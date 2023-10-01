Аугсбург - Вольфсбург 28 Октября прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
28 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Вольфсбург, которое состоится 28 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Вольфсбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Финн Дамен
|2
|зщ
|Роберт Гумни
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеу
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|24
|пз
|Фредрик Йенсен
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|30
|пз
|Никлас Дорш
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|21
|нп
|Филлип Тиц
|20
|нп
|Свен Михель
|12
|вр
|Павао Перван
|20
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|25
|зщ
|Моритц Йенц
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|19
|пз
|Ловро Майер
|31
|пз
|Янник Герардт
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|23
|нп
|Йонас Винд
Главные тренеры
|Энрико Масен
|Нико Ковач
История личных встреч
|01.04.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|08.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|03.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 0
|06.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 2
|04.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|16.05.2020
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|27.10.2019
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|18.05.2019
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|8 : 1
|23.12.2018
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 3
|22.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 5
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|01.10.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 0
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1