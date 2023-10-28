Вердер - Унион 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
28 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Унион, которое состоится 28 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Унион
Берлин
|30
|вр
|Михаэль Цеттерер
|13
|зщ
|Милош Велькович
|32
|зщ
|Марко Фридль
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|20
|пз
|Романо Шмид
|6
|пз
|Йенс Стаге
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|2
|пз
|Оливье Деман
|19
|нп
|Рафаэль Борре
|7
|нп
|Марвин Дукш
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|31
|зщ
|Робин Кнохе
|23
|зщ
|Леонардо Бонуччи
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|6
|зщ
|Робин Госенс
|8
|пз
|Рани Хедира
|29
|пз
|Лука Тусар
|19
|пз
|Яник Хаберер
|27
|нп
|Шеральдо Бекер
|17
|нп
|Кевин Бехренс
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Урс Фишер
История личных встреч
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 0
|25.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 2
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|08.02.2020
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 2
|14.09.2019
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
|20.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 3
|01.10.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|4 : 2
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|4 : 2
|24.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|4 : 2
|03.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 2-й тур
|2 : 3
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0