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Штутгарт - Хоффенхайм 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
28 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
Штутгарт
Хоффенхайм

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Хоффенхайм, которое состоится 28 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Хоффенхайм
Зинсхайм
33ГерманияврАлександр Нюбель
29ФранциязщАнтони Руо
2ГерманиязщВальдемар Антон
23ФранциязщДан-Аксель Загаду
21ЯпониязщХироки Ито
16ГерманияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
8ФранцияпзЭнцо Мийо
14ДР КонгонпСилас Катомпа Мвумпа
27ГерманиянпКрис Фюрих
26ГерманиянпДениз Ундав
1ГерманияврОливер Бауман
25НигериязщКевин Акпогума
23СШАзщДжон Энтони Брукс
22ГерманиязщКевин Фогт
3ЧехиязщПавел Кадержабек
6ГерманияпзГриша Прёмель
11АвстрияпзФлориан Гриллич
16ГерманияпзАнтон Стах
29ДанияпзРоберт Сков
10НидерландынпВаут Вегорст
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
СШАПеллегрино Матараццо
История личных встреч
27.05.2023Германия - Бундеслига34-й турШтутгарт1 : 1Хоффенхайм
24.01.2023Германия - Бундеслига17-й турХоффенхайм2 : 2Штутгарт
25.02.2022Германия - Бундеслига24-й турХоффенхайм2 : 1Штутгарт
02.10.2021Германия - Бундеслига7-й турШтутгарт3 : 1Хоффенхайм
14.03.2021Германия - Бундеслига25-й турШтутгарт2 : 0Хоффенхайм
21.11.2020Германия - Бундеслига8-й турХоффенхайм3 : 3Штутгарт
16.03.2019Германия - Бундеслига26-й турШтутгарт1 : 1Хоффенхайм
27.10.2018Германия - Бундеслига9-й турХоффенхайм4 : 0Штутгарт
05.05.2018Германия - Бундеслига33-й турШтутгарт2 : 0Хоффенхайм
13.12.2017Германия - Бундеслига16-й турХоффенхайм1 : 0Штутгарт
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур0 : 3Штутгарт
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й турШтутгарт3 : 1
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й тур0 : 2Штутгарт
22.09.2023Германия - Бундеслига5-й турШтутгарт3 : 1
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур1 : 3Штутгарт
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турХоффенхайм1 : 3
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур2 : 3Хоффенхайм
29.09.2023Германия - Бундеслига6-й турХоффенхайм1 : 3
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур0 : 2Хоффенхайм
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур1 : 3Хоффенхайм

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