Боруссия М - Хайденхайм 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
28 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Хайденхайм, которое состоится 28 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|33
|вр
|Мориц Николас
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|5
|зщ
|Марвин Фридрих
|39
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|20
|зщ
|Лука Нец
|27
|пз
|Рокко Райц
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|10
|пз
|Флориан Нойхаус
|9
|нп
|Франк Онора
|31
|нп
|Томаш Чванчара
|14
|нп
|Алассан Плеа
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|21
|пз
|Адриан Бек
|8
|нп
|Эрен Динкчи
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|37
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|10
|нп
|Тим Кляйндинст
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Франк Шмидт
История личных встреч
|22.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 1
|06.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 3
|22.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 5
|08.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|4 : 1
|17.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|4 : 2