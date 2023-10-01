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Аугсбург - Вольфсбург 28 Октября прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
28 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
Аугсбург
Вольфсбург

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Вольфсбург, которое состоится 28 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
1ГерманияврФинн Дамен
2ПольшазщРоберт Гумни
6НидерландызщДжеффри Гауэлеу
19ГерманиязщФеликс Удуохай
3ДаниязщМадс Педерсен
24ФинляндияпзФредрик Йенсен
8КосовопзЭльвис Реджбечай
30ГерманияпзНиклас Дорш
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
21ГерманиянпФиллип Тиц
20ГерманиянпСвен Михель
12АвстрияврПавао Перван
20ГерманиязщРидле Баку
4ФранциязщМаксанс Лакруа
25ГерманиязщМоритц Йенц
21ДаниязщЙоаким Мехле
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
19ХорватияпзЛовро Майер
31ГерманияпзЯнник Герардт
11ПортугалиянпТьягу Томаш
23ДаниянпЙонас Винд
Главные тренеры
ГерманияЭнрико Масен
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
01.04.2023Германия - Бундеслига26-й турВольфсбург2 : 2Аугсбург
08.10.2022Германия - Бундеслига9-й турАугсбург1 : 1Вольфсбург
03.04.2022Германия - Бундеслига28-й турАугсбург3 : 0Вольфсбург
06.11.2021Германия - Бундеслига11-й турВольфсбург1 : 0Аугсбург
06.02.2021Германия - Бундеслига20-й турАугсбург0 : 2Вольфсбург
04.10.2020Германия - Бундеслига3-й турВольфсбург0 : 0Аугсбург
16.05.2020Германия - Бундеслига26-й турАугсбург1 : 2Вольфсбург
27.10.2019Германия - Бундеслига9-й турВольфсбург0 : 0Аугсбург
18.05.2019Германия - Бундеслига34-й турВольфсбург8 : 1Аугсбург
23.12.2018Германия - Бундеслига17-й турАугсбург2 : 3Вольфсбург
22.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур2 : 5Аугсбург
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й турАугсбург1 : 2
01.10.2023Германия - Бундеслига6-й тур2 : 0Аугсбург
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й турАугсбург2 : 1
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур3 : 0Аугсбург
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турВольфсбург1 : 2
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур3 : 1Вольфсбург
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турВольфсбург2 : 0
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур1 : 0Вольфсбург
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турВольфсбург2 : 1

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