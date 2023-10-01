Штутгарт - Хоффенхайм 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
28 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Хоффенхайм, которое состоится 28 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Хоффенхайм
Зинсхайм
|33
|вр
|Александр Нюбель
|29
|зщ
|Антони Руо
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|23
|зщ
|Дан-Аксель Загаду
|21
|зщ
|Хироки Ито
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|8
|пз
|Энцо Мийо
|14
|нп
|Силас Катомпа Мвумпа
|27
|нп
|Крис Фюрих
|26
|нп
|Дениз Ундав
|1
|вр
|Оливер Бауман
|25
|зщ
|Кевин Акпогума
|23
|зщ
|Джон Энтони Брукс
|22
|зщ
|Кевин Фогт
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|16
|пз
|Антон Стах
|29
|пз
|Роберт Сков
|10
|нп
|Ваут Вегорст
|14
|нп
|Максимилиан Байер
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|24.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 2
|25.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|02.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|14.03.2021
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 3
|16.03.2019
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|27.10.2018
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|4 : 0
|05.05.2018
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|13.12.2017
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 0
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 2
|22.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 3
|29.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3