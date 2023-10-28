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Вердер - Унион 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
28 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
Вердер
Унион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Унион, которое состоится 28 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Унион
Берлин
30ГерманияврМихаэль Цеттерер
13СербиязщМилош Велькович
32АвстриязщМарко Фридль
3ГерманиязщАнтони Юнг
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
20АвстрияпзРомано Шмид
6ДанияпзЙенс Стаге
10ГерманияпзЛеонардо Биттенкорт
2БельгияпзОливье Деман
19КолумбиянпРафаэль Борре
7ГерманиянпМарвин Дукш
1ДанияврФредерик Рённов
31ГерманиязщРобин Кнохе
23ИталиязщЛеонардо Бонуччи
4ПортугалиязщДиогу Лейте
28АвстриязщКристофер Триммель
6ГерманиязщРобин Госенс
8ГерманияпзРани Хедира
29ФранцияпзЛука Тусар
19ГерманияпзЯник Хаберер
27НидерландынпШеральдо Бекер
17ГерманиянпКевин Бехренс
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
ШвейцарияУрс Фишер
История личных встреч
27.05.2023Германия - Бундеслига34-й турУнион1 : 0Вердер
25.01.2023Германия - Бундеслига17-й турВердер1 : 2Унион
24.04.2021Германия - Бундеслига31-й турУнион3 : 1Вердер
02.01.2021Германия - Бундеслига14-й турВердер0 : 2Унион
08.02.2020Германия - Бундеслига21-й турВердер0 : 2Унион
14.09.2019Германия - Бундеслига4-й турУнион1 : 2Вердер
20.10.2023Германия - Бундеслига8-й тур1 : 0Вердер
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й турВердер2 : 3
01.10.2023Германия - Бундеслига6-й тур4 : 2Вердер
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й турВердер2 : 1
17.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур4 : 2Вердер
24.10.2023Лига чемпионовГруппа C. 3-й турУнион0 : 1
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турУнион0 : 3
07.10.2023Германия - Бундеслига7-й тур4 : 2Унион
03.10.2023Лига чемпионовГруппа C. 2-й турУнион2 : 3
30.09.2023Германия - Бундеслига6-й тур1 : 0Унион

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