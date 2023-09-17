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Боруссия М - Хайденхайм 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
28 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
Боруссия М
Хайденхайм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Хайденхайм, которое состоится 28 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
33ГерманияврМориц Николас
30ШвейцариязщНико Эльведи
5ГерманиязщМарвин Фридрих
39АвстриязщМаксимилиан Вёбер
20ГерманиязщЛука Нец
27ГерманияпзРокко Райц
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
10ГерманияпзФлориан Нойхаус
9ФранциянпФранк Онора
31ЧехиянпТомаш Чванчара
14ФранциянпАлассан Плеа
1ГерманияврКевин Мюллер
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
4ГерманиязщТим Зирслебен
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
33СШАпзЛеннард Мэлони
21ГерманияпзАдриан Бек
8ГерманиянпЭрен Динкчи
18ГерманиянпМарвин Пирингер
37ГерманиянпЯн-Никлас Бесте
10ГерманиянпТим Кляйндинст
Главные тренеры
ШвейцарияХерардо Сеоане
ГерманияФранк Шмидт
История личных встреч
22.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур3 : 1Боруссия М
06.10.2023Германия - Бундеслига7-й турБоруссия М2 : 2
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й тур1 : 3Боруссия М
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й турБоруссия М0 : 1
17.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур3 : 3Боруссия М
22.10.2023Германия - Бундеслига8-й турХайденхайм2 : 5
08.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур2 : 0Хайденхайм
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й турХайденхайм1 : 0
24.09.2023Германия - Бундеслига5-й тур4 : 1Хайденхайм
17.09.2023Германия - Бундеслига4-й турХайденхайм4 : 2

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