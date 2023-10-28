Ланс - Нант 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
28 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Нант, которое состоится 28 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Нант
Нант
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|6
|пз
|Салис Самед
|26
|пз
|Нампали Менди
|28
|пз
|Адриен Томассон
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|9
|нп
|Элье Ваи
|1
|вр
|Альбан Лафон
|2
|зщ
|Жан-Кевин Дюверн
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|24
|зщ
|Эрай Джёмерт
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|8
|пз
|Самюэль Мутуссами
|29
|пз
|Кентен Мерлен
|25
|пз
|Флоран Молле
|11
|нп
|Маркус Коко
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
|27
|нп
|Мозес Саймон
Главные тренеры
|Франк Эз
|Пьер Аритуи
История личных встреч
|01.03.2023
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 1
|19.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 1
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 0
|30.04.2022
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 2
|10.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|3 : 2
|10.02.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 4
|17.01.2021
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|25.11.2020
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|23.05.2015
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 0
|09.08.2014
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 3-й тур
|1 : 1
|20.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 0
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 2-й тур
|2 : 1
|29.09.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 1
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|06.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|23.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|5 : 3
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 1