Нант
23.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур Нант5 : 3
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 0 : 1Нант

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